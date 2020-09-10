40 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Подъем мимо водопадов и облаков

Путь начнем на окраине Ялты, постепенно поднимаясь выше. Перейдем две горные речки и полюбуемся каскадами водопадов. Самый красивый вы увидите после завтрака, восполнив силы. Это Учан Су, чьи воды летят вниз с 90 метров. Еще здесь можно окунуться в природные ванны, которые столетиями создавала река. Первые 400 метров уже пройдены. А после вы попробуете прикоснуться к облакам и еще больше впечатлитесь видами на Таракташском гребне: это место с замысловатыми природными балкончиками, где получаются супер-фото.

Вершина!

Пообедав, дойдем до плато и вновь столкнемся с цивилизацией. На смену природному умиротворению придут крики зазывал в местных кафе, ненужные услуги и гомон толпы. Мы обойдем их стороной и устремимся к зубцам — главной цели приключения! У вас будет время, чтобы посидеть на камнях и вдоволь насладиться захватывающими дух видами побережья. А смельчаки оценят достойные местные развлечения: пройдут по веревочным мостам над пропастью или на скорости спустятся по тросу над плато.

Спуск: другой взгляд на потрясающие пейзажи

Вернуться в Ялту можно по канатной дороге или на маршрутке. Самые стойкие отправятся со мной по склону в Кореиз. Спуск быстрее и проще подъема, но тоже покоряет красотой горного Крыма. В финале мы выйдем на шоссе, где можно сесть на автобус и вернуться в Ялту.

🍳 🥘 Завтрак и обед на природе

Духом похода вы проникнетесь и во время заслуженных перерывов. Завтрак устроим на скале, нависающей над пропастью, а обед — на залитой солнцем полянке Ай-Петринской яйлы.

Кому подойдет прогулка

Активным путешественникам в хорошей физической форме, которые готовы к многочасовому подъему пешком.