Sergey проводит ещё 5 экскурсий

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Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!

Посетить первую бастионную крепость страны и раскрыть военную историю Русского Севера

Sergey
Sergey – представитель из Архангельска
Вы отправитесь на остров 🏝️ Линской Прилук в дельте Северной Двины, где по личному указанию Петра Великого в начале 18 века была заложена Новодвинская «фортеция».

Осмотрите крепость снаружи и изнутри, побываете на бастионе и узнаете, как была организована оборона Архангельска в разные периоды истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 320 ₽ за экскурсию

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Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!

Что вас ожидает

История и легенды крепости
Новодвинская крепость — первая каменная приморская бастионная крепость России. Я раскрою, почему ее называют «прообразом» знаменитой Петропавловки, какие сражения происходили на ее территории, как она связана с НКВД и как вышло, что на долгое время о ней все забыли. А также покажу место, где «поморский Сусанин» — кормщик Иван Рябов — посадил на мель шведские корабли в 1701 году.

Захватывающее путешествие
Добраться до крепости непросто, это настоящий отдельный квест! Отъехав от центра Архангельска на 10 км, мы переправимся на автомобильном пароме через судоходный рукав Северной Двины, проедем по острову Бревенник — и только после этого окажемся у цели. По пути вы увидите действующие и заброшенные лесозаводы, услышите о крепостях Беломорья и познакомитесь с жизнью островной части Архангельска.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Также возможен вариант путешествия на моторной лодке ⚓ или яхте 🛥️. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sergey
Sergey
Добрый день! Я из Архангельска, до этого долгое время жил на Соловках. По образованию — историк. Представляю команду гидов: у нас более 10 лет опыта работы экскурсоводами (в т. ч. в музеях и на официальных туристических маршрутах), организации и проведении экспедиций и туров по Русскому Северу. Наш подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
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