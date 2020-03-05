6 отзывов оставили туристы

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Замки и парки — в Цесис из Риги

Посетить старинный городок, увидеть владения вельмож и погулять по Гауйскому парку

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Группа не более 40 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Риге в месте вашего проживания.
  • Заказать экскурсию

30 за человека

У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Aleksandrs
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Aleksandrs – Гид в Риге
В центре Национального парка Гауя расположен уютный Цесис — бывшая столица Ливонского ордена.

Здесь вы осмотрите Старый и Новый замки 🏰, прогуляетесь 👣 у крепостных стен, насладитесь природой в живописном парке.

А в ближайших окрестностях мы навестим родовые имения древних немецких родов — я расскажу об их истории и о завоевании территории Латвии крестоносцами.
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги

Что вас ожидает

Замок первый
Из Риги мы отправимся в село Страупе. Здесь осмотрим замок баронов Розенов — этой династии он принадлежит уже 700 лет. Я расскажу об их происхождении, о том, как они связаны с историей России, и о строительстве замка.
Обязательно посетим церковь 16 века: здесь в алтарной части находится надгробие с изображением барона Розена в доспехах — вы услышите любопытную легенду, с ним связанную. Полюбуетесь изящными витражами, а если умеете играть на фортепиано — попробуете сыграть и на органе!

Расписная усадьба
После мы посетим усадьбу Унгурмуйжа — родовое поместье баронов Кампенгаузенов. Это жемчужина деревянного барокко в Латвии; в доме вы увидите старые росписи и услышите об удивительной судьбе его первого владельца, Бальтазара, воевавшего под начальством Петра I.
Окружает усадьбу Национальный парк Гауя. Мы прогуляемся среди старых дубов: не хватает лишь златой цепи — настолько они живописны. Пройдем по липовым аллеям, которым больше двух сотен лет, и исследуем маленький регулярный парк, окруженный кольцом прудов.

Город с двумя замками
Цесис на крутом берегу Гауи сохранил часть крепостных стен: за ними застройка 18-19 века, нет ни одного дома старше 1914 года. Мы пройдем по улочкам Старого города, полюбуемся церковью Иоанна Крестителя и её резным алтарем. В одном из парков вы встретите черных лебедей, в другом — живописные руины замка Венден. А в новом замке осмотрите экспозиции краеведческого музея и увидите, как жили владельцы города — графы Сиверсы.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсия начинается в Риге

Дополнительные расходы:

  • трансфер — 30€ за человека
  • пожертвование в церкви Страупе — 5€, если на экскурсии 2 человека; 3€, если вас больше
  • пожертвование в церкви Иоанна Крестителя в Цесисе — 1€
  • посещение замка в Страупе (по желанию) — 4€ взрослые; 2€ школьники, пенсионеры;
  • посещение усадьбы Унгурмуйжа — 4€ взрослые; 2€ школьники, студенты, пенсионеры; 9€ семьи (2 взрослых с детьми до 16 лет)
  • посещения замкового комплекса в Цесисе — 8€ взрослые, 4,50€ школьники, студенты, пенсионеры; 16€ семьи (2 взрослых с детьми до 16 лет)
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги
Замки и парки — в Цесис из Риги

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Место встречи для начала в Риге в месте вашего проживания..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Aleksandrs
Aleksandrs
Я родился в Риге в 1956 году и всю жизнь живу здесь. С 16 лет, на протяжении 45 лет, связан с работой экскурсовода. Последние десять лет — это моя основная работа, предмет интереса: история, история искусства, геральдика, символика, религия. Провожу экскурсии почти во всех музеях Риги — более 50 экскурсий по столице, некоторые из них не встречаются ни у кого из моих коллег. Много экскурсий по Латвии, в том числе с организацией концертов.
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6 отзывов оставили туристы

