Древние храмы Архангельска

Увидеть самую древнюю деревянную шатровую церковь и самый северный разводной мост в мире

Архангельская область славится своим деревянным зодчеством — здесь сохранились поистине уникальные храмы, часовни и дома. Во время трехчасовой экскурсии мы отправимся по окрестностям Архангельска.

Вы увидите старинный иконостас и деревянную шатровую церковь, погрузитесь в атмосферу 16 века и полной грудью вдохнете чудесный воздух на берегу Северной Двины.
Древние храмы Архангельска
Древние храмы Архангельска
Древние храмы Архангельска
Древние храмы Архангельска
Древние храмы Архангельска
Древние храмы Архангельска
Древние храмы Архангельска
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Что вас ожидает

Вглубь веков

Мы выедем из города до уютного местечка Лявля в 30 километрах от Архангельска. Здесь вы познакомитесь с церковью Николая Чудотворца — самой древней деревянной шатровой церковью в мире. Она стоит на высоком берегу Северной Двины — воздух тут прозрачный и ароматный, а вид берет за душу. На прогулке вы узнаете о древних поселениях, монастырях и обителях, располагавшихся в этих местах, и на мгновение окунетесь в атмосферу 16 века.

Храмы и мосты

Познакомившись с Никольской церковью, мы отправимся в деревню Рикасово, где стоит уникальный деревянный храм Покрова Божьей матери и каменный Свято-Сретенский храм. Последний никогда не закрывался, даже в сложные годы середины прошлого века, поэтому сохранил старинный иконостас и окружен благостной атмосферой. При переездах мы пересечем Северную Двину по двум разным мостам. Один из них — самый протяженный в Архангельской области, а второй — самый северный разводной мост в мире!

Маршрут прогулки

Выезд из Архангельска с небольшой обзорной экскурсией по городу — путевая экскурсия до местечка Лявля — посещение Успенского собора и осмотр деревянного Никольского храма — переезд до деревни Рикасово с путевой экскурсией — посещение Свято-Сретенского храма и осмотр храма Покрова Божией Матери — возвращение в Архангельск.

Организационные детали

  • По предварительной договоренности можем устроить пикник на высоком берегу Северной Двины
  • Дополнительно можем организовать прогулку по музею деревянного зодчества «Малые Корелы»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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