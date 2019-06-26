1 отзыв оставили туристы

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Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси

Переплыть на лодочке озеро, узнать истории королевских замков и прогуляться по розовому саду

4
1 отзыв
Ирена
Ирена – представитель из Мюнхена
Вся жизнь короля Баварии похожа на сказочную легенду.

Я открою вам секреты его взаимоотношений с кузиной Сиси, расскажу об одной расстроенной свадьбе и замке в помпейском стиле.

Мы прокатимся на лодочке к душистому парку с тысячей розовых кустов и увидим уединенный остров 🏝️ «принца из “Лебединого озера”».
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €200 за экскурсию

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Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси

Что вас ожидает

Повести озера Штарнберг
Мы отправимся на «герцогское» озеро, окаймленное живописной альпийской грядой. Художники приезжали сюда на пленэры, а поэты и писатели устраивали в домах творческие салоны. Вы прогуляетесь 👣 живописными тропинками вдоль берега и на ностальгической лодочке отправитесь к острову роз. Я расскажу, чьи это владения, какие аристократические традиции соблюдают потомки и как на острове 🏝️ появился великолепный парк 🌳 и другие постройки.

Тайна отношений короля и императрицы
Герои нашей экскурсии 🧭 – король Баварии Людвиг II и австрийская императрица — погрузят вас в романтику XIX столетия. Вы узнаете, что связывало двух загадочных людей и какие события наполняли их жизнь. Мы прогуляемся по цветущему тенистому парку, заглянем в «Казино» и поговорим о детстве и юности влюбленных, о секретной переписке, мечтах и суровой реальности. Далее отправимся к вилле, где росла эксцентричная и своенравная Сиси. Роскошный особняк с видом на озеро, бьющими вверх бирюзовыми фонтанами и частично сохранившимися крепостными стенами с инициалами владельцев впечатлит вас своим великолепием. Мы также побываем у отеля, в котором останавливалась австрийская императрица, приезжая на родину, и полюбуемся ее скульптурой. А на месте загадочной гибели «лунного короля» возле замка Берг, в котором содержался Людвиг II после ареста, вы увидите крест и часовню, напоминающие об этой мистической истории 📖.

При желании мы отправимся на обед в уникальный исторический трактир, связанный с героями экскурсии. Здесь подают блюда национальной кухни 🥧, а персонал говорит исключительно на баварском диалекте.

Организационные детали

  • Транспорт согласовывается и оплачивается дополнительно.
  • Экскурсия проходит с мая по сентябрь
  • Дополнительные расходы: поездка на лодочке к Розовому острову — 4 евро (взрослый) и 1 евро (детский), посещение виллы «Casino» — 3, 5 евро, обед в семейном ресторанчике.
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и витиеватых описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально говорим об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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1 отзыв оставили туристы

26 июня 2019
Великолепное описание содержания экскурсии далеко от реальности. Во-первых, " виллу, где росла эксцентричная и своенравная Сиси" вы увидите лишь очень издалека, т. к. это частная территория, обнесенная забором, мы были в июне, много зелени и соответственно разглядеть виллу было проблематично. Во-вторых, посетить "Роскошный особняк с видом на озеро" вы сможете, если вам повезет, т. к. пускают туда по часам. Нам не повезло, нужно было подождать 30 минут, что для нас было не критично, но гид сказала, что если мы будем ждать, то не успеем посмотреть часовню...... поэтому пришлось выбирать. Ну и наконец, "обед в уникальном историческом трактире" нам не был предложен, вместо него предложили выпить только кофе..... Так, что впечатление об экскурсии весьма неоднозначное. Гид Ольга хороший рассказчик, доброжелательный человек, но сама организация экскурсии, а так же ее соответствие заявленному, оставляет желать лучшего

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