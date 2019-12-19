Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня

Отправляйтесь в панорамный обзорный тур по Мюнхену на двухэтажном автобусе

4
1137 отзывов
Билет на автобус
Отправляйтесь в панорамный обзорный тур по Мюнхену на двухэтажном автобусе.

Полюбуйтесь на захватывающие виды города — от Олимпийского парка до дворца Нимфенбург.

Выходите на любых остановках, чтобы познакомиться с городом в своем собственном темпе.
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня
Мюнхен: автобусный hop-on hop-off тур - билет на 1 или 2 дня

Что вы увидите 🤩

  • Швабинг
  • Олимпийский парк в Мюнхене
  • Старый город, Мюнхен
  • Дворец Нимфенбург
  • Мариенплац
  • Одеонсплац
  • Английский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Выберите один из двух туров с 10 остановками по Мюнхену: все по одной цене
  2. Посетите самые знаковые места города
  3. Полюбуйтесь на захватывающие виды города с крыши двухэтажного автобуса
  4. Сходите с автобуса и пересаживайтесь на другой сколько вам понадобится
Мюнхен — это город счастливых лиц, солнца, духовых оркестров, отменного пива и вкуснейших колбасок. Здесь всегда есть, что посмотреть: четвертый по величине колокол в мире или мощи Святой Мундиции, покровительницы незамужних женщин.
Присоединяйтесь к обзорному туру по столице Баварии и познакомьтесь поближе с так называемой «деревней миллионов»!
В хорошую погоду вы сможете полюбоваться живописной панорамой Мюнхена с крыши комфортабельного двухэтажного автобуса. Путешествуйте по знаменитому мегаполису в своем темпе и слушайте познавательные экскурсии на 10 языках об его истории и ключевых достопримечательностях.
Проезжая по городу, вы увидите дворец Нимфенбург, Олимпийский парк, Английский сад, исторический Старый город, площади Одеонсплац и Мариенплац, и многое-многое другое.
Вы можете выбрать один из двух туров: городской тур и Нимфенбург — Олимпийский парк. Длительность каждого тура — один час. Два маршрута с десятью остановками по всему городу — по одной привлекательной цене. Вы можете сойти с автобуса и сесть на другой в любом месте, где захотите!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на автобус на 24 или 48 часов
  • Многоязычный аудиокомментарий
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В зависимости от выбранного варианта ваш билет действует на протяжении 24 или 48 часов
  • Перед началом тура обменяйте ваш онлайн-ваучер в кассе местного туроператора по адресу: Luisenstraße 4 – 80335 Мюнхен
  • Тур по городу:
  • Отправление каждые 10–20 минут с
  • с 10:00 до 16:00
  • Тур Нимфенбург-Олимпия:
  • Отправление каждые 60 минут с
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1137 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
471
4
342
3
213
2
66
1
45
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
19 дек 2019
(США)
Мы взяли только маршрут Олимпийский парк / Нифменбург, но он включал несколько комментариев по маршруту, которых я не ожидал. Я сделал Hop on Hop Offs во многих городах, это было лучшим. Комментарий НЕ раздражал до такой степени, что не достаточно много информации. Чистый и все оборудование работало хорошо. Водители не были уходящими, но у них была напряженная работа, и они были очень сосредоточены на вождении
V
5 июля 2018
(Германия)
Спасибо большое.
Тур очень понравился!!!
Личная благодарность Елене. Которая помогла и объяснила какой тур нам выбрать, в отличие от её коллеги которая кроме стресса ничего не приносит. Всё таки этой услугой пользуются туристы и многие не говорят на немецком языке и требуют больше терпения и уважения.
Лучше поменять сотрудника. Такой человек не должен работать с людьми.
На наши вопросы мы получили недовольный ответ и закатанные глаза.
Сам тур был очень содержательный и интересный.
M
11 июля 2021
(Германия)
Крыша открыта в хорошую погоду. Не забудьте солнцезащитный крем и шляпу! Вы путешествуете по самым важным местам Мюнхена, достопримечательности, конечно же, Дворец Нимфенберг и Олимпийский парк (вы не можете сделать и то, и другое за один день, вам действительно нужно много времени). Аудиогид рассказывает кое-что об истории города.

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