Путь, на котором не встретишь пешеходов, драйв от скорости и взаимодействия с рельефом, прекрасные виды — вот то, из чего состоит наш квадротур.



Мы проедем вдоль морского побережья и горных склонов с остановкой у чистейшего озера — летом можно искупаться.



А место назначения — скала Парус в Прасковеевке — станет лучшей наградой после преодоления всех препятствий.