1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Фортификационное дело

Я заберу вас из любой точки Архангельска; крепость находится на острове 🏝️, поэтому сперва нам предстоит паромная переправа — а после короткая поездка по самому острову Линский Прилук. По дороге вы узнаете о развитии фортификации, об особенностях бастионных крепостей. Я покажу вам фото и схемы подобных сооружений, чтобы вы могли разобраться в деталях.

Хроники цитадели

У Новодвинской крепости непростая история: я расскажу, каким был ее путь и какое значение имела эта цитадель в прошлом. Вы услышите о строителе крепости Георге Резе, о руководителе работ Селиверсте Иевлеве, и, конечно, о Петре I. Помимо прочих важных дат, поговорим о главном событии в истории 📖 крепости — сражении со шведами в июне 1701 года.

Пейзажи дельты

Мы осмотрим комендантский дом и пороховой склад, отыщем место бывшего крепостного Петропавловского храма. Поднявшись на смотровую площадку на одном из бастионов, вы полюбуетесь просторами Северной Двины и Белого моря 🌊. А я в это время расскажу вам об островах в дельте и покажу маяк «Белая башня».

Организационные детали

Дорога в одну сторону занимает около 1 часа, билет 🎫 на паром уже включен в стоимость экскурсии 🧭. Дополнительных расходов не предвидится.