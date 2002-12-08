Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Северодвинска

Вы полюбуетесь величественными стенами и куполами Николо-Корельского монастыря и услышите его богатую историю 📖. Оцените архитектуру старинного и современного Северодвинска: от деревянных бараков до сталинского ампира и промышленных зданий наших дней. Кроме того, увидите военные суда и подводные лодки у причалов заводов и знаковые местные памятники, посвященные строителям и корабелам города.

Остров Ягры — погружение в мир природы

После знакомства с центром Северодвинском вы отправитесь на живописный остров 🏝️ Ягры. Подышите свежим воздухом, прогуляетесь 👣 по берегу Белого моря 🌊 и раскроете секрет его названия. А также исследуете таинственный сосновый бор и полюбуетесь волшебными песчаными дюнами. Я расскажу, как складывалась история острова, кто на нем живет и при каких обстоятельствах в 1553 году здесь пришвартовался английский корабль «Эдуард Бонавентура».

Организационные детали

Трансфер на легковом автомобиле 🚘 или минивэне включен в стоимость.