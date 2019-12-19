Мюнхен — это город счастливых лиц, солнца, духовых оркестров, отменного пива и вкуснейших колбасок. Здесь всегда есть, что посмотреть: четвертый по величине колокол в мире или мощи Святой Мундиции, покровительницы незамужних женщин.

Присоединяйтесь к обзорному туру по столице Баварии и познакомьтесь поближе с так называемой «деревней миллионов»!

В хорошую погоду вы сможете полюбоваться живописной панорамой Мюнхена с крыши комфортабельного двухэтажного автобуса. Путешествуйте по знаменитому мегаполису в своем темпе и слушайте познавательные экскурсии на 10 языках об его истории и ключевых достопримечательностях.

Проезжая по городу, вы увидите дворец Нимфенбург, Олимпийский парк, Английский сад, исторический Старый город, площади Одеонсплац и Мариенплац, и многое-многое другое.

Вы можете выбрать один из двух туров: городской тур и Нимфенбург — Олимпийский парк. Длительность каждого тура — один час. Два маршрута с десятью остановками по всему городу — по одной привлекательной цене. Вы можете сойти с автобуса и сесть на другой в любом месте, где захотите!