Еще несколько необычных экскурсий в Архангельске

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Куростров — путешествие на родину Ломоносова

Прокатиться на пароме, погулять по северным деревням и узнать о «человеке-университете»

Алена
Алена – Гид из Архангельска
Архангельская область — кладезь необыкновенных мест.

Вы посетите живописные села Холмогоры и Ломоносово, познакомитесь с поморской культурой и образом жизни в краеведческом музее и приобщитесь к косторезному искусству.

А еще устроите пикник на берегу Северной Двины и продегустируете местные угощения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова

Что вас ожидает

Самобытные Холмогоры
Холмогоры — одно из крупнейших сел Двинского края. Когда-то они были городом, через который проходили важнейшие северные торговые пути. В краеведческом музее вы узнаете о людях, издавна живших на этой земле, и популярных местных ремеслах. Поучаствуете в мастер-классе резьбы по кости и услышите о всемирной известной породе молочного скота «холмогорки».

Куростров и Ломоносов
На пароме вы переправитесь из Холмогор на Куростров, где вас ждет прогулка 👣 по селу Ломоносово, малой родине великого химика, физика, математика, историка и поэта. Вы узнаете интересные детали его биографии и увидите старинную церковь ⛪ Дмитрия Солунского, где крестили ученого. А также отыщете место, где открыли первую обсерваторию в России, и раскроете одну важную тайну царской семьи.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паром на Куростров — 400 рублей за автомобиль. Зимой его заменяет бесплатная ледовая переправа.

Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова
Куростров — путешествие на родину Ломоносова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алена
Алена
Добрый день, меня зовут Алена. Я помогу вам открыть и почувствовать Русский Север. Я безумно люблю Архангельскую область и готова показать не только ее главные достопримечательности, но и потаенные уголки. Экскурсии для меня — не только работа, но и увлечение, радость и вдохновение. Признаюсь: я не историк, я любитель. Я люблю свою малую родину и поэтому активно изучаю ее историю, узнаю новые факты и события, анализирую и раскладываю по полочкам.
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