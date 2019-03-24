Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите без очереди в Hard Rock Cafe в Мюнхене
Посетите магазин Rock Shop и познакомьтесь с новинками дизайна в стиле Hard Rock
Оцените свежие продукты, великолепные напитки и музыку
Получите приоритетные места и двигайтесь прямо к началу очереди в Hard Rock Cafe в Мюнхене. Посетите Rock Shop, чтобы узнать о последних поступлениях и насладиться выбором из меню:
Золотое меню (2 блюда):
Выбор основного блюда -
Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
бургер Moving Mountains (вегетарианский)
Сэндвич с курицей на гриле
Макароны с макаронами, курицей и сыром
Салат цезарь с курицей на гриле
Куриные тендеры Tupelo
Десерт -
Брауни
Выбор напитка -
Один безалкогольный напиток, кофе или чай
Бриллиантовое меню (из 3 блюд):
Стартер -
Свежий салат
Выбор основного блюда -
Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
бургер Moving Mountains (вегетарианский)
Копченые ребрышки барбекю
Лосось на гриле
Макароны с макаронами, курицей и сыром
Салат из стейка
Десерт -
чизкейк «Нью-Йорк»
Выбор одного напитка -
Один безалкогольный напиток, кофе или чай
Ответы на вопросы
Что входит
Еда (ужин из двух или трех блюд, а также безалкогольный напиток, кофе или чай)
Приоритетная рассадка
Что не входит
Чаевые
Алкогольные напитки
Дополнительная еда
Покупка сувениров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Меню может быть изменено в зависимости от наличия блюд
Детское меню (для детей до 11 лет) можно оплатить прямо в ресторане в день посещения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
F
Frank
24 мар 2019
Aus dem Zeitalter, wo man immer die ausgedruckten Voucher mitbringen soll sind wir aber langsam raus. Mein Handyvoucher konnte nicht gescannt werden und es war nervig erst einen Screenshot machen zu müssen und dem HRC Munich zuzusenden. Da bin ich dann immer etwas genervt wenn ich da zum Essen hin will und erst mal am Handy rumdaddeln muss. Das ist Steinzeit! Das Essen war wie immer top und der Service super bis auf die Vouchersache.
А
Аноним
13 июля 2018
Bedienung war auch sehr freundlich.Wir hatten das 3 Gänge Menü und man kam sich ein wenig gedrängt vor Vorspeise, Hauptspeise und dann am besten gleich die Nachspeise wir teilten mit wir sagen bescheid, kurz darauf meinte sie wieder Browny Time. Das war das einzige was ein wenig gestört hat. Ansonsten sehr zum empfehlen.
A
Andrea
29 окт 2012
Organissatorisch gut, wir waren 20 Min. zu früh da, konnten direkt an dem vorbereiteten Tisch Platz nehmen. Dann konnten wir bis Punkt 18 Uhr auf den Kellner warten. Merkwürdig war, dass wir bevor der Burger serviert wurde die Rechnung (für die zusätzlich bestellten Nachos) bekamen. Es war so, als dass man davon ausging, dass wir nichts mehr bestellen wollten oder sollten und der Tisch schnellstmöglichst wieder frei werden musste. Die Damentoiletten waren gar nicht sauber, es roch sehr nach Urin.
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