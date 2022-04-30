Экскурсии в городах Иркутской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Иркутской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
от
20000
₽
за всё
Настоящее погружению атмосферу Байкала, знакомство с историей этого места и его обитателей
14000
₽
за всё
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
от
7200
₽
за всё
Прокатиться на пакрафте и полюбоваться панорамами Иркутска с воды
16996
₽
за всё
Устал от серых будней
100000
₽
за всё
Экскурсионный тур на остров Ольхон
9600
₽
за всё
Вы окунётесь в атмосферу курортного посёлка, наполненного историческими событиями и легендами
Групповые экскурсии
9500
₽
за чел.
Прокатимся на быстроходном катере, увидим самые большие ходульные деревья на Байкале, совершим прогулку от бухты Синичка
71000
₽
за чел.
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
69000
₽
за чел.
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
9000
₽
за чел.
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
1200
₽
за чел.
Иркутск, покрытый сетью иностранной резидентуры - признайтесь, таким родной город вы даже себе
14450
₽
за чел.
Порыбачить с профессионалами, побывать в зимней сказке и вдохновиться звездным небом над озером
5
8 отзывов
2600
₽
за чел.
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова Ольхон
5
5 отзывов
2600
₽
за чел.
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова
Обзорные по городам
от
20000
₽
за всё
Настоящее погружению атмосферу Байкала, знакомство с историей этого места и его обитателей
9500
₽
за чел.
Прокатимся на быстроходном катере, увидим самые большие ходульные деревья на Байкале, совершим прогулку от бухты Синичка
140000
₽
за чел.
Повеселиться в гонках на яхтах, увидеть знаковые места озера и погулять по Улан-Удэ
6300
₽
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия по старинному сибирскому городу с профессиональным гидом
от
45000
₽
за всё
Главные достопримечательности столицы Бурятии
5
23 отзыва
3000
₽
за всё
Погулять по самобытному сибирскому городу и раскрыть историю его главных достопримечательностей
5
4 отзыва
от
8800
₽
за чел.
Если вы находитесь в Иркутске, озеро Байкал - настоящий must visit
Водные прогулки
от
20000
₽
за всё
Настоящее погружению атмосферу Байкала, знакомство с историей этого места и его обитателей
9500
₽
за чел.
Прокатимся на быстроходном катере, увидим самые большие ходульные деревья на Байкале, совершим прогулку от бухты Синичка
100000
₽
за всё
Экскурсионный тур на остров Ольхон
71000
₽
за чел.
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
69000
₽
за чел.
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
3500
₽
за чел.
Нас ждет путешествие в место духовной силы - Сурхайте
25000
₽
за всё
Что может быть лучше прогулки по озеру Байкал на корабле
4800
₽
за чел.
Отдохните от городской суеты, проведите время наедине с природой, а заодно половите рыбку для удовольствия
2250
₽
за чел.
Мы проплывем вдоль левого берега острова, чтобы полюбоваться мысом Бурхан
Туры на автомобиле
21500
₽
за чел.
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
14000
₽
за всё
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
53900
₽
за чел.
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
89900
₽
за чел.
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
16996
₽
за всё
Устал от серых будней
57000
₽
за чел.
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
9600
₽
за всё
Вы окунётесь в атмосферу курортного посёлка, наполненного историческими событиями и легендами
Гастрономические туры
71000
₽
за чел.
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
от
18000
₽
за чел.
Увидеть просторы тункинской долины Бурятии - места кочевий древних народов прибайкалья с рассказом об истории данного
5
4 отзыва
31200
₽
за всё
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
Экскурсионные туры на несколько дней
140000
₽
за чел.
Послушать концерты, погонять на яхтах и познакомиться со знаменитостью
21500
₽
за чел.
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
140000
₽
за чел.
Повеселиться в гонках на яхтах, увидеть знаковые места озера и погулять по Улан-Удэ
53900
₽
за чел.
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
89900
₽
за чел.
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
57000
₽
за чел.
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
71000
₽
за чел.
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
69000
₽
за чел.
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
Последние отзывы об экскурсиях по Иркутской области
- ААнна30 апреля 2022Спасибо Сергею за потрясающий день на Байкале. Сказать, что мы были потрясены, не сказать ничего - природа, культура народов Байкала, степи, горы и умопомрачительные виды растопили наше сердце. Сергей отличный гид и интересный собеседник. Заботился о нашей безопасности и комфорте всю поездку, а она была очень длинной и непростой, конечно. Преодолели большие расстояния, но это того стоило на все 100%. Большое спасибо!!!
- ААнна30 апреля 2022Отзыв на: Идеальный день на БайкалеОтлично провели день с Натальей на экскурсии по Байкалу, Листвянке и окрестностям. Заехали в Байкальский музей - обязательно возьмите там экскурсию с гидом - там есть гид пожилой мужчина, просто огонь-рассказчик и юморной. Побывали в парке Тальцы - любопытно, окунулись в быт 17-19 вв, познавательно, в хорошую погоду рекомендуем. В самом начале путешествия испортилась погода и то, что Наталья нас возила на комфортабельном бусике, спасло наш экскурсионный день. Наталья прекрасный гид и интересный собеседник. В общем, рекомендуем, если хочется посмотреть Байкал, не ездить далеко от Иркутска и пребывать в комфорте.
