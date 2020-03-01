Шорена проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Фьезоле - наследие этрусской цивилизации

Знакомство с памятниками культуры этрусков в живописном пригороде Флоренции

Шорена
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Шорена – ваш гид
Немногие туристы знают, что недалеко от прекрасной Флоренции сохранились следы этрусской цивилизации, которая дала начало многим обрядам и традициям Древнего Рима.

Мы прогуляемся по городку Фьезоле, который был основан этрусками в VII веке до нашей эры, вы увидите памятники древней цивилизации и узнаете интересные факты об этрусском быте и культуре.

А самые отважные путешественники смогут полюбоваться Флоренцией с вершины живописного холма, на котором раскинулся городок.
189 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Fiesole, piazza Mino.
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Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации

Что вас ожидает

  • Вы посетите археологический парк и обойдете раскопки древнего этрусского храма, римских бань и театра.
  • Познакомитесь в музее с редчайшими экспонатами этрусской культуры.
  • Пройдемся вдоль этрусских стен и посетим этрусское кладбище.
  • Поговорим о традициях и обрядах этрусков, которые нашли отражение в современной культуре.
  • Узнаете, какие открытия подарили нам этруски в медицине, инженерии и архитектуре.
  • Поднимемся на вершину холма, откуда открывается восхитительный панорамный вид на Флоренцию (обязательно захватите с собой удобную обувь).
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Fiesole, piazza Mino..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Шорена
Шорена
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, мы окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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