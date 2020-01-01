16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому Городу: посетим Мариенплатц с ее Старой и Новой Ратушами, площадь Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус, узнаем легенды символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе и многое другое…
Во второй части нашего путешествия мы отправимся на машине по самым впечатляющим улицам и площадям города: Кёнигсплатц, Людвигштрассе, Одеонплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция баварских курфюрстов и королей — Нимфенбург, Олимпийский парк, мир и музей БМВ. Многоликая мировая история — Священной Римской империи, Второго и Третьего Рейха оживет перед вами и заиграет всеми красками. А ультрасовременные здания фирм и офисов не дадут вам забыть, что Мюнхен — город мировых концернов и современных технологий.
Во время экскурсии вы узнаете:
А главное — все увидите своими глазами!