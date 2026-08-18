Показать всё
-
10%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму
Увидеть знаковые и необычные места, услышать историю города и получить на память красочные снимки
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
от €176
€195 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Отправиться на фотоохоту по красивым местам, чтобы сохранить их на снимках и в своём сердце
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
от €265 за всё до 10 чел.
Билеты
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
20 авг в 09:30
от €800 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Ботанический сад Петра Великого»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "Ботанический сад Петра Великого" можно забронировать 3 экскурсии от 265 до 800. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Ботанический сад Петра Великого», 188 ⭐ отзывов, цены от €265. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь