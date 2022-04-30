Экскурсии по Иркутской области

Экскурсии в городах Иркутской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Иркутской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Иркутск
Байкальск

Индивидуальные экскурсии

Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
от
20000
за всё
Настоящее погружению атмосферу Байкала, знакомство с историей этого места и его обитателей
Иркутск
Притяжение Байкала: из Иркутска в Листвянку
Притяжение Байкала: из Иркутска в Листвянку
9000
за всё
Чудеса нашей планеты безграничны
Иркутск
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
14000
за всё
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
Иркутск
Вечерний сплав по Ангаре
Вечерний сплав по Ангаре
от
7200
за всё
Прокатиться на пакрафте и полюбоваться панорамами Иркутска с воды
Иркутск
Листвянка - ворота Байкала
Листвянка - ворота Байкала
8750
за всё
Листвянка - старинное название посёлка Лиственничное
Иркутск
Увидеть Байкал за один день
Увидеть Байкал за один день
12000
за всё
Листвянка от Иркутска в 65 км и около часа езды
Иркутск
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
16996
за всё
Устал от серых будней
Иркутск
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
100000
за всё
Экскурсионный тур на остров Ольхон
Иркутск
Листвянка - визитная карточка Байкала
Листвянка - визитная карточка Байкала
9600
за всё
Вы окунётесь в атмосферу курортного посёлка, наполненного историческими событиями и легендами
Иркутск

Групповые экскурсии

Увидеть Байкал за три дня
Увидеть Байкал за три дня
32000
за чел.
Короткий, но очень содержательный тур
Иркутск
Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и Бабушка
Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и Бабушка
9500
за чел.
Прокатимся на быстроходном катере, увидим самые большие ходульные деревья на Байкале, совершим прогулку от бухты Синичка
Иркутск
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
71000
за чел.
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
Иркутск
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
69000
за чел.
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
Иркутск
Зимой по льду Байкала
Зимой по льду Байкала
9000
за чел.
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
Иркутск
Иркутск: город шпионских страстей
Иркутск: город шпионских страстей
1200
за чел.
Иркутск, покрытый сетью иностранной резидентуры - признайтесь, таким родной город вы даже себе
Иркутск
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
14450
за чел.
Порыбачить с профессионалами, побывать в зимней сказке и вдохновиться звездным небом над озером
Иркутск
Экскурсия по югу острова Ольхон и к острову Огой (без трансфера из Иркутска
Экскурсия по югу острова Ольхон и к острову Огой (без трансфера из Иркутска
5
8 отзывов
2600
за чел.
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова Ольхон
Иркутск
Групповой тур на север Ольхона (без трансфера)
Групповой тур на север Ольхона (без трансфера)
5
5 отзывов
2600
за чел.
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова
Иркутск

Обзорные по городам

Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
от
20000
за всё
Настоящее погружению атмосферу Байкала, знакомство с историей этого места и его обитателей
Иркутск
Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и Бабушка
Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и Бабушка
9500
за чел.
Прокатимся на быстроходном катере, увидим самые большие ходульные деревья на Байкале, совершим прогулку от бухты Синичка
Иркутск
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
140000
за чел.
Повеселиться в гонках на яхтах, увидеть знаковые места озера и погулять по Улан-Удэ
Иркутск
По Иркутску на авто
По Иркутску на авто
6300
за всё
Насыщенная обзорная экскурсия по старинному сибирскому городу с профессиональным гидом
Иркутск
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
от
45000
за всё
Главные достопримечательности столицы Бурятии
Иркутск
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
1500
за чел.
Иркутск
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
10000
за всё
Вы проездом в Иркутске
Иркутск
Первая встреча с Иркутском
Первая встреча с Иркутском
5
23 отзыва
3000
за всё
Погулять по самобытному сибирскому городу и раскрыть историю его главных достопримечательностей
Иркутск
Байкал в шаговой доступности
Байкал в шаговой доступности
5
4 отзыва
от
8800
за чел.
Если вы находитесь в Иркутске, озеро Байкал - настоящий must visit
Иркутск

Водные прогулки

Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
от
20000
за всё
Настоящее погружению атмосферу Байкала, знакомство с историей этого места и его обитателей
Иркутск
Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и Бабушка
Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и Бабушка
9500
за чел.
Прокатимся на быстроходном катере, увидим самые большие ходульные деревья на Байкале, совершим прогулку от бухты Синичка
Иркутск
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
100000
за всё
Экскурсионный тур на остров Ольхон
Иркутск
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
71000
за чел.
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
Иркутск
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
69000
за чел.
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
Иркутск
Круиз из Хужира к источникам Сурхайты
Круиз из Хужира к источникам Сурхайты
3500
за чел.
Нас ждет путешествие в место духовной силы - Сурхайте
Иркутск
Круиз с рыбалкой по Байкалу из Хужира
Круиз с рыбалкой по Байкалу из Хужира
25000
за всё
Что может быть лучше прогулки по озеру Байкал на корабле
Иркутск
Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
4800
за чел.
Отдохните от городской суеты, проведите время наедине с природой, а заодно половите рыбку для удовольствия
Иркутск
Водная прогулка на остров Чаек из Хужира
Водная прогулка на остров Чаек из Хужира
2250
за чел.
Мы проплывем вдоль левого берега острова, чтобы полюбоваться мысом Бурхан
Иркутск

