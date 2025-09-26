-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Край земли - на электрокаре из Лиссабона
Путешествие на электрокаре к краю земли из Лиссабона подарит незабываемые виды Атлантики и откроет тайны португальской культуры. Удобно и познавательно
Начало: По договорённости с гидом
26 сен в 08:30
27 сен в 08:30
€200
€266 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Путешествие по Лиссабону, Синтре и мысу Рока обещает быть насыщенным и запоминающимся. Откройте для себя культурные и природные жемчужины Португалии
Сегодня в 08:00
26 сен в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Идеальный вариант для знакомства с Лиссабоном: исторические районы, местные легенды и виды со смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Россиу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
-
5%
Мини-группа
до 4 чел.
Из Лиссабона - по нетуристическим местам
Погрузитесь в историю Лиссабона: статуя Христа, замок Сесимбры и Кабо Эспичел. Панорамные виды и древние легенды ждут вас
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 13:30, в субботу и воскресенье в 08:00
26 сен в 13:30
27 сен в 08:00
€190
€200 за человека
-
5%
Мини-группа
до 4 чел.
Сила океана и магия Синтры
Почувствуйте дыхание Атлантики и окунитесь в сказки Синтры. Комфортный тур с живописными остановками и вкусным обедом
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00 и 13:00, в среду и четверг в 13:00
1 окт в 13:00
2 окт в 13:00
€230
€242 за человека
-
5%
Мини-группа
до 4 чел.
Гранд-вояж по Атлантике
Откройте для себя Лиссабон с новой стороны: мост 25 Апреля, статуя Христа и чарующая деревушка Азеньяш-ду-Мар ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник и вторник в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в среду и четверг в 14:00
1 окт в 14:00
2 окт в 14:00
€190
€200 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш
Индивидуальная экскурсия из Лиссабона: дворец Пена, историческая Синтра, край Европы и шпионские истории Кашкайша ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Лиссабоном
Погрузитесь в историю Лиссабона, исследуя его улицы и наслаждаясь видами. Узнайте о культуре и традициях, попробуйте местные деликатесы
Начало: На площади Россиу (Praça do Rossio)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€125 за всё до 5 чел.
-
5%
Мини-группа
до 4 чел.
Мыс Рока и лучшие пляжи Синтры - из Лиссабона
Путешествие вдоль Атлантики, где встречаются земля и море. Пляжи, деревушки и легенды ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: В центре города - знаменитая остановка трамвая 28 ...
26 сен в 15:00
27 сен в 08:00
€180
€189 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока и Кашкайш - путешествие к краю Европы
Откройте для себя мощь Атлантики на мысе Рока и насладитесь аристократичным уютом Кашкайша. Незабываемые виды и атмосфера ждут вас
Начало: От любого места в Лиссабоне
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На полуостров Сетубал - из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Сетубала, где вино и гастрономия сочетаются с историей и природой. Вкусные открытия и незабываемые виды ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 8 чел.
В атмосферную Мафру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом
Увидеть королевский дворец с летучими мышами, музей-деревню, как у бабушки, и океанские пляжи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €225
€250 за всё до 8 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 8 чел.
В сказочную Синтру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом
Почувствовать магию и вкусы Португалии в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Лиссабоне, его окрестностях или С...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€342
€380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На юг от Лиссабона: путешествие в Сетубал
Путешествие в Сетубал подарит вам уникальные впечатления: мосты, рыба, вино и плитка. Исследуйте Португалию вне шаблонов массового туризма
Сегодня в 10:00
26 сен в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
Откройте для себя Португалию: от замков тамплиеров до волн Атлантики. Уникальное путешествие через историю и природу ждёт вас
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€550 за всё до 7 чел.
-
29%
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Погрузитесь в историю Лиссабона с опытным гидом, откройте для себя культурные и исторические сокровища столицы Португалии
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 11:00
27 сен в 11:00
€39
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 39 до 550 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 62 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь