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  4. По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов

Всесезонное дружеское и информативное путешествие по улицам баварской столицы

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
Вы станете активным участником совместного приключения и совершите открытия там, куда машинам не проехать, а пешком не дойти.

У меня для вас 4 классных маршрута — будем колесить по красивым паркам, вспоминать былое на старинных площадях, говорить о баварских князьях и восхищаться верными традициям горожанами, которые ни за что не променяют Мюнхен на другой город!
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Мариенплатц
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У этой экскурсии1 отзыв
5
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов

1⃣ Классический Мюнхен и тур по Английскому парку с посещением пивного сада

Церквушки и старинный базар по пути к велосипедам
Мы встретимся с вами на Мариенплатц, где я расскажу о возникновении традиции кукольного представления на Королевской башне Ратуши. Полчаса посвятим знакомству с Новой и Старой Ратушей, вы посетите церковь Святого Петра, которая упоминается в летописях раньше, чем сам город, и пройдете часть рынка Виктуаленмаркт — воплощение баварского духа, юмора, кухни и традиций. Так, уютными двориками вы пройдёте до места аренды велосипедов и отправитесь познавать баварскую столицу.

Знаковые символы города
Проезжая мимо первой княжеской пивоварни Хофбройхаус, вы узнаете интересные детали из истории одного из символов города и поймете, какие сведения о нем правдивы, а какие — вымысел. Доедете до площади Макс Йозеф Платц, где располагаются визитные карточки Мюнхена: Памятник первому королю Баварии Максимилиану I, Резиденция, Сокровищница, Национальный Театр Оперы и балета, а также здание первого Почтамта. Через них я помогу заглянуть в прошлые эпохи и с помощью различных наглядных материалов расскажу о знаковых произведениях архитектуры и скульптуры.

Придворный и Английский парки — чарующая атмосфера Мюнхена
Кроме того, вы пересечете дворики Резиденции баварских князей и королей, узнаете об аристократическом прошлом Придворного парка и процветающем настоящем, когда каждый может полюбоваться цветением каштанов, почувствовать аромат благоухающей липы или послушать, как играют будущие лауреаты на скрипке или арфе в Храме Дианы. В обожаемом мюнхенцами, просторном Английском парке вы оцените ландшафтный дизайн, который кому-то напомнит Павловск и его окрестности, а кому-то — лондонский Гайд Парк. А затем в крупнейшем пивном саду Европы сделаем небольшую паузу на перекус с баварским пивом (по желанию). И после отправимся в обратный путь до центра города.

Другие варианты маршрутов

2⃣ Тур по следам Третьего рейха в Мюнхене
Вы познакомитесь с объективными и субъективными причинами, которые способствовали приходу нацистов к власти. Пройдете по местам, связанным с зарождением движения, услышите интересные факты из истории и биографии его основателей и посетите современный музей, посвящённый возникновению и краху нацизма в Германии.

3⃣ Богемный Мюнхен: набережная реки Изар и любимые места горожан
В фокусе внимания окажется тема качества жизни и благоустройства города, который, согласно опросам, ни за что не променяли бы на другой 96% жителей Мюнхена. О формуле успеха поговорим на популярной площади Одеонсплатц и в изящных парках — Придворном и Английском. Навестим отчаянных серфингистов, проедем вдоль парадной улицы Принц Регент Штрассе с красивым зданием Баварского национального музея и заглянем в секретные дворики. Прокатимся по любимому мюнхенцами велосипедному маршруту и доберемся до смотровой площадки. А еще будут особняки начала 20 века в стиле модерн и дивные виды на исторические здания, церкви и музеи.

4⃣ Мюнхен — идеальный город для сибаритов
Этот тур полностью посвятим уютным кварталам Мюнхена, где сосредоточены многочисленные галереи, театры, кафе и множество других заведений, где можно с шиком провести время.

Организационные детали

  • Аренда велосипеда не включена в стоимость: от 12 евро за человека на 2 часа
  • Напитки и еда по пути также оплачиваются дополнительно
  • При необходимости, вы сможете получить шлемы, корзинки для транспортировки личных вещей, а также карты Мюнхена
  • Пожалуйста, сообщите в переписке, по какому маршруту вы хотели бы проехать
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде — рассмотреть город со всех ракурсов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Мариенплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Уже более 20 лет я работаю в туризме. Эта работа доставляет мне удовольствие, так как есть возможность знакомиться и общаться с новыми людьми, передавать и обмениваться знаниями. Я убежден в верности пословицы: «Век живи — век учись». В 1993 год закончил исторический факультет Московского педагогического университета и проработал 5 лет преподавателем истории в великолепном творческом коллективе в школе. С 1998 года работаю экскурсоводом в различных европейских странах и очень много путешествую по миру. Более 15 лет проживаю в Баварии и не перестаю удивляться её культурному разнообразию и верности её жителей добрым традициям. Каждый раз, возвращаясь в Мюнхен, произношу про себя фразу: «Наконец-то Бавария!» Моя задача — открыть вам этот регион с разных сторон, сделать пребывание максимально уютным и зародить желание снова вернуться в Мюнхен!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 октября 2019
Отличная экскурсия, узнал много нового за короткий промежуток времени. Владимир, спасибо за экскурсию!

Vladimir проводит ещё 2 экскурсии

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