Туры на автомобиле

Увидеть Байкал за три дня
Увидеть Байкал за три дня
32000
за чел.
Короткий, но очень содержательный тур
Иркутск
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
21500
за чел.
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
Иркутск
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
14000
за всё
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
Иркутск
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
53900
за чел.
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Иркутск
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
89900
за чел.
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
Иркутск
Листвянка - ворота Байкала
Листвянка - ворота Байкала
8750
за всё
Листвянка - старинное название посёлка Лиственничное
Иркутск
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
Манящая красота и чарующие виды, загадочной Тункинской долины
16996
за всё
Устал от серых будней
Иркутск
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
57000
за чел.
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Иркутск
Листвянка - визитная карточка Байкала
Листвянка - визитная карточка Байкала
9600
за всё
Вы окунётесь в атмосферу курортного посёлка, наполненного историческими событиями и легендами
Иркутск

Гастрономические туры

Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
71000
за чел.
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
Иркутск
Тункинская долина и Аршан
Тункинская долина и Аршан
от
18000
за чел.
Увидеть просторы тункинской долины Бурятии - места кочевий древних народов прибайкалья с рассказом об истории данного
Иркутск
Тажераны - самые красивые места приольхонья
Тажераны - самые красивые места приольхонья
от
22000
за всё
Что такое Тажераны
Иркутск
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
10000
за всё
Вы проездом в Иркутске
Иркутск
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
5
4 отзыва
31200
за всё
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
Иркутск

Экскурсионные туры на несколько дней

Увидеть Байкал за три дня
Увидеть Байкал за три дня
32000
за чел.
Короткий, но очень содержательный тур
Иркутск
Музыка и ветер севера Байкала
Музыка и ветер севера Байкала
140000
за чел.
Послушать концерты, погонять на яхтах и познакомиться со знаменитостью
Иркутск
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
21500
за чел.
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
Иркутск
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
140000
за чел.
Повеселиться в гонках на яхтах, увидеть знаковые места озера и погулять по Улан-Удэ
Иркутск
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
53900
за чел.
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Иркутск
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
89900
за чел.
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
Иркутск
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
57000
за чел.
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Иркутск
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
71000
за чел.
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
Иркутск
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
69000
за чел.
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
Иркутск

