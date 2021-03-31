3 отзыва оставили туристы

Ahlan wa sahlan, или Добро пожаловать! Меня зовут Юлия, я лицензированный гид, работаю в Эмиратах с 2012 года. С радостью познакомлю вас с историей страны, традициями, культурой и бытом коренного населения. На моих экскурсиях вас ждет индивидуальный чуткий подход, помноженный на багаж знаний и дружескую атмосферу. Надеюсь на скорую встречу.