135 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур

Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Тоскана славится своими просторами, живописными холмами, покрытыми оливковыми деревьями и виноградниками.

И, конечно, своим терпким вином Кьянти.

Во время поездки вы попробуете знаменитые вина Тосканы, познакомитесь с процессом производства вина, посетите уютные и загадочные средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо.

И, конечно, будете любоваться лучшими видами региона в дружеской, неформальной обстановке.
От 110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Чертальдо (Кьянти)
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У этой экскурсии135 отзывов
4.97
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур

Программа

Сан Джиминиано
Уникальный по своей архитектуре средневековый город, охраняемый ЮНЕСКО, известный своими башнями и особой атмосферой. Его очень важно посетить, чтобы узнать, чем жил тосканский регион в XV столетии.

Посещение семейной винодельни
Здесь я объясню, что такое Кьянти, чем это вино так знаменито и как правильно его выбрать. А хозяева, в свою очередь, покажут процесс производства тосканского вина от выращивания лозы до бутылирования готового продукта и предложат продегустировать несколько типов вина.

Чертальдо Альто
Этот городок позволит вам проникнуться духом средневековья, насладится тишиной и спокойствием, перед тем как снова окунуться в суету городской жизни. Этот небольшой уютный городок сохранил до нынешних времен свой оригинальный облик. Он связан с именем Джованни Боккаччо, известного писателя эпохи итальянского Возрождения, автора романа «Декамерон», который родился и умер именно здесь.

Винное хозяйство Гуиччирдини-Строцци
Дополнительно (не входит в стандартную экскурсию, нужно заказывать заранее) вы можете посетить винное хозяйство одной из старейших аристократических фамилий в Тоскане — Гуиччирдини-Строцци (о которых Владимир Познер снял фильм “Их Италия”). Князь Строцци — настоящий флорентиец, представитель древнего аристократического рода. Его предки вершили историю не только Тосканы и Италии, но и всей Европы. Вином семья Строцци-Гуиччардини занимается с XV века, о виноградниках поместья писали еще Данте и Петрарка.

Мне бы хотелось, чтобы во время прогулки вы получили как можно больше удовольствия, как эстетического, так и гастрономического, ведь именно итальянцы, как никто другой, умеют радоваться жизни! Любоваться пейзажами, архитектурными памятниками и пить вино – самый лучший из возможных способов на время почувствовать себя местным жителем.

Организационные детали

Экскурсия начинается из города Чертальдо, куда вы можете добраться на электричке (примерно 50 мин, 6 евро в одну сторону из Флоренции), я встречу вас прямо у поезда, и мы поедем на моей машине по всем описанным в экскурсии местам.

