16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому Городу: посетим Мариенплатц с ее Старой и Новой Ратушами, площадь Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус, узнаем легенды символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе и многое другое…

Во второй части нашего путешествия мы отправимся на машине по самым впечатляющим улицам и площадям города: Кёнигсплатц, Людвигштрассе, Одеонплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция баварских курфюрстов и королей — Нимфенбург, Олимпийский парк, мир и музей БМВ. Многоликая мировая история — Священной Римской империи, Второго и Третьего Рейха оживет перед вами и заиграет всеми красками. А ультрасовременные здания фирм и офисов не дадут вам забыть, что Мюнхен — город мировых концернов и современных технологий.

Во время экскурсии вы узнаете:

почему Мюнхен называют Афинами на Изаре;

что в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус нельзя купить ни за какие деньги;

почему самая большая коллекция картин Василия Кандинского находится в Мюнхене;

где и как проходил Пивной путч 1923 года;

почему только шесть концернов имеют право продавать свое пиво на Октоберфесте;

какие тайны скрывает баварский национальный костюм;

кого концерн БМВ считает своим главным конкурентом в современном мире.

А главное — все увидите своими глазами!