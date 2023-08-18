Промчаться по живописным местам до главной природной достопримечательности в мини-группе
Путь, на котором не встретишь пешеходов, драйв от скорости и взаимодействия с рельефом, прекрасные виды — вот то, из чего состоит наш квадротур.
Мы проедем вдоль морского побережья и горных склонов с остановкой у чистейшего озера — летом можно искупаться.
А место назначения — скала Парус в Прасковеевке — станет лучшей наградой после преодоления всех препятствий.
Мы проедем вдоль морского побережья и горных склонов с остановкой у чистейшего озера — летом можно искупаться.
А место назначения — скала Парус в Прасковеевке — станет лучшей наградой после преодоления всех препятствий.
Ближайшие даты:
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание, стоимость указана за единицу техники, то есть за один квадроцикл, на котором может поехать как один, так и двое путешественников.
Что вас ожидает
- Путешествие начинается со смотровой площадки посёлка Дивноморское. Через водные преграды и реликтовый сосновый бор доберёмся до пресного озера Церковное, где передохнём и при желании искупаемся.
- Затем по лесным дорогам едем на видовую точку на высоте 720 метров н. у. м. Отсюда вам откроется панорамный вид на Геленджик, бухту и горную гряду Маркотхского хребта.
- Едем через село Прасковеевка к скале Парус — вы заслужили эти невероятные виды!
Организационные детали
- Стоимость указана за 1 единицу техники. Вы можете взять один квадроцикл на двоих.
- Организуем бесплатный трансфер из отеля в обе стороны. Если у вас личное авто, вы можете добраться самостоятельно на стоянку к месту старта.
- В пути вы проведёте около 5 часов. В программе предусматриваются привалы на смотровых площадках, во время которых можно погулять, сделать фото.
- Мы выдадим вам всю необходимую экипировку: от шлемов и очков до резиновых сапог и комбинезонов
- Дополнительно вы можете взять в аренду камеру GoPro (1500 руб.), а также заказать фотосессию (1000 руб.)
Кто может управлять квадроциклом
- Управлять квадроциклом могут только мужчины с 18 лет
- Женщины едут только как пассажиры с мужчинами или же с нашим инструктором
- Дети до 18 лет — исключительно с нашим инструктором
- На маршруте, конечно, можно меняться местами, чтобы женщины и дети могли порулить под присмотром мужчин или наших инструкторов
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Геленджике
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 324 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика
Групповые
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
На квадроциклах
Смотровые площадки
Скала Парус
Популярные места
Водные развлечения
Природа
Обзорные
Похожие туры из Геленджика
Мини-группа
4 часа
Поездка по вершинам Геленджика
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и искупаться в водопаде
у вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Сегодня
19 авг
20 авг
24 авг
2 200₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Джанхот - райский уголок
Посетить усадьбу Короленко, прогуляться по сосновому бору и сделать фото со скалой Парус
Завтра
18 авг
19 авг
22 авг
72006 480₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Экстрим-тур на квадроциклах
Добраться до озера Церковное, увидеть его с вершины горы и побывать у водопада
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
18 авг
19 авг
5 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании