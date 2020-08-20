1 отзыв оставили туристы

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В Новодвинскую крепость из Архангельска

Исследовать руины цитадели, углубиться в военную историю России и насладиться видами Северной Двины

5
1 отзыв
Алексей
Алексей – Гид из Архангельска
Всего в паре десятков километров от центра Архангельска находится первый каменная бастионная крепость России! Вас ждет погружение в петровскую эпоху и знакомство с наукой фортификации.

Вы услышите о строительстве цитадели, рассмотрите схемы крепости, гравюры и снимки.

На смотровой площадке представите ход военных действий и впечатлитесь широтой речных пейзажей.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска

Что вас ожидает

Фортификационное дело
Я заберу вас из любой точки Архангельска; крепость находится на острове 🏝️, поэтому сперва нам предстоит паромная переправа — а после короткая поездка по самому острову Линский Прилук. По дороге вы узнаете о развитии фортификации, об особенностях бастионных крепостей. Я покажу вам фото и схемы подобных сооружений, чтобы вы могли разобраться в деталях.

Хроники цитадели
У Новодвинской крепости непростая история: я расскажу, каким был ее путь и какое значение имела эта цитадель в прошлом. Вы услышите о строителе крепости Георге Резе, о руководителе работ Селиверсте Иевлеве, и, конечно, о Петре I. Помимо прочих важных дат, поговорим о главном событии в истории 📖 крепости — сражении со шведами в июне 1701 года.

Пейзажи дельты
Мы осмотрим комендантский дом и пороховой склад, отыщем место бывшего крепостного Петропавловского храма. Поднявшись на смотровую площадку на одном из бастионов, вы полюбуетесь просторами Северной Двины и Белого моря 🌊. А я в это время расскажу вам об островах в дельте и покажу маяк «Белая башня».

Организационные детали

Дорога в одну сторону занимает около 1 часа, билет 🎫 на паром уже включен в стоимость экскурсии 🧭. Дополнительных расходов не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Привет! Меня зовут Алексей, живу в Архангельске. Работаю гидом с 2012 года и очень люблю рассказывать о поразительной истории Русского Севера, показывать красоты нашего края и удивлять легендами. Моя любимая экскурсия — Холмогоры и Ломоносово, и я с удовольствием проведу ее для вас. Приезжайте в гости!
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1 отзыв оставили туристы

20 августа 2020
Нам повезло с экскурсоводом, все было на уровне. В Новодвинской крепости без гида делать, собственно, нечего, а с Алексеем мы узнали много нового и интересного. Хорошо провели время! И с пользой.

Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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