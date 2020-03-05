6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Замок первый

Из Риги мы отправимся в село Страупе. Здесь осмотрим замок баронов Розенов — этой династии он принадлежит уже 700 лет. Я расскажу об их происхождении, о том, как они связаны с историей России, и о строительстве замка.

Обязательно посетим церковь 16 века: здесь в алтарной части находится надгробие с изображением барона Розена в доспехах — вы услышите любопытную легенду, с ним связанную. Полюбуетесь изящными витражами, а если умеете играть на фортепиано — попробуете сыграть и на органе!

Расписная усадьба

После мы посетим усадьбу Унгурмуйжа — родовое поместье баронов Кампенгаузенов. Это жемчужина деревянного барокко в Латвии; в доме вы увидите старые росписи и услышите об удивительной судьбе его первого владельца, Бальтазара, воевавшего под начальством Петра I.

Окружает усадьбу Национальный парк Гауя. Мы прогуляемся среди старых дубов: не хватает лишь златой цепи — настолько они живописны. Пройдем по липовым аллеям, которым больше двух сотен лет, и исследуем маленький регулярный парк, окруженный кольцом прудов.

Город с двумя замками

Цесис на крутом берегу Гауи сохранил часть крепостных стен: за ними застройка 18-19 века, нет ни одного дома старше 1914 года. Мы пройдем по улочкам Старого города, полюбуемся церковью Иоанна Крестителя и её резным алтарем. В одном из парков вы встретите черных лебедей, в другом — живописные руины замка Венден. А в новом замке осмотрите экспозиции краеведческого музея и увидите, как жили владельцы города — графы Сиверсы.