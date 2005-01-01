GT B. – Гид из Риги

Во время экскурсии 🧭 можно ощутить настоящее перемещение во времени.



Вы прогуляетесь 👣 по узким рижским улочкам, услышите множество легенд и преданий.



Я расскажу историю 📖 основания города и его жизни в средневековье.



Покажу интересные памятники и главные архитектурные достояния Риги: Латвийскую национальную оперу, Домский собор, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Дом Черноголовых с его великолепной отделкой, церковь ⛪ Святого Петра, Рижский замок 🏰 и многое другое.