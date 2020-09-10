40 отзывов оставили туристы

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Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!

Покорить красивейшую вершину Крыма и ощутить дух приключений

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Автовокзала г. Ялты
  • Заказать экскурсию

1200 за человека

У этой экскурсии40 отзывов
4.7
Олег
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Олег – представитель в Ялте
Все едут на Ай-Петри, но настоящие путешественники поднимаются пешком! Многие тропы ведут к этой вершине: живописные, сложные, некоторые опасные.

Мы выбираем «золотую середину».

Вы почувствуете себя исследователями, насладитесь шумом водопадов, услышите легенды и сделаете идеальные фото.

Вкусные походные завтрак и обед прилагаются :)
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!

Что вас ожидает

Подъем мимо водопадов и облаков
Путь начнем на окраине Ялты, постепенно поднимаясь выше. Перейдем две горные речки и полюбуемся каскадами водопадов. Самый красивый вы увидите после завтрака, восполнив силы. Это Учан Су, чьи воды летят вниз с 90 метров. Еще здесь можно окунуться в природные ванны, которые столетиями создавала река. Первые 400 метров уже пройдены. А после вы попробуете прикоснуться к облакам и еще больше впечатлитесь видами на Таракташском гребне: это место с замысловатыми природными балкончиками, где получаются супер-фото.

Вершина!
Пообедав, дойдем до плато и вновь столкнемся с цивилизацией. На смену природному умиротворению придут крики зазывал в местных кафе, ненужные услуги и гомон толпы. Мы обойдем их стороной и устремимся к зубцам — главной цели приключения! У вас будет время, чтобы посидеть на камнях и вдоволь насладиться захватывающими дух видами побережья. А смельчаки оценят достойные местные развлечения: пройдут по веревочным мостам над пропастью или на скорости спустятся по тросу над плато.

Спуск: другой взгляд на потрясающие пейзажи
Вернуться в Ялту можно по канатной дороге или на маршрутке. Самые стойкие отправятся со мной по склону в Кореиз. Спуск быстрее и проще подъема, но тоже покоряет красотой горного Крыма. В финале мы выйдем на шоссе, где можно сесть на автобус и вернуться в Ялту.

🍳 🥘 Завтрак и обед на природе
Духом похода вы проникнетесь и во время заслуженных перерывов. Завтрак устроим на скале, нависающей над пропастью, а обед — на залитой солнцем полянке Ай-Петринской яйлы.

Кому подойдет прогулка

Активным путешественникам в хорошей физической форме, которые готовы к многочасовому подъему пешком.

Организационные детали

  • В стоимость прогулки включены походный завтрак и обед, приготовленные на костре или газовой горелке. На завтрак — каша на молоке с сухофруктами, бутерброды с паштетом или сыром/мясом. На обед — горячее второе блюдо с тушенкой, салат из свежих овощей и чай с десертом.
  • Дополнительные опции по желанию (мостики — 500 руб., канатная дорога вниз — 400 руб.)
  • С собой стоит взять одежду по погоде, головной убор, удобную спортивную обувь, бутылку воды 1-1,5 литра и ветровку (на вершине прохладнее)
  • Экскурсию для вас проведу я или мой гид-коллега, также увлеченный исследователь Крыма
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала у Автовокзала г. Ялты.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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40 отзывов оставили туристы

