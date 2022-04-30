А Анна 5 Отзыв на: Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала Спасибо Сергею за потрясающий день на Байкале. Сказать, что мы были потрясены, не сказать ничего - природа, культура народов Байкала, степи, горы и умопомрачительные виды растопили наше сердце. Сергей отличный гид и интересный собеседник. Заботился о нашей безопасности и комфорте всю поездку, а она была очень длинной и непростой, конечно. Преодолели большие расстояния, но это того стоило на все 100%. Большое спасибо!!!

А Анна 5 Отзыв на: Идеальный день на Байкале Отлично провели день с Натальей на экскурсии по Байкалу, Листвянке и окрестностям. Заехали в Байкальский музей - обязательно возьмите там экскурсию с гидом - там есть гид пожилой мужчина, просто огонь-рассказчик и юморной. Побывали в парке Тальцы - любопытно, окунулись в быт 17-19 вв, познавательно, в хорошую погоду рекомендуем. В самом начале путешествия испортилась погода и то, что Наталья нас возила на комфортабельном бусике, спасло наш экскурсионный день. Наталья прекрасный гид и интересный собеседник. В общем, рекомендуем, если хочется посмотреть Байкал, не ездить далеко от Иркутска и пребывать в комфорте.

A Artem 5 Отзыв на: Иркутск от истоков до наших дней Спасибо Павлу, открыли для себя город, остались только лучшие впечатления! Машина новая, чистая, комфортная - все супер 😊

Л Любовь 5 Отзыв на: Первая встреча с Иркутском Наталья, проводившая экскурсию, не только обаятельная и знающая, но ещё и влюблённая в свой город, хорошо знает его, и заразила нас этой влюблённостью… Иркутск доброжелательный, красивый город, насыщенный историческими событиями, величественная Ангара, храмы во время пасхальной недели. . Спасибо Наталье огромное, четыре петербурженки получили огромное удовольствие от экскурсии и общения

В Виктория 5 Отзыв на: Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию Море знаний и положительных эмоций. Целый день восторга и красоты. Благодарим Александра, за отличную экскурсию, он фанат своего дела, знает такие интересные вещи, здорово расказывает, отвечает даже на самые каверзные вопросы.

Н Наталья 5 Отзыв на: Иркутск и Байкал за 8 часов Влад - отличный рассказчик. Хорошо знает места и историю, рассказывает небанально. Очень тактичный, вежливый, приятный молодой человек. Готов спланировать программу под желания туристов. Мы меняли свою программу прямо в день экскурсии, тк погода резко поменялась. Понравилось даже больше, чем изначальный план. Спасибо Владу за знакомство с Байкалом.

Н Наталья 5 Отзыв на: Иркутск: история повседневности Сергей - отличный проводник в мир истории Иркутска! За три часа узнали много интересного о городе и сибирской земле. Спасибо Сергею. Рекомендуем как туристам, так и местным жителям, которые хотят по-новому взглянуть на город.

Н Наталья 5 Отзыв на: Иркутск: история повседневности Прекрасно! Глубокие знания города и истории, четкость и структурированность, нейтральность в рассказе в отношении событий. Заинтересовал Сергей и дочь подростка)). Спасибо

А Антонина 5 Отзыв на: Душевная прогулка по Иркутску Приехав в Иркутск не ожидали увидеть и услышать столько интересного и познавательного, а главное встретить человека на столько увлечённого своим делом, что захотелось ещё раз пройтись по этим улочкам с Дмитрием. Огромная благодарность за замечательную экскурсию и помощь в отправке нас на Ольхон!!!

Д Дарья 5 Отзыв на: Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи Александр - внимательный и интересный гид. Маршрут и все детали поездки подстраивает под вас, показывает впечатляющие виды, рассказывает познавательные истории. С ним комфортно путешествовать, рекомендую непосредственно этот маршрут!

Е Елена 5 Отзыв на: Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан Прекрасная насыщенная экскурсия, отлично организована, продумано всё до мелочей. Гид Елена приложила все усилия, чтобы каждому из нашей мини-группы из трёх путешественников было комфортно, интересно, чтобы мы получили незабываемые позитивные впечатления. В ходе экскурсии благодаря Елене мы узнали много интересных фактов и легенд, связанных с нашим маршрутом. Индивидуальный формат дарит атмосферу семейной поездки. Как водитель Елена аккуратна, вождение максимально безопасное. Автомобиль очень удобный и комфортный, отлично подходит для такого долгого путешествия. Отдельная благодарность за фото в поездке, которые Елена снимала сама и подсказывала нам лучшие ракурсы. Всем рекомендую этого гида и эту экскурсию!

М Михаил 5 Отзыв на: Путешествие на Байкал Большое спасибо за оказанную поездку. Экскурсия получилась очень увлекательная и информативная. Отлично продуманный маршрут с посещением красивых мест и видов на великий Байкал. Гид Сергей занимается своим делом увлечённо и с душой. СПАСИБО!!!

A Artem 5 Отзыв на: Первая встреча с Иркутском Экскурсию нам провела Ольга. Время пролетело незаметно, вроде Иркутск небольшой город, но столько всего интересного узнали о его истории, известных жителях, политике, архитектуре и все на одном дыхании.

Д Дарья 5 Отзыв на: Иркутск: история повседневности Спасибо Сергею за столь приятную экскурсию, очень интересно, здорово, что так много информации из первоисточников, обязательно порекомендуем всем приезжающим в Иркутск! Дарья

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Большое Голоустное - сакральное место Байкала Спасибо огромное Елене за организацию чудесной поездки! Мы были в конце февраля. Катание на собачьих упряжках, пузыри Б. Голоустного, прекрасный лёд Байкала… Нам не очень повезло с погодой накануне - снегом замело лёд, но для Елены это не оказалось проблемой. Она помогает найти лёд даже в сложных условиях. Очень интересные рассказы о Байкале и регионе, грамотный тайминг - не успеваешь устать между точками, вовремя еда, безопасное передвижение - это очень важно! Спасибо!

А Анна 5 Отзыв на: Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи Благодарна за такое насыщенное и увлекательное путешествие! Все прошло отлично, видно что Александр не только хорошо знает места, но и любит их. Я осталась довольна!

М Мария 5 Отзыв на: Иркутск и Байкал за 8 часов Насыщенная экскурсия, великолепные пейзажи и замечательный гид. Очень рекомендую! Были с мужем, остались в полном восторге!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Живописное путешествие из Иркутска на Байкал Отличная экскурсия. Спасибо Ивану за прогулку по льду, подъем на смотровую площадку и интересные рассказы.

А Алина 5 Отзыв на: Листвянка для активных путешественников Отличная экскурсия с возможностью корректировать маршрут. Поездка комфортная, рассказы подробные и "выбивать" ничего не нужно. Для нас приготовили водичку в поездку, что очень порадовало. Цена за такую экскурсию отличная, рекомендую.