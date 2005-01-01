Извилистые мощеные улочки, петушки-флюгеры и веселые кошки на крышах, разноцветные домики Старого города и удивительное архитектурное разнообразие от готики до югендстиля. Именно так и выглядит Рига - "Северный Париж на Балтике", как часто ее называют. Рига напоминает скорее иллюстрацию к сказке, чем обычный европейский город 🏙️ посещения: Национальный театр оперы и балета, двор Конвента, Домский собор, дом "Три брата", церковь ⛪ Св. Петра, дом Братьев Черноголовых, памятник Бременским музыкантам, Дом с кошками, Пороховая башня, церковь Св. Якова, Шведские ворота, Малая Гильдия, Рижский замок 🏰