10 сентября 2020
Восхождение очень понравилось. В меру сложный маршрут и надо это понимать сразу, это не легкая экскурсия, а полноценный поход в гору. Группа всегда ждала отстающих, так что можно идти в своём темпе. Виды были потрясающие, оно того стоит.
8 сентября 2020
Прекрасная, активная экскурсия. Посоветую Всем друзьями приезжающим в Крым.
5 сентября 2020
Это было самое замечательное путешествие за всю нашу поездку! Безумно интересное и такое же сложное. Послушайте советы других людей и сто раз подумайте, стоит ли подниматься, если у вас есть проблемы со здоровьем. Однако! Те эмоции, которые ты испытываешь при этом подъёме, не испытать нигде. Те красоты, которые там есть, не увидеть нигде. Одни положительные эмоции от этого дня! Возьмите с собой обязательно штаны и кофту, потому что на вершине действительно холодно из-за ветра. Спасибо гиду Стасу за это путешествие и безумно вкусную еду! Спасибо людям, которые были с нами в походе. Если сомневаетесь, лучше пойдите - не пожалеете!
3 сентября 2020
Отличная экскурсия. Хороший маршрут, временами сложновато, но выдержит каждый. Очень приятный гид, всё рассказал, ответил на все вопросы. Красивые виды. Хотите себя испытать, вам сюда. Только положительные эмоции и отличное настроение. Благодарю Дмитрия за отличный поход. Понравилось очень. Рекомендую всем!
25 августа 2020
В поход ходили втроем в т. ч. (ребенок 15 лет). На сайте компании к данной экскурсии нет информации о разделении маршрута по уровням сложности, а они имеются и очень отличаются друг от друга. Тот поход на который записалась наша семья по нашему личному наблюдению, оказался достаточно сложным для людей живущих в равнинной местности и имеющих различную физическую подготовку. Маршрут начинался с Боткинской тропы и далее в верх до Ставри Кая переходя в Штангеевскую тропу и далее в Айпетринскую Яйлу, длительностью маршрута около 20-25 км. Возможно этот маршрут в целом и является "начальным уровнем", как заявлено в описании экскурсии, но туристы должны знать, что поход рассчитан на: -спортивную молодежь; -обувь на маршрут должна быть соответствующей (беговые кроссовки, кеды, городская обувь, такая как туфли, босоножки и т. д. не годятся; -женщинам и мужчинам с избыточной массой тела там делать НЕЧЕГО, ничего кроме боли в пояснице и коленях вы не получите; -также считаем, что людям старше 35 лет с отсутствием физической подготовки там делать нечего; -людям страдающим плоскостопием, хроническими заболеваниями (диабет, сердечная недостаточность и пр. ) там тоже делать нечего, давление скачет постоянно. Маршрут в основном проложен по комфортным дорожкам, но есть места где много мелкой гальки и есть опасность сорваться с отвесных уклонов, особенно если Вы идете в поход в неспециализированной обуви и отсутствием физической подготовки. Наша семья прошла половину маршрута 12 км, так нам показал наш шагомер. По информации экскурсовода группе надо было пройти еще столько же, но уже по более сложному маршруту. По этой причине мы приняли благоразумное решение отказаться от восхождения и спустились к водопаду Учан-Су. Никаких впечатлений кроме бесконечной усталости, желания лечь отдохнуть после прохождения маршрута у нас не осталось. Остались фотографии, но смотреть и вспоминать с умилением этот поход будем наверное очень ни скоро.
24 августа 2020
Отличный однодневный подход) Именно поход, тк под определение экскурсии это мало подходит. Однако я хотела горы - я их получила! Сам поход начался от зоопарка где-то 9:10. Группа была из 27 человек, но двое в начале пути оценили свои силы и решили вернуться назад, на чем им были благодарны все, особенно инструкторы. Сам маршрут не требует какой-то немыслимой физической подготовки, однако нужно крепко подумать, стоит ли идти, если вы ну совсем не любите активно проводить время. Это более 15 км в гору)) пешком) с частыми привалами, но все же. Количество людей ничуть не испортило впечатление, все равно группа растягивается и большую часть маршрута идёшь один или в компании 2-3 человек. Команда наша, кстати, по словам гидов была вполне бодрая 😂 хотя я по себе бы так не сказала) Очень жаль, что обратно не удалось спуститься пешком или на канатке из-за недостатка времени, зато микроавтобус довёз с горы прямо до автовокзала. Спасибо позитивным инструкторам Станиславу и Александре! И помощнику Фадею) все было супер)
24 августа 2020
Вчера я совершила подвиг!! Это было незабываемое восхождение, огромная победа над собой! Сказать, что было трудно, значит ничего не сказать! Но какое же это счастье, очутиться на веошине Ай-Петри, не на канатке или автобусе, а совершить пешее восхождение!! И насколько там красивейшие места, какие невероятные виды открываются!!! Отдельное огромное спасибо нашим проводникам - Стасу, Саше и Фадею. Позитивные, приятные, открытые, знающие, да еще и фотографировали всех где и сколько хочешь! Все продумано, походные завтрак, обед, чай, все пришлось очень кстати! Незабываемое приключение, воспоминания на всю жизнь!!
21 августа 2020
Мне безумно понравился поход; было весело и задорно, попутно гид Дмитрий рассказывал интересные истории. Красоту, которую я видела, не передать фото и словами :) И надышалась хвойным воздухом на долгое время вперёд. У меня остались исключительно положительные впечатления, хотя физически было тяжко. Однозначно это самое яркое впечатление о Крыме. Но! Многие не читают отзывы либо, читая их, не совсем понимают, что их ждёт (я тоже не до конца представляла). Кажется, что это просто будет подъем в горочку по цивилизованной дорожке. На самом деле, это практически полноценный поход одного дня по горно-лесным тропам (Боткинская, кусочек Штангеевой, Таракташская), который в конце выведет на плато и потом уже на саму вершину. Навыки скалолазания тут не нужны, но хотя бы минимальная физическая подготовка/хорошее телосложение желательны. Без них тоже можно, но будет явно тяжко, о чем могу судить со стороны. Даже молодым людям, занимающимся фитнесом, в какой-то момент будет тяжко (на Таракташской тропе). Но оно того стоит! Просто надо понимать, что это не лёгкая пешая прогулочка, тут будет долгий подъем, не всегда комфортный. Да, привалы будут, довольно частые, но сердечко постучит знатно. Ну и желательно взять с собой полотенчик посидеть на камнях и перекусить что-то, если вы привередливы и не хотите есть походную еду.
19 августа 2020
Супер
13 августа 2020
В восхождении на Ай Петри соединилось все: красоты и трудности) сам путь это целая история ) не представляю эту экскурсию без наших гидов Дмитрия и Александры) да что тут говорить) все отлично)
Ещё 30 отзывов

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