Последние отзывы об экскурсиях по Иркутской области

  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
    Спасибо Сергею за потрясающий день на Байкале. Сказать, что мы были потрясены, не сказать ничего - природа, культура народов Байкала, степи, горы и умопомрачительные виды растопили наше сердце. Сергей отличный гид и интересный собеседник. Заботился о нашей безопасности и комфорте всю поездку, а она была очень длинной и непростой, конечно. Преодолели большие расстояния, но это того стоило на все 100%. Большое спасибо!!!
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Идеальный день на Байкале
    Отлично провели день с Натальей на экскурсии по Байкалу, Листвянке и окрестностям. Заехали в Байкальский музей - обязательно возьмите там экскурсию с гидом - там есть гид пожилой мужчина, просто огонь-рассказчик и юморной. Побывали в парке Тальцы - любопытно, окунулись в быт 17-19 вв, познавательно, в хорошую погоду рекомендуем. В самом начале путешествия испортилась погода и то, что Наталья нас возила на комфортабельном бусике, спасло наш экскурсионный день. Наталья прекрасный гид и интересный собеседник. В общем, рекомендуем, если хочется посмотреть Байкал, не ездить далеко от Иркутска и пребывать в комфорте.
  • A
    Artem
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иркутск от истоков до наших дней
    Спасибо Павлу, открыли для себя город, остались только лучшие впечатления! Машина новая, чистая, комфортная - все супер 😊
  • Л
    Любовь
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первая встреча с Иркутском
    Наталья, проводившая экскурсию, не только обаятельная и знающая, но ещё и влюблённая в свой город, хорошо знает его, и заразила нас этой влюблённостью… Иркутск доброжелательный, красивый город, насыщенный историческими событиями, величественная Ангара, храмы во время пасхальной недели. . Спасибо Наталье огромное, четыре петербурженки получили огромное удовольствие от экскурсии и общения
  • В
    Виктория
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
    Море знаний и положительных эмоций. Целый день восторга и красоты. Благодарим Александра, за отличную экскурсию, он фанат своего дела, знает такие интересные вещи, здорово расказывает, отвечает даже на самые каверзные вопросы.
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иркутск и Байкал за 8 часов
    Влад - отличный рассказчик. Хорошо знает места и историю, рассказывает небанально. Очень тактичный, вежливый, приятный молодой человек. Готов спланировать программу под желания туристов. Мы меняли свою программу прямо в день экскурсии, тк погода резко поменялась. Понравилось даже больше, чем изначальный план. Спасибо Владу за знакомство с Байкалом.
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иркутск: история повседневности
    Сергей - отличный проводник в мир истории Иркутска! За три часа узнали много интересного о городе и сибирской земле. Спасибо Сергею. Рекомендуем как туристам, так и местным жителям, которые хотят по-новому взглянуть на город.
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иркутск: история повседневности
    Прекрасно! Глубокие знания города и истории, четкость и структурированность, нейтральность в рассказе в отношении событий. Заинтересовал Сергей и дочь подростка)). Спасибо
  • А
    Антонина
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Душевная прогулка по Иркутску
    Приехав в Иркутск не ожидали увидеть и услышать столько интересного и познавательного, а главное встретить человека на столько увлечённого своим делом, что захотелось ещё раз пройтись по этим улочкам с Дмитрием. Огромная благодарность за замечательную экскурсию и помощь в отправке нас на Ольхон!!!
  • Д
    Дарья
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Александр - внимательный и интересный гид. Маршрут и все детали поездки подстраивает под вас, показывает впечатляющие виды, рассказывает познавательные истории. С ним комфортно путешествовать, рекомендую непосредственно этот маршрут!
  • Е
    Елена
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
    Прекрасная насыщенная экскурсия, отлично организована, продумано всё до мелочей. Гид Елена приложила все усилия, чтобы каждому из нашей мини-группы из трёх путешественников было комфортно, интересно, чтобы мы получили незабываемые позитивные впечатления. В ходе экскурсии благодаря Елене мы узнали много интересных фактов и легенд, связанных с нашим маршрутом. Индивидуальный формат дарит атмосферу семейной поездки. Как водитель Елена аккуратна, вождение максимально безопасное. Автомобиль очень удобный и комфортный, отлично подходит для такого долгого путешествия. Отдельная благодарность за фото в поездке, которые Елена снимала сама и подсказывала нам лучшие ракурсы. Всем рекомендую этого гида и эту экскурсию!
  • М
    Михаил
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие на Байкал
    Большое спасибо за оказанную поездку. Экскурсия получилась очень увлекательная и информативная. Отлично продуманный маршрут с посещением красивых мест и видов на великий Байкал. Гид Сергей занимается своим делом увлечённо и с душой. СПАСИБО!!!
  • A
    Artem
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первая встреча с Иркутском
    Экскурсию нам провела Ольга. Время пролетело незаметно, вроде Иркутск небольшой город, но столько всего интересного узнали о его истории, известных жителях, политике, архитектуре и все на одном дыхании.
  • Д
    Дарья
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иркутск: история повседневности
    Спасибо Сергею за столь приятную экскурсию, очень интересно, здорово, что так много информации из первоисточников, обязательно порекомендуем всем приезжающим в Иркутск! Дарья
  • Д
    Дмитрий
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Большое Голоустное - сакральное место Байкала
    Спасибо огромное Елене за организацию чудесной поездки! Мы были в конце февраля. Катание на собачьих упряжках, пузыри Б. Голоустного, прекрасный лёд Байкала… Нам не очень повезло с погодой накануне - снегом замело лёд, но для Елены это не оказалось проблемой. Она помогает найти лёд даже в сложных условиях. Очень интересные рассказы о Байкале и регионе, грамотный тайминг - не успеваешь устать между точками, вовремя еда, безопасное передвижение - это очень важно! Спасибо!
  • А
    Анна
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Благодарна за такое насыщенное и увлекательное путешествие! Все прошло отлично, видно что Александр не только хорошо знает места, но и любит их. Я осталась довольна!
  • М
    Мария
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Иркутск и Байкал за 8 часов
    Насыщенная экскурсия, великолепные пейзажи и замечательный гид. Очень рекомендую! Были с мужем, остались в полном восторге!
  • Ю
    Юлия
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Отличная экскурсия. Спасибо Ивану за прогулку по льду, подъем на смотровую площадку и интересные рассказы.
  • А
    Алина
    8 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Листвянка для активных путешественников
    Отличная экскурсия с возможностью корректировать маршрут. Поездка комфортная, рассказы подробные и "выбивать" ничего не нужно. Для нас приготовили водичку в поездку, что очень порадовало. Цена за такую экскурсию отличная, рекомендую.
  • А
    Алексей
    8 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Городские тайны Иркутска
    Все отлично!
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