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Шоу «Легенда Кунг-Фу» в Красном Театре

Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Пекина
Вы отправитесь в знаменитый Красный Театр Пекина на шоу «Легенда Кунг-Фу».

Это визитная карточка города и Китая.

Постановка рассказывает о традициях страны, её культуре и быте.

Мастера кунг-фу и настоящие монахи из шаолиньского монастыря исполняют невероятные трюки на пределе человеческих возможностей.

Все номера исполняются без страховки и дублёров.

Само шоу запрещено снимать, но зато после представления можно сфотографироваться с артистами.
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Шоу «Легенда Кунг-Фу» в Красном Театре

Что вы увидите

  • Красный Театр Пекина
Это визитная карточка Пекина и одно из самых зрелищных представлений. В этом шоу под названием Легенда Кун-фу рассказывается история 📖 мальчика, который мечтал стать мастером кун-фу. На своем пути к мечте ему пришлось преодолеть множество трудностей и побороть множество соблазнов. Актеры этого шоу - настоящие мастера кун-фу, собранные в один коллектив из разных точек Китая.
Актеры не говорят, но о сюжете разворачивающейся истории рассказывается в титрах над сценой на китайском и английском языках. Это зрелищное шоу является сочетанием кун-фу, акробатики и танцевального искусства, которое создается на высоком международном уровне одной из лидирующих компаний в сфере производства подобных шоу. Для тех, кто является поклонником кун-фу, это шоу никак нельзя пропустить. Это представление может быть также интересным посетителям с детьми.
Что входит
  • Билет на шоу
Начало и место завершения
🚩 44 Xingfu St, Dongcheng, Beijing, China, 100061

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник 8.
Спутник 8.
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