5 марта 2020
Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.
2 марта 2020
Нам просто повезло. Несказанно. Записи на экскурсию не было, но желание было огромное, я звонила девочкам на сайт, писала экскурсоводу Александру, что в Риге впервые, что погода скверная, и что одна надежда скрасить так неудачно начавшиеся праздники-это хорошея экскурсия. И Александр откликнулся. Так мы оказались группой из двух человек, наш гид-Александр и водитель Земфир. До начала экскурсии Александр спросил, что мы больше всего хотели бы посмотреть и составил маршрут с учётом наших пожеланий. Нас забрали из отеля в 9-00, И обратно нас привезли в отель в 20-30. Александр- человек исключительной эрудиции, слушать его интересно. Экскурсия хорошо структурирована, благодаря чему вся информация хорошо запоминается, и я практически смогла повторить её, комментируя сделанные фотографии своим домашним. Александр внимателен к деталям, помнит мельчайшие нюансы. Хорошая лексика. Интересная подача материала. Посещение Рундальского дворца-это кульминация всей экскурсии. К сожалению, сейчас редко можно встретить такого замечательно образованного экскурсовода. Помимо темы экскурсии, мы говорили о жизни в Латвии. И здесь Александр был на высоте: в каждом высказывании -большая любовь и уважение к своей земле, людям, живущим рядом. Александр проявлял заботу в течение всего нашего небольшого путешествия. Когда мы устали, он предложил нам выпить кофе, по окончании экскурсии, нас завезли поужинать в маленькую деревенскую таверну. Я не сразу оставила отзыв об этой экскурсии, но на протяжении 10 дней, которые прошли после неё, мысленно постоянно к ней возвращаюсь. Не знаю, как всё проходит с группой из 40 человек, но у нас всё получилось просто замечательно!!!! Спасибо !!!!!!
18 февраля 2020
15 февраля собирались посетить Цесис из Риги. Однако гид предупредил, что один из объектов мы посетить на сможем из-за проводимого там мероприятия, поездка будет не полной скомканой и предложил посетить Рундальский дворец. Первым объектом по пути было поместье в Межетне. Великолепное творение Кваренги. Экскурсия по парку, прекрасные виды, затем осмотрели внутренние интерьеры. Узнали много интересного о судьбе хозяев усадьбы. Получили положительный заряд и настроились на дальнейшее путешествие в историю средневековья. Следующим объектом по пути была церковь 16 века сохранившаяся до наших дней. Далее мы проследовали в Бауский замок, где погрузились в средневековье. Красочный рассказ гида буквально погрузил нас, в то время, время рыцарей и герцогов. Мы увидели башни и стены, а затем услышали рассказ о быте и нравах тех времен, увидели подлинную мебель, оружие, утварь и наряды того времени. Следующим был предмет нашего путешествия Рундальский дворец. Гид искусно подвел нас кистории создания замка, Обратил внимание на расположение и входные ворота рассказал о часах и дворике внутри зданий. Далее началось погружение в мир гениального Растрели. Великолепие залов, белая и цветная лепнина, портреты современников тех времен, все это заиграло особыми красками в подробнейшем рассказе Александра. Спокойный ненавязчивый рассказ гида погружал нас в события, тех времен. Мы входили в тронный зал по церемонии, существовавшей во времена Бирона, узнали о других хозяевах дворца Шуваловых и Зубовых. Великолепие интерьеров при пояснения гида, заиграло новыми, неожиданными красками. В заключении экскурсии нас ожидал еще один сюрприз обед в придорожной корчме. Счастливые и довольные к вечеру мы вернулись домой ни разу не пожалев, что изменили маршрут. Большое спасибо и огромная благодарность нашему гиду Александру.
6 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия, красивые виды, романтичные места, прекрасный вариант для прогулки всей семьёй. Интересная и содержательная экскурсия, всем рекомендую.
28 декабря 2019
Я считаю всё-таки немного завышенная цена и честно говоря я сразу не была оповещена о цене и чтл конкретно туда будет входить. Когда утончила по телефону не была оповещена о «тонкостях» оплаты. А так гид рассказывает очень хорошо, экскурсия длинная, гид много знает и интересно рассказывает.
25 декабря 2019
все было очень хорошо гид был луче все похвал мы были очень довольны

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