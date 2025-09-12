Мои заказы

История, архитектура и легенды Старой Риги
Пешая
2 часа
232 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€70 за всё до 5 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Пешая
4 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
€123 за всё до 10 чел.
Старая Рига - история и современность
Пешая
2.5 часа
-
9%
109 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Завтра в 15:00
14 сен в 09:30
€68€75 за всё до 3 чел.
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
€75 за всё до 2 чел.

