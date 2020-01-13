4 отзыва оставили туристы

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«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама

Посетить самые знаменитые кофешопы в центре города с гидом-проводником

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 🚩Встреча на площади Дам
  • Заказать экскурсию

€14070 за экскурсиюскидка50%

У этой экскурсии4 отзыва
5
Ганя
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Ганя – Гид в Амстердаме
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу.

Предлагаем вам погрузиться в манящую и таинственную атмосферу самых интригующих заведений города.

Гид-специалист подскажет в выборе мест и проконсультирует по всем темам, вызывающим вопросы.

Вперёд, неизведанный мир ждёт!
«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама
«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама

Что вас ожидает

Весёлым маршрутом по центру Амстердама
Наша экзотическая прогулка начнется на площади Дам — у легендарного Королевского дворца. Отсюда вы пройдёте по 10 самым ярким кофешопам Амстердама под моим чутким руководством. Гуляя от заведения к заведению, вы сможете попробовать то, что нелегально в других странах, но разрешено у нас. Для тех, кто хочет, но сомневается — мы поделимся новым способом употребления с минимальным вредом для здоровья. Если не захотите прикасаться к миру экзотики — без проблем — я расскажу о культуре потребления каннабиса и поделюсь тонкостями этого дела. А также доступно объясню разницу между джоинтом, кексом и «шишкой» и посоветую, что лучше попробовать новичку (удивлю и тех, для кого подобный инсайт не в новинку). В конце прогулки по вашему желанию зайдём в музей необычных инсталляций «Веришь/Не веришь», где вас ждёт полноразмерная Бугатти из дерева, Халк, собранный из гаек, и Русалка из металлических ножей!

Надёжно, конфиденциально, безопасно
Вы можете быть уверены в секретности нашего тура. Всё, что будет на прогулке, останется между нами. Главная особенность экскурсии в том, что вы будете находиться под моим наблюдением, а значит:
— посетите только проверенные места
— будете осведомлены о всех правилах употребления

Организационные детали

  • Максимальное количество человек в группе — 6. Если вас больше 4, каждый следующий человек платит 20 евро за экскурсию.
  • Экскурсия доступна людям от 21 года. Пожалуйста, возьмите с собой документы, удостоверяющие личность и возраст.
  • Билет в музей, а также расходы в кофешопах не включены в стоимость
  • За все «результаты» употребления любого продукта ответственность ложится на вас. Во избежание неприятных последствий, строго следуйте советам гида.
«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама
«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама
«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама
«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама
«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Дам.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ганя
Ганя
Привет! Люблю Амстердам всем сердцем! Хочу делиться этой любовью с каждым, кто приезжает в этот город-исполнитель желаний!
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4 отзыва оставили туристы

Юрий
13 января 2020
Волшебная экскурсия - по иному сложно представить, как без гида заглянуть в закулисье такой обширной темы Амстердама ;
4 января 2020
Все прошло отлично, спасибо Гане за интересный experience
2 января 2020
Решили с друзьями войти в новогоднюю ночь с этой экскурсии и не пожалели. Все было круто, гид очень классная. Узнали о новом способе употреблении продукта, никогда такого не видели. Было здорово. Большой респект!
12 ноября 2019
Отлично провели время с гидом.

Ганя проводит ещё 3 экскурсии

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