Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Северодвинск и остров Ягры

Посетить «город корабелов» и насладиться чудесными пейзажами Белого моря

Александр
Александр – Гид из Архангельска
Северодвинск известен как центр атомного судостроения — и вы обязательно увидите подводные лодки Северного флота.

Кроме того, рассмотрите старинный Николо-Карельский монастырь, вокруг которого сложился город 🏙️.

Подышите свежим морским воздухом и оцените красоту сосновых лесов и песчаных дюн.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 49004 410 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Северодвинска
Вы полюбуетесь величественными стенами и куполами Николо-Корельского монастыря и услышите его богатую историю 📖. Оцените архитектуру старинного и современного Северодвинска: от деревянных бараков до сталинского ампира и промышленных зданий наших дней. Кроме того, увидите военные суда и подводные лодки у причалов заводов и знаковые местные памятники, посвященные строителям и корабелам города.

Остров Ягры — погружение в мир природы
После знакомства с центром Северодвинском вы отправитесь на живописный остров 🏝️ Ягры. Подышите свежим воздухом, прогуляетесь 👣 по берегу Белого моря 🌊 и раскроете секрет его названия. А также исследуете таинственный сосновый бор и полюбуетесь волшебными песчаными дюнами. Я расскажу, как складывалась история острова, кто на нем живет и при каких обстоятельствах в 1553 году здесь пришвартовался английский корабль «Эдуард Бонавентура».

Организационные детали

Трансфер на легковом автомобиле 🚘 или минивэне включен в стоимость.

Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день! Я живу в Архангельске, много путешествую по Русскому Северу. Провожу авторские экскурсии и фототуры по интересным уголкам Поморья. Увлекаюсь географией, историей, деревянным зодчеством, спелеологией.
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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