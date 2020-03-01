Обзорные экскурсии в Неаполе

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  3. Неаполь и Геркуланум: день в прошлом

Представить жизнь древних римлян, узнать об извержении Везувия и изучить исторический центр города

Инна
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Инна – представитель гидов
Эта экскурсия приведет вас в древнеримский город Геркуланум, погребенный лавой Везувия, и поможет узнать красивейшие уголки Неаполя.

Геркуланум сохранился лучше Помпей, но при этом здесь меньше туристов, — вы осмотрите римские постройки, полюбуетесь сохранившимися мозаиками, услышите о развитии и о последнем дне города.

А вернувшись в Неаполь, откроете его судьбу и исследуете главные достопримечательности декуманов — трех улиц с великолепными церквями и дворцами.
150 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Неаполя
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Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом

Что вас ожидает

Геркуланум — древний город, уничтоженный и спасенный Везувием
Из Неаполя отправимся на 2000 лет назад — в древнеримский город на побережье Неаполитанского залива. Везувий заживо похоронил Геркуланум — здесь, в окружении вулканических скал, вы сможете представить силу извержения вулкана лучше, чем в Помпеях. Однако, Везувий же спас Геркуланум: застывшая лава не пропускала кислород, и сегодня вы увидите сохранившиеся памятники. Экскурсия охватит самые интересные постройки: термы, виллу Папируса, дом с оленем, Самнитский дом, Термополий, дом с красивым двориком, коллегию Августа, дом Нептуна и Амфитриты с прекрасными мозаиками. Я раскрою смысл этих названий и на примере построек расскажу о типичных римских домах и организации пространства.

В результате за 2 часа прогулки вы представите жизнь древних римлян и поймете, как выглядел и развивался небольшой, но богатый приморский город.

Декуманы — главное в историческом центре Неаполя и о нем
По возвращении в Неаполь вас ждут декуманы — так называются три параллельные центральные улицы, заложенные греками. Древний облик в отличие от планировки не сохранился, но все богатства декуманов откроются вам внутри знаковых зданий. На площади Джезу Нуово вы узнаете о необычном фасаде одноименной церкви и рассмотрите базилику Санта-Кьяра. На улочке ремесленников Сан-Грегорио-Армено увидите диковинные товары (многочисленные вертепы) и заглянете в местный монастырь с уютным двориком и интерьерами, напоминающими ларец с сокровищами. И конечно, в сердце декуманов вы посетите церковь Сан-Лоренцо-Маджоре, где мы вспомним францисканцев и «прочитаем» фрески.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Трансфер в Геркуланум и обратно включен в стоимость (минивэн).
  • Входные билеты в Геркуланум оплачиваются дополнительно (11€).
  • Экскурсия закончится на улице Трибунали в Неаполе.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом
Неаполь и Геркуланум: день в прошлом

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре Неаполя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Инна
Инна
Меня зовут Инна и я представляю команду гидов в Неаполе. Мы организуем экскурсии в городе и выездные путешествия. Наши однодневные туры — это возможность воспользоваться услугами, приближенными к индивидульным, по доступной цене. Экскурсии проходят в группах до 8 человек, с транспортным обсулуживанием высокого класса и с профессиональными гидами.
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