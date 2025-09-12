Индивидуальная
до 5 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
€123 за всё до 10 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Завтра в 15:00
14 сен в 09:30
€68
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
€75 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2025
Сейчас в Риге в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 68 до 123 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 423 ⭐ отзыва, цены от €68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь