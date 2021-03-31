3 отзыва оставили туристы

Путешествие сквозь века Мы проедем по всем важнейшим местам исторического Дубая. В программе экскурсии:
Районы Дейра, Шиндага и Бур Дубай — вы погрузитесь в яркое прошлое города и представите, как он выглядел раньше.
Восточные базары — вы погуляете по старинным рынкам с золотом, специями и текстильными изделиями. Насладитесь яркими цветами и оживленной энергией, поприветствуете улыбчивых торговцев. А я расскажу, как местные жители используют пряности на кухне 🥧 и в медицине.
Прогулка 👣 на лодке ⚓ — мы пересечем залив Крик и понаблюдаем за торговцами, разгружающими красочные корабли.
Набережная Аль Сиф — идеальное место для приятной прогулки с видом на традиционную арабскую архитектуру.
Бастакия — колоритный квартал, усеянный домами песочного цвета с ветряными башнями. Я поделюсь историей 📖 самых примечательных из них.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ авто-пешеходная. Мы будем много гулять 👣, между районами перемещаться на автомобиле 🚘 Mazda CX-9.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ahlan wa sahlan, или Добро пожаловать! Меня зовут Юлия, я лицензированный гид, работаю в Эмиратах с 2012 года. С радостью познакомлю вас с историей страны, традициями, культурой и бытом коренного населения. На моих экскурсиях вас ждет индивидуальный чуткий подход, помноженный на багаж знаний и дружескую атмосферу. Надеюсь на скорую встречу.
Юля хороший рассказчик и приятный собеседник. Самая интересная экскурсия из всех, которые мы посетили.
Лиза
15 мар 2021
Очень подробно и интересно рассказано, огромное спасибо за экскурсию!
Vladimir
8 мар 2021
Hotim poblagodaritj Juliju za ochenj interesnuju i professionalnuju ekskursiju. Kogda tak horosho organizovanno i tak vkusno i s ogonjkom rasskazano, to ostajotsja sozaletj tolko ob odnom, sto vremja ekskursii tak bystro isteklo. Pobolshe by takih gidov, tak vljubljonnyh v svoju rabotu i v stranu, o kotoroj rasskazyvajut. Spasibo Julja👍💕