12 отзывов оставили туристы

Рыбацкие дома и богатые особняки
Мы прогуляемся по колоритным улочкам Кипсалы и окунемся в её историю. Вы узнаете, где раньше селились моряки, якорщики и лоцманы, а где – самые обеспеченные жители Риги. Увидите самый дорогой лофт города – «Гипсовую фабрику», которая сейчас превратилась в престижный и стильный жилой комплекс.
Особенности деревянной архитектуры
Я познакомлю вас с некоторыми любопытными зданиями Кипсалы и открою секрет, как на крыше домика «Австралийца» появилась скульптура кенгуру. Вы увидите, как с развитием Риги менялись её деревянные сооружения, узнаете, какие методы и материалы использовались для строительства в разное время.
Современный музей Жаниса Липке
Во время прогулки мы рассмотрим здание музея, посвященного латвийскому Оскару Шиндлеру – Жанису Липке, который, рискуя своей жизнью, спас от фашистов более 50 евреев в годы Второй Мировой. Это интереснейшее строение, спроектированное латышским архитектором Зайгой Гайле, напоминает почерневшие от ветра рыбацкие домки Кипсалы.
Живописная панорама Старого города
Выйдем к Даугаве и полюбуемся её живописным правым берегом, где расположена Старая Рига. Здесь вы сможете не только сделать пару отличных кадров на фоне старинных рижских шпилей и замка, но и узнать, как на острове строились защитные дамбы от наводнений.