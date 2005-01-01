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Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги

4
18 отзывов
GT B.
GT B. – Гид из Риги
Во время экскурсии 🧭 можно ощутить настоящее перемещение во времени.

Вы прогуляетесь 👣 по узким рижским улочкам, услышите множество легенд и преданий.

Я расскажу историю 📖 основания города и его жизни в средневековье.

Покажу интересные памятники и главные архитектурные достояния Риги: Латвийскую национальную оперу, Домский собор, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Дом Черноголовых с его великолепной отделкой, церковь ⛪ Святого Петра, Рижский замок 🏰 и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €10 за человека

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Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги
Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги

Что вы увидите

  • Национальный театр оперы и балета
  • Двор Конвента
  • Домский собор
  • дом «Три брата»
  • Церковь Святого Петра
  • Дом братьев Черноголовых
  • Памятник Бременским музыкантам
  • Дом с кошками
  • Пороховая башня
  • Церковь Святого Якова
  • Шведские ворота
  • Малая Гильдия
  • Рижский замок.
Извилистые мощеные улочки, петушки-флюгеры и веселые кошки на крышах, разноцветные домики Старого города и удивительное архитектурное разнообразие от готики до югендстиля. Именно так и выглядит Рига - "Северный Париж на Балтике", как часто ее называют. Рига напоминает скорее иллюстрацию к сказке, чем обычный европейский город 🏙️ посещения: Национальный театр оперы и балета, двор Конвента, Домский собор, дом "Три брата", церковь ⛪ Св. Петра, дом Братьев Черноголовых, памятник Бременским музыкантам, Дом с кошками, Пороховая башня, церковь Св. Якова, Шведские ворота, Малая Гильдия, Рижский замок 🏰
Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • билеты в музеи
Начало
🚩 Часы Лайма или по договоренности.
Место завершения
🏁 Старый город
Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги
Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги
Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги
Сборная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GT B.
GT B.
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18 отзывов оставили туристы

GT B. проводит ещё 1 экскурсию

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