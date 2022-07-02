Архангельская область славится своим деревянным зодчеством — здесь сохранились поистине уникальные храмы, часовни и дома. Во время трехчасовой экскурсии мы отправимся по окрестностям Архангельска. Вы увидите старинный иконостас и деревянную шатровую церковь, погрузитесь в атмосферу 16 века и полной грудью вдохнете чудесный воздух на берегу Северной Двины.

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Что вас ожидает

Вглубь веков

Мы выедем из города до уютного местечка Лявля в 30 километрах от Архангельска. Здесь вы познакомитесь с церковью Николая Чудотворца — самой древней деревянной шатровой церковью в мире. Она стоит на высоком берегу Северной Двины — воздух тут прозрачный и ароматный, а вид берет за душу. На прогулке вы узнаете о древних поселениях, монастырях и обителях, располагавшихся в этих местах, и на мгновение окунетесь в атмосферу 16 века.

Храмы и мосты

Познакомившись с Никольской церковью, мы отправимся в деревню Рикасово, где стоит уникальный деревянный храм Покрова Божьей матери и каменный Свято-Сретенский храм. Последний никогда не закрывался, даже в сложные годы середины прошлого века, поэтому сохранил старинный иконостас и окружен благостной атмосферой. При переездах мы пересечем Северную Двину по двум разным мостам. Один из них — самый протяженный в Архангельской области, а второй — самый северный разводной мост в мире!

Маршрут прогулки

Выезд из Архангельска с небольшой обзорной экскурсией по городу — путевая экскурсия до местечка Лявля — посещение Успенского собора и осмотр деревянного Никольского храма — переезд до деревни Рикасово с путевой экскурсией — посещение Свято-Сретенского храма и осмотр храма Покрова Божией Матери — возвращение в Архангельск.

Организационные детали