- AArtem29 апреля 2022Отзыв на: Иркутск от истоков до наших днейСпасибо Павлу, открыли для себя город, остались только лучшие впечатления! Машина новая, чистая, комфортная - все супер 😊
- ЛЛюбовь29 апреля 2022Отзыв на: Первая встреча с ИркутскомНаталья, проводившая экскурсию, не только обаятельная и знающая, но ещё и влюблённая в свой город, хорошо знает его, и заразила нас этой влюблённостью… Иркутск доброжелательный, красивый город, насыщенный историческими событиями, величественная Ангара, храмы во время пасхальной недели. . Спасибо Наталье огромное, четыре петербурженки получили огромное удовольствие от экскурсии и общения
- ВВиктория27 апреля 2022Море знаний и положительных эмоций. Целый день восторга и красоты. Благодарим Александра, за отличную экскурсию, он фанат своего дела, знает такие интересные вещи, здорово расказывает, отвечает даже на самые каверзные вопросы.
- ННаталья24 апреля 2022Отзыв на: Иркутск и Байкал за 8 часовВлад - отличный рассказчик. Хорошо знает места и историю, рассказывает небанально. Очень тактичный, вежливый, приятный молодой человек. Готов спланировать программу под желания туристов. Мы меняли свою программу прямо в день экскурсии, тк погода резко поменялась. Понравилось даже больше, чем изначальный план. Спасибо Владу за знакомство с Байкалом.
- ННаталья23 апреля 2022Сергей - отличный проводник в мир истории Иркутска! За три часа узнали много интересного о городе и сибирской земле. Спасибо Сергею. Рекомендуем как туристам, так и местным жителям, которые хотят по-новому взглянуть на город.
- ННаталья23 апреля 2022Прекрасно! Глубокие знания города и истории, четкость и структурированность, нейтральность в рассказе в отношении событий. Заинтересовал Сергей и дочь подростка)). Спасибо
- ААнтонина22 апреля 2022Отзыв на: Душевная прогулка по ИркутскуПриехав в Иркутск не ожидали увидеть и услышать столько интересного и познавательного, а главное встретить человека на столько увлечённого своим делом, что захотелось ещё раз пройтись по этим улочкам с Дмитрием. Огромная благодарность за замечательную экскурсию и помощь в отправке нас на Ольхон!!!
- ДДарья21 апреля 2022Александр - внимательный и интересный гид. Маршрут и все детали поездки подстраивает под вас, показывает впечатляющие виды, рассказывает познавательные истории. С ним комфортно путешествовать, рекомендую непосредственно этот маршрут!
- ЕЕлена20 апреля 2022Прекрасная насыщенная экскурсия, отлично организована, продумано всё до мелочей. Гид Елена приложила все усилия, чтобы каждому из нашей мини-группы из трёх путешественников было комфортно, интересно, чтобы мы получили незабываемые позитивные впечатления. В ходе экскурсии благодаря Елене мы узнали много интересных фактов и легенд, связанных с нашим маршрутом. Индивидуальный формат дарит атмосферу семейной поездки. Как водитель Елена аккуратна, вождение максимально безопасное. Автомобиль очень удобный и комфортный, отлично подходит для такого долгого путешествия. Отдельная благодарность за фото в поездке, которые Елена снимала сама и подсказывала нам лучшие ракурсы. Всем рекомендую этого гида и эту экскурсию!
- ММихаил20 апреля 2022Отзыв на: Путешествие на БайкалБольшое спасибо за оказанную поездку. Экскурсия получилась очень увлекательная и информативная. Отлично продуманный маршрут с посещением красивых мест и видов на великий Байкал. Гид Сергей занимается своим делом увлечённо и с душой. СПАСИБО!!!
- AArtem17 апреля 2022Отзыв на: Первая встреча с ИркутскомЭкскурсию нам провела Ольга. Время пролетело незаметно, вроде Иркутск небольшой город, но столько всего интересного узнали о его истории, известных жителях, политике, архитектуре и все на одном дыхании.
- ДДарья16 апреля 2022Спасибо Сергею за столь приятную экскурсию, очень интересно, здорово, что так много информации из первоисточников, обязательно порекомендуем всем приезжающим в Иркутск! Дарья
- ДДмитрий15 апреля 2022Спасибо огромное Елене за организацию чудесной поездки! Мы были в конце февраля. Катание на собачьих упряжках, пузыри Б. Голоустного, прекрасный лёд Байкала… Нам не очень повезло с погодой накануне - снегом замело лёд, но для Елены это не оказалось проблемой. Она помогает найти лёд даже в сложных условиях. Очень интересные рассказы о Байкале и регионе, грамотный тайминг - не успеваешь устать между точками, вовремя еда, безопасное передвижение - это очень важно! Спасибо!
- ААнна12 апреля 2022Благодарна за такое насыщенное и увлекательное путешествие! Все прошло отлично, видно что Александр не только хорошо знает места, но и любит их. Я осталась довольна!
- ММария10 апреля 2022Отзыв на: Иркутск и Байкал за 8 часовНасыщенная экскурсия, великолепные пейзажи и замечательный гид. Очень рекомендую! Были с мужем, остались в полном восторге!
- ЮЮлия10 апреля 2022Отличная экскурсия. Спасибо Ивану за прогулку по льду, подъем на смотровую площадку и интересные рассказы.
- ААлина8 апреля 2022Отзыв на: Листвянка для активных путешественниковОтличная экскурсия с возможностью корректировать маршрут. Поездка комфортная, рассказы подробные и "выбивать" ничего не нужно. Для нас приготовили водичку в поездку, что очень порадовало. Цена за такую экскурсию отличная, рекомендую.
- ААлексей8 апреля 2022Отзыв на: Городские тайны ИркутскаВсе отлично!