Дополнительные расходы

  • дегустация 4-6 вин с типичными тосканскими закусками (сыр, прошутто, брускетта) в семейной винодельне или в средневековом замке-винодельне оплачивается на месте — 15/19 евро с человека;
  • посещение городских музеев Сан Джиминиано и Чертальдо Альто (если захотите). Входной билет — 4-6 евро;
  • посещение винного погреба и дегустации 3-4 вин Гуиччирдини-Строцци – 35 евро с чел. Бронировать нужно за несколько дней.
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Чертальдо (Кьянти).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Живу в Тоскане последние 7 лет. Работаю в агритуризме, увлекаюсь эногастрономией — всем, что связано с вином и едой :) Ращу дочь-билингва, изучаю особенности итальянского менталитета, занимаюсь стрельбой из лука, люблю фотографировать и обладаю неиссякаемым любопытством ко всему новому и интересному.
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135 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Отличная экскурсия по красивейшим местам Тосканы. Замечательный экскурсовод Татьяна, интересный рассказ о винах Тосканы, особенностях выбора вина и его разнообразии. История о владельцах этих мест - все очень интересно. Всем рекомендую
25 января 2020
Увидели и почувствовали Тоскану за один день. Татьяна - не только знающий свою тему гид, но и прекрасный в общении человек, мы очень весело и содержательно провели время. И культурная программа, и исследование производства сыра, и дегустации - все было организовано не только с умом, но и с тонким вкусом. Знания гида - значительно превышают необходимый для этой экскурсии минимум, поэтому с ней будет интересно человеку любого уровня. Мы под большим впечатлением. Спасибо!
9 января 2020
Мы провели прекрасный день вместе с Татьяной, одна из лучших экскурсий в моей жизни - потому что индивидуально, потому что с вином, потому что очень красиво! Татьяне огромное спасибо за внимание и организацию маршрута, полагаю, что 24 декабря это было не так то просто, а за дегустацию в замке + 1000 звездочек. Места удивительной красоты, даже зимой. Ни разу не пожалели. Спасибо огромное, однозначно рекомендую!
12 ноября 2019
Потрясающая , захватывающая поездка, море впечатлений ! Красоты региона , замечательный экскурсовод , знакомство с представителями семьи Строцци , дегустация вина , посещение сыроварни и даже погода благоволила нам в этот день ! Воспоминания от этой поездки останутся с нами на всю жизнь - это бесценно !
9 ноября 2019
Татьяна – великолепный экскурсовод, очень опытная, с огромным «багажом» знаний и главное умением интересно и незанудно!!!! подать материал. Это так важно, когда гид не загружает вас просто датами исторических событий, а пытается именно передать дух эпохи, создать у вас некий образ и запоминающееся ощущение всего увиденного и происходящего, а главное рассказывать не только о прошедших исторических событиях, но и о настоящем, о современном положении дел. Татьяна забрала нас с мужем на своем авто от ж/д станции и повезла наслаждаться живописными холмами, покрытыми оливковыми деревьями и виноградниками. Посетили такие средневековые места как Сан Джиминиано и Чертальдо. 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании , очень увлекательно и познавательно! Более того Татьяна очень образованная, деликатная, интеллигентная, и заботливая девушка, которая не просто профессионально владеет материалом, но и выкладывается максимально! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
1 ноября 2019
Поездка получилась настолько насыщенной по впечатлениям и полученной информации, что ее с лихвой хватило бы не на один день! Не представляю, где еще мы смогли бы так запросто зайти на производство сыров, пройтись по холодильникам, где все хранится, попробовать столько сортов сыра сразу!. Винодельческое хозяйство Строцци особенно рекомендую. Это не просто дегустация вин, а настоящий исторический музей. Открыточные виды по пути не нуждаются в комментариях. Татьяна - прирожденный гид, всего в меру, эмоций, такта, информации, дружелюбия. Спасибо за самый запоминающийся день в поездке по Тоскане!
24 октября 2019
Мы до сих пор находимся под впечатлением! Перед поездкой я читала описание и отзывы, но то что мы увидели превзошло наши ожидания. Всё было чудесно! На винодельне Guicciardini Strozzi мы себя чувствовали очень комфортно. Татьяна интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. У супруга был день рождения в этот день и неожиданное поздравление-сюрприз было очень приятным и трогательным. Учитывая все наши пожелания, в San Gimignano мы попали когда стемнело. В городе уже не было толп туристов, что нас очень порадовало. Город красиво подсвечивается, осмотрели его с удовольствием. И конечно знаменитое мороженое! Обязательно попробуйте! Так же заезжали на сыроварню, насмотрелись, напробовались, накупили)) Встреча была хорошо организованна, даны подробные инструкции, поэтому всё прошло легко и без неожиданных трат. Задумались об ещё одной поездке уже на 2-3 дня. Спасибо огромное! Очень рекомендую!
7 октября 2019
Татьяна - замечательный гид, в котором сочетается широкая эрудиция, интерес к своему делу и тактичное умение пойти навстречу клиенту - не навязывать то, что ему не нужно или не интересно, сосредотачиваясь на важной и востребованной клиентом информации. Спасибо ей огромное! Замечательно провели день! было много приятных моментов и мы постоянно чувствовали ее заботу!
3 октября 2019
2 октября 2019 года посетили с Татьяной сыроварню и виноградники, а так же городок Сан Джимиано. Очень приятная экскурсия, очень вкусно все было)). Город прекрасен своей стариной, как в сказке! Татьяна увлекательно рассказывает, все до мелочей. Встретила нас, помогла купить билеты. Вобщем, накупив вкусняшек и вина довольные и слегка пьяные отправились во Флоренцию!! Всем посоветую обращаться к Татьяне!
Михаил
23 сентября 2019
Огромное спасибо!!!
Как и договаривались,
будем готовить следующую вылазку)))
👍👍👍👍👍
Ещё 125 отзывов

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