Sergey проводит ещё 5 экскурсий

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История и легенды крепости

Новодвинская крепость — первая каменная приморская бастионная крепость России. Я раскрою, почему ее называют «прообразом» знаменитой Петропавловки, какие сражения происходили на ее территории, как она связана с НКВД и как вышло, что на долгое время о ней все забыли. А также покажу место, где «поморский Сусанин» — кормщик Иван Рябов — посадил на мель шведские корабли в 1701 году.

Захватывающее путешествие

Добраться до крепости непросто, это настоящий отдельный квест! Отъехав от центра Архангельска на 10 км, мы переправимся на автомобильном пароме через судоходный рукав Северной Двины, проедем по острову Бревенник — и только после этого окажемся у цели. По пути вы увидите действующие и заброшенные лесозаводы, услышите о крепостях Беломорья и познакомитесь с жизнью островной части Архангельска.

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