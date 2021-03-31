3 отзыва оставили туристы

Дубай: тайны Старого города

Погулять по извилистым улочкам, прокатиться на традиционной лодке и заглянуть на восточные рынки

5
3 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Дубая
Дубай — это не только небоскребы, искусственные острова и торговые центры.

Вы исследуете старинные кварталы Дейра, Шиндага, Бур Дубай, ощутите царящий в них дух прошлого и узнаете, как здесь живут люди.

А еще попробуете традиционные сладости, полюбуетесь «жемчужной набережной» Аль Сиф и увидите ветряные башни.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $200 за экскурсию

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Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города

Что вас ожидает

Путешествие сквозь века
Мы проедем по всем важнейшим местам исторического Дубая. В программе экскурсии:

  • Районы Дейра, Шиндага и Бур Дубай — вы погрузитесь в яркое прошлое города и представите, как он выглядел раньше.
  • Восточные базары — вы погуляете по старинным рынкам с золотом, специями и текстильными изделиями. Насладитесь яркими цветами и оживленной энергией, поприветствуете улыбчивых торговцев. А я расскажу, как местные жители используют пряности на кухне 🥧 и в медицине.
  • Прогулка 👣 на лодке ⚓ — мы пересечем залив Крик и понаблюдаем за торговцами, разгружающими красочные корабли.
  • Набережная Аль Сиф — идеальное место для приятной прогулки с видом на традиционную арабскую архитектуру.
  • Бастакия — колоритный квартал, усеянный домами песочного цвета с ветряными башнями. Я поделюсь историей 📖 самых примечательных из них.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ авто-пешеходная. Мы будем много гулять 👣, между районами перемещаться на автомобиле 🚘 Mazda CX-9.

Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города
Дубай: тайны Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Ahlan wa sahlan, или Добро пожаловать! Меня зовут Юлия, я лицензированный гид, работаю в Эмиратах с 2012 года. С радостью познакомлю вас с историей страны, традициями, культурой и бытом коренного населения. На моих экскурсиях вас ждет индивидуальный чуткий подход, помноженный на багаж знаний и дружескую атмосферу. Надеюсь на скорую встречу.
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3 отзыва оставили туристы

31 мар 2021
Юля хороший рассказчик и приятный собеседник. Самая интересная экскурсия из всех, которые мы посетили.
15 мар 2021
Очень подробно и интересно рассказано, огромное спасибо за экскурсию!
8 мар 2021
Hotim poblagodaritj Juliju za ochenj interesnuju i professionalnuju ekskursiju. Kogda tak horosho organizovanno i tak vkusno i s ogonjkom rasskazano, to ostajotsja sozaletj tolko ob odnom, sto vremja ekskursii tak bystro isteklo. Pobolshe by takih gidov, tak vljubljonnyh v svoju rabotu i v stranu, o kotoroj rasskazyvajut. Spasibo Julja👍💕

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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