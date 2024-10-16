Обзоная экскурсия по Абу Даби из Дубая (Мини группа)

Посетите главные достопримечательности Абу-Даби: мечеть Шейха Зайда, Лувр, Президентский дворец и многое другое. Узнайте о прошлом и настоящем ОАЭ
Абу-Даби, столица ОАЭ, славится своими культурными и архитектурными шедеврами.

Во время экскурсии можно увидеть мечеть Шейха Зайда, Лувр Абу-Даби, Президентский дворец Каср аль-Ватан и многое другое. Финиковый рынок и знаменитый отель
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Эмирейт Палас также входят в программу. Это уникальная возможность узнать об истории и культуре одного из самых богатых эмиратов.

Экскурсия проходит в мини-группе, что позволяет насладиться всеми красотами города в комфортной обстановке

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏛️ Культурное наследие ОАЭ
  • 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
  • 🏰 Роскошный Президентский дворец
  • 📸 Фотостопы у знаковых мест
    • Обзоная экскурсия по Абу Даби из Дубая (Мини группа)
    Обзоная экскурсия по Абу Даби из Дубая (Мини группа)
    Обзоная экскурсия по Абу Даби из Дубая (Мини группа)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Лувр Абу-Даби
  • Финиковый рынок
  • Отель Эмирейт Палас
  • Башни Этихад
  • Президентский дворец Каср аль-Ватан
  • Башня Capital Gate
  • Мечеть Шейха Зайда

    • Описание экскурсии

    Абу Даби — культурное сердце ОАЭ

    Абу Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, является не только одним из самых богатых эмиратов страны, но и настоящим культурным центром. Несмотря на свою долгую историю, город отличается динамичным развитием и современным обликом.

    Достопримечательности города

    Абу Даби привлекает туристов множеством уникальных достопримечательностей, среди которых:

    • Музей без стен — экстравагантное сооружение с футуристической архитектурой;
    • Мечеть шейха Зайда — жемчужина Арабских Эмиратов и одна из самых больших мечетей в мире;
    • Президентский дворец — великолепный комплекс, который олицетворяет арабское гостеприимство;
    • Центры досуга — разнообразные места для отдыха и развлечений.

    Что вас ожидает

    Мы приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете увидеть все главные достопримечательности города и его окрестностей. В программе:

    • Лувр Абу-Даби — остановка для фотографий на фоне первого мультикультурного музея, где вы узнаете о его уникальной архитектуре;
    • Финиковый рынок — огромный выбор фиников различных видов и размеров;
    • Отель Эмирейт Палас — символ роскоши и арабского гостеприимства;
    • Комплекс Этихад Тауэрс — сине-голубые башни, переливающиеся на солнце, создают фантастический вид;
    • Президентский дворец Каср аль-Ватан — дворец, наполненный знаниями об арабском наследии;
    • Башня Capital Gate — известная как "Падающая башня", занесенная в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой наклон в мире.

    Абу Даби — это не просто город, это место, где история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя все грани этого удивительного эмирата!

    Ежедневно в 10:00

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    Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Взрослый (12+)$55
    Детский (до 12 лет)$50
    Пенсионеры (65+)$50
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Музей Louvre
    • Emirates Palace
    • Etihad Towers
    • Дворец президента ОАЭ
    • Падающая башня Капитал Гейт
    • Мечеть шейха Зайда
    Что включено
    • Питьевая вода
    • Транспорт мини вэн Киа Карнивал
    • Услуга гида
    Что не входит в цену
    • Обед: примерная стоимость 15$ с человека
    • Входные билеты в Каср аль Ватан 18$ с человека
    • Входные билеты в Музей Лувр 18$ с человека
    Место начала и завершения?
    Ваш отель в Дубае
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Мечеть шейха Зайда - это, в первую очередь, священное место для всех мусульман, поэтому при посещении обязательно соблюдать правила дресс-кода:
    • Мужчинам рекомендуется находиться в брюках и рубашке или футболке, без изображений животных и людей. Вход в шортах и майках категорически запрещен
    • У женщин руки, плечи и ноги должны быть полностью прикрыты, поэтому для посещения мечети рекомендуется выбирать длинные юбки или свободные брюки и верхнюю одежду с длинными рукавами прозрачная и обтягивающая одежда запрещена. Также должна быть покрыта голова. Если у вас нет соответствующей одежды, есть возможность купить Абаю за 45 дирхам при входе в мечеть
    • Для посещения дворца Президента ОАЭ Каср аль-Ватан принято также соблюдать дресс-код. Вход для мужчин в шортах запрещен, женщинам рекомендуется надевать одежду, прикрывающую плечи, а также брюки или юбки ниже колена
    • За нарушение дресс-кода может быть отказано в посещении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    E
    16 окт 2024
    Отличная интересная экскурсия, насыщенная культурная программа.
    Узнали историю Абу Даби, посетили Лувр, Президентский дворец, Мечеть. Комфортный трансфер от отеля, быстрое подтверждение, вежливый водитель. После экскурсии в прекрасном настроении, спасибо Мияги
    С
    9 окт 2024
    Здравствуйте. Напишу небольшой отзыв на экскурсию, т. к у нас была изначально нестандартная просьба к гиду. Экскурсия проходила из Дубая по Абу-Даби. Но т. к. мы прилетели в Абу-Даби и
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    отель был там, нас нужно было забрать не по классическому маршруту. Спасибо Захиду (это наш гид), все спланировал и возможно немного перестроил маршрут. Все было организовано на высшем уровне. Разносторонние знания и интересный слог позволили на одном дыхании прослушать 10ти-часовую экскурсию. Посетили все топовые места Абу-Даби и был изумительный обед в местном ресторане с морепродуктами.

    Входит в следующие категории Абу-Даби

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