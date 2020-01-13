4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Весёлым маршрутом по центру Амстердама

Наша экзотическая прогулка начнется на площади Дам — у легендарного Королевского дворца. Отсюда вы пройдёте по 10 самым ярким кофешопам Амстердама под моим чутким руководством. Гуляя от заведения к заведению, вы сможете попробовать то, что нелегально в других странах, но разрешено у нас. Для тех, кто хочет, но сомневается — мы поделимся новым способом употребления с минимальным вредом для здоровья. Если не захотите прикасаться к миру экзотики — без проблем — я расскажу о культуре потребления каннабиса и поделюсь тонкостями этого дела. А также доступно объясню разницу между джоинтом, кексом и «шишкой» и посоветую, что лучше попробовать новичку (удивлю и тех, для кого подобный инсайт не в новинку). В конце прогулки по вашему желанию зайдём в музей необычных инсталляций «Веришь/Не веришь», где вас ждёт полноразмерная Бугатти из дерева, Халк, собранный из гаек, и Русалка из металлических ножей!

Надёжно, конфиденциально, безопасно

Вы можете быть уверены в секретности нашего тура. Всё, что будет на прогулке, останется между нами. Главная особенность экскурсии в том, что вы будете находиться под моим наблюдением, а значит:

— посетите только проверенные места

— будете осведомлены о всех правилах употребления