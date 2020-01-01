16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену

История и легенды города на прогулке по его самым знаковым и самым необычным местам

Дарья
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Дарья – представитель гидов
Вы устали от стандартных пешеходных обзорных экскурсий и хотите посмотреть весь Мюнхен за 4 часа? Давайте отправимся в маленькое путешествие во времени, и я покажу вам мой любимый Мюнхен нескучно и увлекательно!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.81
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену

Программа

В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому Городу: посетим Мариенплатц с ее Старой и Новой Ратушами, площадь Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус, узнаем легенды символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе и многое другое…

Во второй части нашего путешествия мы отправимся на машине по самым впечатляющим улицам и площадям города: Кёнигсплатц, Людвигштрассе, Одеонплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция баварских курфюрстов и королей — Нимфенбург, Олимпийский парк, мир и музей БМВ. Многоликая мировая история — Священной Римской империи, Второго и Третьего Рейха оживет перед вами и заиграет всеми красками. А ультрасовременные здания фирм и офисов не дадут вам забыть, что Мюнхен — город мировых концернов и современных технологий.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • почему Мюнхен называют Афинами на Изаре;
  • что в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус нельзя купить ни за какие деньги;
  • почему самая большая коллекция картин Василия Кандинского находится в Мюнхене;
  • где и как проходил Пивной путч 1923 года;
  • почему только шесть концернов имеют право продавать свое пиво на Октоберфесте;
  • какие тайны скрывает баварский национальный костюм;
  • кого концерн БМВ считает своим главным конкурентом в современном мире.

А главное — все увидите своими глазами!

Организационные детали

  • Экскурсия состоит из двух частей: 1,5 часа мы совершаем путешествие по Мюнхену на автомобиле, делая остановки у дворца Нимфенбург и комплекса БМВ, и 1,5 -2 часа гуляем по Старому Городу в историческом центре.
  • В указанную цену входят услуги экскурсовода, если авто-пешеходная экскурсия проводится на вашем автомобиле.
  • Путешественникам, посещающим Мюнхен без машины, предлагаю воспользоваться следующими автомобилями: Mercedes Sprinter (до 18 человек), Mercedes Viano (до 7 человек), Mercedes E-class (до 3 человек). Цена согласовывается дополнительно.
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Дорогие друзья! Я рада, что следующее ваше путешествие — в Мюнхен. Я живу в Мюнхене уже почти всю свою жизнь с самого юного возраста. Получив высшее образование в Вене, я вернулась в Мюнхен и организовала компанию. Наша команда гидов специализируется на экскурсионных турах по Мюнхену и Баварии для групп и индивидуальных путешественников. В своей работе мы стремимся сочетать профессионализм, ответственность и жизнерадостность! Ждем вас в гости! :)
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 января 2020
Все отлично! Рекомендуем!
10 июля 2019
Обе части экскурсии были интересны. Взяли предложенный микро-автобус (по предварительной договорённости) и не пожалели. Не беспокоясь о том, как и куда ехать, мы могли сфокусироваться на видах Мюнхена и на рассказе нашего гида Натальи. Чудесная женщина и замечательный экскурсовод. Вторая часть экскурсии была пешеходной. Наталья приспособилась к нашей скорости движения и угадала наши интересы. Рекомендуем!
31 марта 2019
Лучшая наша экскурсия! Обширная, интересно поданная информация, замечательно проведённое время и восхитительное послевкусие, если можно так выразиться, вернувшись домой. Огромное спасибо гиду Наталье, которая за три часа показала город так, что мы, не много знавшие о нём до поездки, влюбились в него, захотелось снова приехать туда, пройтись по этим улочкам, посетить Нимфенбург и Нойшванштайн, проведя в Мюнхене не день, а много больше.
Спасибо Наталье за интеллигентность, обширные знания и кругозор, умение подать информацию так, будто разговариваешь с добрым знакомым, к которому приехал в гости. Однозначная рекомендация всем, кто хочет узнать и полюбить город!
4 января 2019
Спасибо Майе за замечательный рассказ про историю Мюнхена и Баварии.
29 декабря 2018
К сожалению только водитель был на на высоте. Дарья с которой шла переписка перепоручила ведение экскурсии Наталье. Хотя мы ориентировались на отзывы о Дарье. В итоге Наталья начала с того что оставила для контакта водителю Александру телефон своей дочери,с этого все началось. И хотя я просил заинтересовать в первую очередь моего сына(7 лет) и минимизировать пеший маршрут. То интерес 7 летнего ребёнка видимо гид хотела вызвать вопросами знает ли он кто такойГитлер, Ленин. В рассказах перепрыгивала с одной темы на другую. А апофеозом стало предложение прогулки на 1,5 часа по вечернему Мюнхену, в пятницу, забитому жителями и гостями города. С заходом с ребёнком в знаменитую пивную. Жесть! Пришлось прервать эту «экскурсию» и уехать в отель. В общем всё было мягко говоря не очень. Дарья должна была предупредить о замене гида,а не ставить перед фактом,а отправляя другого человека инструктировать его о договорённостях.
3 ноября 2018
Отличный гид Майя. Легко и непринужденно, интересно и весело пролетели несколько часов экскурсии. Нам очень понравилось, совсем не устали. Обязательно вернемся ещё.
Александр
18 июля 2018
У нас был длительный транзит в Мюнхене, решили провести время с пользой. Прекрасная организация! Нас подобрали в аэропорту, привезли на экскурсию, доставили обратно. Все четко и максимально комфортно.
Сама прогулка приятная и легкая. Самое то, для тех кто впервые в Мюнхене! Спасибо!
9 мая 2018
Все ок! Все понравилось
Анастасия
4 марта 2018
Хорошая экскурсия. Без обилия дат. Осмотрели основные достопримечательности Мюнхена и получили информацию.
22 января 2018
Наталья - уникальный гид по Мюнхену , это мое четвертое посещение города , и только в этот раз я получила такой разносторонний рассказ и экскурсию по городу . Обширное знание истории города , культурных аспектов и современных реалий Мюнхена. Я в восторге . Спасибо ,Наталья !!!!!!Евгения из Новосибирска ))
Ещё 6 отзывов

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