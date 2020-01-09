12 отзывов оставили туристы

Остров 🏝️ Кипсала – это уголок Риги, который интересен, прежде всего, своей деревянной архитектурой и сохранившимся колоритом XVIII века. Некоторые дома-старожилы располагаются на Кипсале уже 300 лет, а другие были лишь недавно перенесены сюда из других районов Риги и отреставрированы латвийским архитектором Зайгой Гайле. Через историю 📖 этих самобытных деревянных строений вы прочувствуете, как развивалась Рига на протяжении последних веков и как менялся образ жизни её горожан.

Что вас ожидает

Рыбацкие дома и богатые особняки

Мы прогуляемся по колоритным улочкам Кипсалы и окунемся в её историю. Вы узнаете, где раньше селились моряки, якорщики и лоцманы, а где – самые обеспеченные жители Риги. Увидите самый дорогой лофт города – «Гипсовую фабрику», которая сейчас превратилась в престижный и стильный жилой комплекс.

Особенности деревянной архитектуры

Я познакомлю вас с некоторыми любопытными зданиями Кипсалы и открою секрет, как на крыше домика «Австралийца» появилась скульптура кенгуру. Вы увидите, как с развитием Риги менялись её деревянные сооружения, узнаете, какие методы и материалы использовались для строительства в разное время.

Современный музей Жаниса Липке

Во время прогулки мы рассмотрим здание музея, посвященного латвийскому Оскару Шиндлеру – Жанису Липке, который, рискуя своей жизнью, спас от фашистов более 50 евреев в годы Второй Мировой. Это интереснейшее строение, спроектированное латышским архитектором Зайгой Гайле, напоминает почерневшие от ветра рыбацкие домки Кипсалы.

Живописная панорама Старого города

Выйдем к Даугаве и полюбуемся её живописным правым берегом, где расположена Старая Рига. Здесь вы сможете не только сделать пару отличных кадров на фоне старинных рижских шпилей и замка, но и узнать, как на острове строились защитные дамбы от наводнений.