Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 16 экскурсий в категории «Экскурсии 2025» в Лиссабоне на русском языке, цены от €39, скидки до 29%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
На машине
На электромобиле
5 часов
-
25%
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край земли - на электрокаре из Лиссабона
Путешествие на электрокаре к краю земли из Лиссабона подарит незабываемые виды Атлантики и откроет тайны португальской культуры. Удобно и познавательно
Начало: По договорённости с гидом
26 сен в 08:30
27 сен в 08:30
€200€266 за всё до 4 чел.
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Путешествие по Лиссабону, Синтре и мысу Рока обещает быть насыщенным и запоминающимся. Откройте для себя культурные и природные жемчужины Португалии
Сегодня в 08:00
26 сен в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Идеальный вариант для знакомства с Лиссабоном: исторические районы, местные легенды и виды со смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Россиу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Из Лиссабона - по нетуристическим местам Португалии
На машине
5 часов
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Из Лиссабона - по нетуристическим местам
Погрузитесь в историю Лиссабона: статуя Христа, замок Сесимбры и Кабо Эспичел. Панорамные виды и древние легенды ждут вас
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 13:30, в субботу и воскресенье в 08:00
26 сен в 13:30
27 сен в 08:00
€190€200 за человека
Туда, где бьётся сердце Атлантики: сила океана и магия Синтры за 1 день
На машине
8 часов
-
5%
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Сила океана и магия Синтры
Почувствуйте дыхание Атлантики и окунитесь в сказки Синтры. Комфортный тур с живописными остановками и вкусным обедом
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00 и 13:00, в среду и четверг в 13:00
1 окт в 13:00
2 окт в 13:00
€230€242 за человека
Гранд-вояж по Атлантике: от статуи Христа до мыса Рока и Азеньяш-ду-Мар
На машине
6 часов
-
5%
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Гранд-вояж по Атлантике
Откройте для себя Лиссабон с новой стороны: мост 25 Апреля, статуя Христа и чарующая деревушка Азеньяш-ду-Мар ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник и вторник в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в среду и четверг в 14:00
1 окт в 14:00
2 окт в 14:00
€190€200 за человека
Синтра, мыс Рока и Кашкайш - путь к концу земли из Лиссабона
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш
Индивидуальная экскурсия из Лиссабона: дворец Пена, историческая Синтра, край Европы и шпионские истории Кашкайша ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 7 чел.
Знакомство с Лиссабоном - история, панорамы и вкусы
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Лиссабоном
Погрузитесь в историю Лиссабона, исследуя его улицы и наслаждаясь видами. Узнайте о культуре и традициях, попробуйте местные деликатесы
Начало: На площади Россиу (Praça do Rossio)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€125 за всё до 5 чел.
Мыс Рока и лучшие пляжи Синтры - из Лиссабона
На машине
5 часов
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Мыс Рока и лучшие пляжи Синтры - из Лиссабона
Путешествие вдоль Атлантики, где встречаются земля и море. Пляжи, деревушки и легенды ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: В центре города - знаменитая остановка трамвая 28 ...
26 сен в 15:00
27 сен в 08:00
€180€189 за человека
Мыс Рока и Кашкайш - путешествие к краю Европы
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока и Кашкайш - путешествие к краю Европы
Откройте для себя мощь Атлантики на мысе Рока и насладитесь аристократичным уютом Кашкайша. Незабываемые виды и атмосфера ждут вас
Начало: От любого места в Лиссабоне
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
На полуостров Сетубал - из Лиссабона
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
На полуостров Сетубал - из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Сетубала, где вино и гастрономия сочетаются с историей и природой. Вкусные открытия и незабываемые виды ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
В атмосферную Мафру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом
На машине
7 часов
-
10%
2 отзыва
Фотопрогулка
до 8 чел.
В атмосферную Мафру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом
Увидеть королевский дворец с летучими мышами, музей-деревню, как у бабушки, и океанские пляжи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €225€250 за всё до 8 чел.
В сказочную Синтру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом
На машине
7 часов
-
10%
1 отзыв
Фотопрогулка
до 8 чел.
В сказочную Синтру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом
Почувствовать магию и вкусы Португалии в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Лиссабоне, его окрестностях или С...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€342€380 за всё до 8 чел.
На юг от Лиссабона: путешествие в Сетубал и окрестности
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
На юг от Лиссабона: путешествие в Сетубал
Путешествие в Сетубал подарит вам уникальные впечатления: мосты, рыба, вино и плитка. Исследуйте Португалию вне шаблонов массового туризма
Сегодня в 10:00
26 сен в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
Откройте для себя Португалию: от замков тамплиеров до волн Атлантики. Уникальное путешествие через историю и природу ждёт вас
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€550 за всё до 7 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Пешая
3 часа
-
29%
7 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Погрузитесь в историю Лиссабона с опытным гидом, откройте для себя культурные и исторические сокровища столицы Португалии
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 11:00
27 сен в 11:00
€39€55 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Край земли - на электрокаре из Лиссабона к Мысу Рока
  2. Лиссабон, Синтра и мыс Рока
  3. Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
  4. Из Лиссабона - по нетуристическим местам Португалии
  5. Туда, где бьётся сердце Атлантики: сила океана и магия Синтры за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Статуя Христа
  7. Район Байша
  8. Площадь Россио
  9. Набережная
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 39 до 550 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 62 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь