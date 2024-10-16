Абу-Даби, столица ОАЭ, славится своими культурными и архитектурными шедеврами.
Во время экскурсии можно увидеть мечеть Шейха Зайда, Лувр Абу-Даби, Президентский дворец Каср аль-Ватан и многое другое. Финиковый рынок и знаменитый отель
Во время экскурсии можно увидеть мечеть Шейха Зайда, Лувр Абу-Даби, Президентский дворец Каср аль-Ватан и многое другое. Финиковый рынок и знаменитый отель
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Абу Даби — культурное сердце ОАЭ
Абу Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, является не только одним из самых богатых эмиратов страны, но и настоящим культурным центром. Несмотря на свою долгую историю, город отличается динамичным развитием и современным обликом.
Достопримечательности города
Абу Даби привлекает туристов множеством уникальных достопримечательностей, среди которых:
- Музей без стен — экстравагантное сооружение с футуристической архитектурой;
- Мечеть шейха Зайда — жемчужина Арабских Эмиратов и одна из самых больших мечетей в мире;
- Президентский дворец — великолепный комплекс, который олицетворяет арабское гостеприимство;
- Центры досуга — разнообразные места для отдыха и развлечений.
Что вас ожидает
Мы приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете увидеть все главные достопримечательности города и его окрестностей. В программе:
- Лувр Абу-Даби — остановка для фотографий на фоне первого мультикультурного музея, где вы узнаете о его уникальной архитектуре;
- Финиковый рынок — огромный выбор фиников различных видов и размеров;
- Отель Эмирейт Палас — символ роскоши и арабского гостеприимства;
- Комплекс Этихад Тауэрс — сине-голубые башни, переливающиеся на солнце, создают фантастический вид;
- Президентский дворец Каср аль-Ватан — дворец, наполненный знаниями об арабском наследии;
- Башня Capital Gate — известная как "Падающая башня", занесенная в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой наклон в мире.
Абу Даби — это не просто город, это место, где история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя все грани этого удивительного эмирата!
Ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$55
|Детский (до 12 лет)
|$50
|Пенсионеры (65+)
|$50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Louvre
- Emirates Palace
- Etihad Towers
- Дворец президента ОАЭ
- Падающая башня Капитал Гейт
- Мечеть шейха Зайда
Что включено
- Питьевая вода
- Транспорт мини вэн Киа Карнивал
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Обед: примерная стоимость 15$ с человека
- Входные билеты в Каср аль Ватан 18$ с человека
- Входные билеты в Музей Лувр 18$ с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Мечеть шейха Зайда - это, в первую очередь, священное место для всех мусульман, поэтому при посещении обязательно соблюдать правила дресс-кода:
- Мужчинам рекомендуется находиться в брюках и рубашке или футболке, без изображений животных и людей. Вход в шортах и майках категорически запрещен
- У женщин руки, плечи и ноги должны быть полностью прикрыты, поэтому для посещения мечети рекомендуется выбирать длинные юбки или свободные брюки и верхнюю одежду с длинными рукавами прозрачная и обтягивающая одежда запрещена. Также должна быть покрыта голова. Если у вас нет соответствующей одежды, есть возможность купить Абаю за 45 дирхам при входе в мечеть
- Для посещения дворца Президента ОАЭ Каср аль-Ватан принято также соблюдать дресс-код. Вход для мужчин в шортах запрещен, женщинам рекомендуется надевать одежду, прикрывающую плечи, а также брюки или юбки ниже колена
- За нарушение дресс-кода может быть отказано в посещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Evgeniya
16 окт 2024
Отличная интересная экскурсия, насыщенная культурная программа.
Узнали историю Абу Даби, посетили Лувр, Президентский дворец, Мечеть. Комфортный трансфер от отеля, быстрое подтверждение, вежливый водитель. После экскурсии в прекрасном настроении, спасибо Мияги
Узнали историю Абу Даби, посетили Лувр, Президентский дворец, Мечеть. Комфортный трансфер от отеля, быстрое подтверждение, вежливый водитель. После экскурсии в прекрасном настроении, спасибо Мияги
С
Светлана
9 окт 2024
Здравствуйте. Напишу небольшой отзыв на экскурсию, т. к у нас была изначально нестандартная просьба к гиду. Экскурсия проходила из Дубая по Абу-Даби. Но т. к. мы прилетели в Абу-Даби и
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