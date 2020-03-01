Обзорные экскурсии в Неаполе

Что вас ожидает

Неаполитанские приключения

Прибыв в город, я предложу начать с типичного местного завтрака — хрустящей сфольятеллы, старинного неаполитанского пирожного и чашки ароматного капучино. А затем вы отправитесь в исторический центр, на улицу Спакканаполи, которая делит его на две части. Возле Королевского дворца, на площади Плебисцита, вы узнаете об испанском прошлом города и о том, как давно неаполитанцы стали итальянцами. Поговорим о вольном нраве Неаполя, разных эпохах и народах, которые сформировали его душу. Также вы осмотрите крупнейший оперный театр Европы — Сан-Карло — и оцените интерьер торговой галереи Умберто I, выполненный в стиле либерти.

Виа Толедо и круглогодичный рождественский рынок

Вы сможете в полной мере ощутить хаотичный дух города, пройдя по его самой известной артерии — улице Толедо, уходящей к холму Вомеро. В исторической кофейне «Гамбринус» 19 века поговорим о Стендале, Оскаре Уайльде, Хемингуэе и других его знаменитых гостях. А позже вы окажетесь в старинном квартале Сан-Грегорио-Армено, где пройдете по необычному рынку с самыми красивыми рождественскими вертепами региона, который работает круглый год.

«Маргарита» и пейзажи Везувия

В одной из лучших пиццерий Неаполя вы сможете попробовать настоящую «Маргариту» и узнаете забавную историю её создания. А затем отправитесь на набережную и панорамную площадку Кастель-дель-Ово, к великолепным видам на море и Везувий, где поговорим о легендарном вулкане, похоронившем две тысячи лет назад Помпеи и ныне дремлющем на фоне Неаполитанского залива.

В конце программы у вас останется время, чтобы пройтись по местному рынку, почувствовать атмосферу портового города и приобрести сувениры на память о Неаполе.