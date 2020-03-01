Аня проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Хутуны Пекина — другая сторона города

Погрузиться в традиционный китайский быт и пройти по лабиринтам средневековых кварталов

Аня
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Аня – ваш гид
Если вы хотите увидеть не только дворцы великих императоров, но и быт простых китайцев — добро пожаловать в пекинские хутуны! Я проведу вас по узким улочкам, где жизнь словно застыла 700 лет назад, расскажу об обитателях старинных кварталов и помогу прочувствовать дух настоящего Пекина.
$150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города

Что вас ожидает

Погружение в аутентичный Китай
Приготовьтесь ненадолго заблудиться в пестрых и шумных хутунах — лабиринтах улиц, переулков и двориков, причудливо соединенных между собой. Вы увидите быт жителей Пекина, каким он был еще во времена правления семьи Юань. Для прогулки мы выберем хутуны Gulou, Qianmen или Jinbaojie: каждый из этих районов поразит вас истинно-китайским колоритом, гомоном разноязычной толпы, невероятно узкими проходами между ветхими домами, бесчисленными магазинами и лавочками, где продают боярышник в карамели. Вы узнаете, как образовались хутуны, почему их нет больше ни в одной стране мира, и поймете, как из трущоб эти постройки превратились в достопримечательность Пекина.

Пекин глазами местных жителей
Я стану вашим проводником в закоулках хутунов и помогу в полной мере прочувствовать дух нетуристического Пекина — расскажу, как протекает жизнь в старинных домах, которые не изменились за последние сотни лет, и чем интересен быт хутунов, поделюсь секретами китайской кухни и любопытными фактами о достопримечательностях этой части Пекина. А еще подскажу, где в хутунах можно купить удивительные сувениры, сделанные руками местных ремесленников, и отведать уличной еды.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не хотят ограничиваться просмотром достопримечательностей Пекина и желают погрузиться в самое сердце города, чтобы познакомиться с городским бытом.

Что вас ожидает

  • При желании экскурсию можно провести в формате велопрогулки.
  • Дополнительных расходов. кроме личных трат на сувениры, не предусмотрено.
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города
Хутуны Пекина — другая сторона города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аня
Аня
Меня зовут Аня, я родилась в Харбине. Мой родной язык — китайский, а русский я выучила в Барнауле, где жила пять лет. Уже 10 лет я работаю профессиональным гидом в Пекине. За это время разработала и провела множество маршрутов, включающих самые удивительные места столицы Китая. До скорой встречи!
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Аня проводит ещё 3 экскурсии

Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемонияЗапретный город, парк Цзиньшань и чайная церемонияЗапретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
$150 за экскурсию
6 часов
Посетить крупнейший дворцовый комплекс мира, приобщиться к эстетике созерцания и культуре чаепития
В этой программе вы узнаете, как базовые принципы древней китайской философии отразились в облике и истории всемирно известного Запретного города. Услышите легенды о двух великих династиях и посетите атмосферный парк, где императоры наслаждались пейзажами. А также познакомитесь с традиционным чайным искусством и его исконными концепциями.
Добро пожаловать в Пекин!Добро пожаловать в Пекин!Добро пожаловать в Пекин!
$150 за экскурсию
7.5 часов
5 отзывов
Великая Китайская стена, Олимпийская деревня, музей Нефрита и чайная церемония за один день
Приглашаю в путешествие по китайской столице и окрестностям на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Вы услышите историю Великой стены, продегустируете вкуснейшие местные чаи, узнаете о необычных традициях Поднебесной и ощутите ее необычайный колорит.
Музей шелка — таинство изготовления «короля тканей»Музей шелка — таинство изготовления «короля тканей»Музей шелка — таинство изготовления «короля тканей»
$150 за экскурсию
6 часов
Познакомиться с историей древнего китайского промысла и узнать о различных изделиях из шелковой нити
На фабрике вы в деталях услышите о тонком искусстве создания шелковых материалов, роли этого производства в экономике страны и удивительных свойствах шелка, благодаря которым он так ценен во всем мире. Кроме того, вы посетите парк с копиями мировых памятников, оцените красоту и гармонию 1000-летнего парка Цзиншань и поучаствуете в чайной церемонии.

Необычные маршруты по Пекину

Великая Китайская стена и погружение в культуру ПоднебеснойВеликая Китайская стена и погружение в культуру ПоднебеснойВеликая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
скидка20%
$170
$136 за экскурсию
7 часов
50 отзывов
Величайшее сооружение человечества, Музей нефрита и Олимпийский парк
Китайцы говорят, что тот, кто не поднимался на Великую Китайскую стену, не был в Китае. И они правы! Вам предстоит посмотреть на горные склоны Поднебесной с высоты величайшего памятника архитектуры, прочувствовать мощь и величие Стены. А после вы погрузитесь в историю и культуру Китая: посетите роскошный Музей нефрита и узнаете секреты китайской медицины, а также прогуляетесь по Олимпийскому парку.
Познавательный шопинг-тур в ПекинеПознавательный шопинг-тур в ПекинеПознавательный шопинг-тур в Пекине
$100 за экскурсию
7 часов
Услышать историю главных символов китайской культуры и приобрести качественные аутентичные изделия
Растеряться в богатом мире китайских товаров — проще простого, поэтому я составила для вас оптимальную шопинг-программу. За один день вы посетите проверенные магазины и фабрики, узнаете историю культурных столпов Поднебесной — чая, шелка, нефрита, жемчуга, фарфора. И сможете увезти все, что пожелаете, по выгодным ценам и не опасаясь за качество.
Великая Китайская стена и чайный рынок МаляньдаоВеликая Китайская стена и чайный рынок МаляньдаоВеликая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
$160 за экскурсию
9 часов
6 отзывов
Подняться на Мутяньюй, самый труднодоступный участок стены, и познакомиться с традициями Поднебесной
Из всех участков Великой Китайской стены именно Мутяньюй позволит вам прочувствовать дух и историю главного символа Поднебесной. На фуникулере вы подниметесь к древним сторожевым башням, сделаете атмосферные снимки практически безлюдной стены и осмотрите с высоты покрытые лесами горные склоны. А затем продолжите знакомство с традициями Китая на чайном рынке Маляньдао или жемчужном базаре Хунцяо.
Пекинские хутуныПекинские хутуныПекинские хутуны
От $200 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Прогулка по самому аутентичному району города
Я хочу показать вам настоящий Пекин: тот, о котором вы не прочитаете в путеводителе. Наш маршрут пройдет по району Хутунов в историческом центре города, где вы исследуете быт простых пекинцев, обнаружите десятки колоритных заведений и узнаете не только историю Пекина, но и местные легенды. И если вам импонирует идея увидеть Пекин, о котором большинство гостей города даже никогда не узнает, я с радостью стану вашим проводником.

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