Аня проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в аутентичный Китай

Приготовьтесь ненадолго заблудиться в пестрых и шумных хутунах — лабиринтах улиц, переулков и двориков, причудливо соединенных между собой. Вы увидите быт жителей Пекина, каким он был еще во времена правления семьи Юань. Для прогулки мы выберем хутуны Gulou, Qianmen или Jinbaojie: каждый из этих районов поразит вас истинно-китайским колоритом, гомоном разноязычной толпы, невероятно узкими проходами между ветхими домами, бесчисленными магазинами и лавочками, где продают боярышник в карамели. Вы узнаете, как образовались хутуны, почему их нет больше ни в одной стране мира, и поймете, как из трущоб эти постройки превратились в достопримечательность Пекина.

Пекин глазами местных жителей

Я стану вашим проводником в закоулках хутунов и помогу в полной мере прочувствовать дух нетуристического Пекина — расскажу, как протекает жизнь в старинных домах, которые не изменились за последние сотни лет, и чем интересен быт хутунов, поделюсь секретами китайской кухни и любопытными фактами о достопримечательностях этой части Пекина. А еще подскажу, где в хутунах можно купить удивительные сувениры, сделанные руками местных ремесленников, и отведать уличной еды.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не хотят ограничиваться просмотром достопримечательностей Пекина и желают погрузиться в самое сердце города, чтобы познакомиться с городским бытом.

Что вас ожидает