12 отзывов оставили туристы

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Остров Кипсала — заповедник деревянного зодчества

Прогулка по аутентичному району Риги XVIII века

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около кафе Sala. Рядом с остановкой общественного транспорта.
  • Заказать экскурсию

26 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Valērijs
Задать вопросОбычно отвечает за 19 ч.
Valērijs – Гид в Риге
Остров 🏝️ Кипсала – это уголок Риги, который интересен, прежде всего, своей деревянной архитектурой и сохранившимся колоритом XVIII века.

Некоторые дома-старожилы располагаются на Кипсале уже 300 лет, а другие были лишь недавно перенесены сюда из других районов Риги и отреставрированы латвийским архитектором Зайгой Гайле.

Через историю 📖 этих самобытных деревянных строений вы прочувствуете, как развивалась Рига на протяжении последних веков и как менялся образ жизни её горожан.
Остров Кипсала — заповедник деревянного зодчества
Остров Кипсала — заповедник деревянного зодчества

Что вас ожидает

Рыбацкие дома и богатые особняки
Мы прогуляемся по колоритным улочкам Кипсалы и окунемся в её историю. Вы узнаете, где раньше селились моряки, якорщики и лоцманы, а где – самые обеспеченные жители Риги. Увидите самый дорогой лофт города – «Гипсовую фабрику», которая сейчас превратилась в престижный и стильный жилой комплекс.

Особенности деревянной архитектуры
Я познакомлю вас с некоторыми любопытными зданиями Кипсалы и открою секрет, как на крыше домика «Австралийца» появилась скульптура кенгуру. Вы увидите, как с развитием Риги менялись её деревянные сооружения, узнаете, какие методы и материалы использовались для строительства в разное время.

Современный музей Жаниса Липке
Во время прогулки мы рассмотрим здание музея, посвященного латвийскому Оскару Шиндлеру – Жанису Липке, который, рискуя своей жизнью, спас от фашистов более 50 евреев в годы Второй Мировой. Это интереснейшее строение, спроектированное латышским архитектором Зайгой Гайле, напоминает почерневшие от ветра рыбацкие домки Кипсалы.

Живописная панорама Старого города
Выйдем к Даугаве и полюбуемся её живописным правым берегом, где расположена Старая Рига. Здесь вы сможете не только сделать пару отличных кадров на фоне старинных рижских шпилей и замка, но и узнать, как на острове строились защитные дамбы от наводнений.

Остров Кипсала — заповедник деревянного зодчества
Остров Кипсала — заповедник деревянного зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около кафе Sala. Рядом с остановкой общественного транспорта..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valērijs
Valērijs
Я рижанин в 3-ем поколении. И люблю свой город. За его красивую и богатую архитектуру, за исторические события которые проносились на протяжение его существования. За людей которые здесь родились и жили. Обо всем этом я хочу рассказывать во время прогулок по городу. И мне очень хочется чтобы моя любовь к городу передалась и Вам.
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12 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Огромное спасибо за экскурсию. Не смотря на ветреную погоду, два часа экскурсии пролетели незаметно. Валериус увлекательный рассказчик.
17 сентября 2019
Экскурсия понравилась! Емкая и подробная
5 мая 2019
Прекрасная экскурсия!
14 марта 2019
Очень благодарны Валериусу за интересную экскурсию по острову Кипсала! Профессиональный экскурсовод, рассказчик! Показал красивые места, дома, рассказал о истории Риге и происхождении острова. Нам повезло с погодой, было солнечно, красиво! Гуляли мы долго, интересно! Советую эту экскурсию, очень познавательно! Ответит на все вопросы, расскажет о себе, о Латышах, сфотографирует, знает все о своей стране! По мимо острова, погуляли с ним по старой Риге, о чем не спросишь, все знает и отвечает очень интересной историей! Всем советую посетить это великолепное место с Валериусом!
12 января 2019
Кипсала-элитный поселок почти в самом центре города, там вы увидите образцы архитектуры от 18 века до наших дней, там тихо, спокойно, красиво. И там есть возможность поговорить о жизни Латвии в средневековье и в 21 веке -гид ответит вам на любой вопрос, т. к. он- истинный историк и краевед!)) Благодаря гиду Валерию эта экскурсия просто потрясающая! Валерий-патриот своего родного города Риги и знает о ее истории абсолютно все! Если Валерий увидит интерес в ваших глазах, то он может рассказывать больше времени, чем ровно 1, 5 часа, отведенные на экскурсию, не высчитывая потом дополнительные полчаса за отдельную плату)) Честное слово, благодаря такому гиду хочется вернуться в Ригу еще и еще- с семьей и друзьями! Браво!
23 декабря 2018
Замечательная экскурсия.
10 октября 2018
Прекрасная экскурсия от знающего и увлеченного человека. Понравится всем, кто интересуется архитектурой, историей становления города и любит пешие прогулки на природе. Валерий, спасибо за совместно проведенное время, наполненное знаниями и любовью к своему краю.
14 августа 2018
Очень интересная экскурсия. Столько раз была в Риге, и никогда не обращала внимание на это место. Спасибо Валерию за возможность открыть для себя что то новое
Natalia
13 августа 2018
мы очень рады, что пошли на экскурсию "Остров Кипсала". Бывали в Риге и раньше с тургруппой, и не подозревали, что есть уникальный пригород латвийской столицы с интересной историей и архитектурой. Огромнейшее спасибо нашему гиду Валерию, который познакомил нас с Кипсалой. Очень рекомендую эту прогулку. Небольшой нюанс: нам, привыкшим к скоростному ритму жизни, было непривычно слушать размеренный рассказ Валерия (но это наши личные впечатления, которые вскоре развеялись) ВАлерий, спасибо :)
15 июля 2018
И экскурсия и подача материала очень понравилась. Сами никогда бы не узнали про это место, если бы случайно не увидели это предложение. Гид рассказывал интересно. Посоветовал, что ещё посмотреть в Риге самостоятельно. Время и деньги потрачены совсем не зря. Спасибо.
Ещё 2 отзыва

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