Обзорные экскурсии в Неаполе

Что вас ожидает

Геркуланум — древний город, уничтоженный и спасенный Везувием

Из Неаполя отправимся на 2000 лет назад — в древнеримский город на побережье Неаполитанского залива. Везувий заживо похоронил Геркуланум — здесь, в окружении вулканических скал, вы сможете представить силу извержения вулкана лучше, чем в Помпеях. Однако, Везувий же спас Геркуланум: застывшая лава не пропускала кислород, и сегодня вы увидите сохранившиеся памятники. Экскурсия охватит самые интересные постройки: термы, виллу Папируса, дом с оленем, Самнитский дом, Термополий, дом с красивым двориком, коллегию Августа, дом Нептуна и Амфитриты с прекрасными мозаиками. Я раскрою смысл этих названий и на примере построек расскажу о типичных римских домах и организации пространства.

В результате за 2 часа прогулки вы представите жизнь древних римлян и поймете, как выглядел и развивался небольшой, но богатый приморский город.

Декуманы — главное в историческом центре Неаполя и о нем

По возвращении в Неаполь вас ждут декуманы — так называются три параллельные центральные улицы, заложенные греками. Древний облик в отличие от планировки не сохранился, но все богатства декуманов откроются вам внутри знаковых зданий. На площади Джезу Нуово вы узнаете о необычном фасаде одноименной церкви и рассмотрите базилику Санта-Кьяра. На улочке ремесленников Сан-Грегорио-Армено увидите диковинные товары (многочисленные вертепы) и заглянете в местный монастырь с уютным двориком и интерьерами, напоминающими ларец с сокровищами. И конечно, в сердце декуманов вы посетите церковь Сан-Лоренцо-Маджоре, где мы вспомним францисканцев и «прочитаем» фрески.