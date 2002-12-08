Еще несколько необычных экскурсий в Архангельске

Что вас ожидает

Самобытные Холмогоры

Холмогоры — одно из крупнейших сел Двинского края. Когда-то они были городом, через который проходили важнейшие северные торговые пути. В краеведческом музее вы узнаете о людях, издавна живших на этой земле, и популярных местных ремеслах. Поучаствуете в мастер-классе резьбы по кости и услышите о всемирной известной породе молочного скота «холмогорки».

Куростров и Ломоносов

На пароме вы переправитесь из Холмогор на Куростров, где вас ждет прогулка 👣 по селу Ломоносово, малой родине великого химика, физика, математика, историка и поэта. Вы узнаете интересные детали его биографии и увидите старинную церковь ⛪ Дмитрия Солунского, где крестили ученого. А также отыщете место, где открыли первую обсерваторию в России, и раскроете одну важную тайну царской семьи.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паром на Куростров — 400 рублей за автомобиль. Зимой его заменяет бесплатная ледовая переправа.