Это визитная карточка Пекина и одно из самых зрелищных представлений. В этом шоу под названием Легенда Кун-фу рассказывается история 📖 мальчика, который мечтал стать мастером кун-фу. На своем пути к мечте ему пришлось преодолеть множество трудностей и побороть множество соблазнов. Актеры этого шоу - настоящие мастера кун-фу, собранные в один коллектив из разных точек Китая.

Актеры не говорят, но о сюжете разворачивающейся истории рассказывается в титрах над сценой на китайском и английском языках. Это зрелищное шоу является сочетанием кун-фу, акробатики и танцевального искусства, которое создается на высоком международном уровне одной из лидирующих компаний в сфере производства подобных шоу. Для тех, кто является поклонником кун-фу, это шоу никак нельзя пропустить. Это представление может быть также интересным посетителям с детьми.