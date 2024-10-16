Абу-Даби, столица ОАЭ, славится своими культурными и архитектурными шедеврами.Во время экскурсии можно увидеть мечеть Шейха Зайда, Лувр Абу-Даби, Президентский дворец Каср аль-Ватан и многое другое. Финиковый рынок и знаменитый отель

Эмирейт Палас также входят в программу. Это уникальная возможность узнать об истории и культуре одного из самых богатых эмиратов. Экскурсия проходит в мини-группе, что позволяет насладиться всеми красотами города в комфортной обстановке

Описание экскурсии

Абу Даби — культурное сердце ОАЭ

Абу Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, является не только одним из самых богатых эмиратов страны, но и настоящим культурным центром. Несмотря на свою долгую историю, город отличается динамичным развитием и современным обликом.

Достопримечательности города

Абу Даби привлекает туристов множеством уникальных достопримечательностей, среди которых:

Музей без стен — экстравагантное сооружение с футуристической архитектурой;

— экстравагантное сооружение с футуристической архитектурой; Мечеть шейха Зайда — жемчужина Арабских Эмиратов и одна из самых больших мечетей в мире;

— жемчужина Арабских Эмиратов и одна из самых больших мечетей в мире; Президентский дворец — великолепный комплекс, который олицетворяет арабское гостеприимство;

— великолепный комплекс, который олицетворяет арабское гостеприимство; Центры досуга — разнообразные места для отдыха и развлечений.

Что вас ожидает

Мы приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете увидеть все главные достопримечательности города и его окрестностей. В программе:

Лувр Абу-Даби — остановка для фотографий на фоне первого мультикультурного музея, где вы узнаете о его уникальной архитектуре;

— остановка для фотографий на фоне первого мультикультурного музея, где вы узнаете о его уникальной архитектуре; Финиковый рынок — огромный выбор фиников различных видов и размеров;

— огромный выбор фиников различных видов и размеров; Отель Эмирейт Палас — символ роскоши и арабского гостеприимства;

— символ роскоши и арабского гостеприимства; Комплекс Этихад Тауэрс — сине-голубые башни, переливающиеся на солнце, создают фантастический вид;

— сине-голубые башни, переливающиеся на солнце, создают фантастический вид; Президентский дворец Каср аль-Ватан — дворец, наполненный знаниями об арабском наследии;

— дворец, наполненный знаниями об арабском наследии; Башня Capital Gate — известная как "Падающая башня", занесенная в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой наклон в мире.

Абу Даби — это не просто город, это место, где история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя все грани этого удивительного эмирата!