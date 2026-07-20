Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Иркутской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
19 отзывов
8000
₽
за всё
Увидеть город - археологический феномен, подобного которому в России нет
5
18 отзывов
8000
₽
за всё
Погрузиться в прошлое города, где почти каждый дом - биография яркой личности и страница истории
5
7 отзывов
8000
₽
за всё
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
5
6 отзывов
8000
₽
за всё
Проследить за судьбой белого адмирала, жизнь которого была тесно связана с нашим городом
4.4
3 отзыва
8000
₽
за всё
Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина
4
2 отзыва
8000
₽
за всё
Узнать о роли иркутских предпринимателей в развитии города, научных и культурных делах
от
3500
₽
за чел.
Увидеть город через судьбы людей, которые его изменили
5
39 отзывов
10000
₽
за всё
Узнать историю города побывать в купеческой усадьбе
5
1 отзыв
18000
₽
за всё
Сплавиться по спокойной реке, подняться на камень Черского и заглянуть в Байкальский музей
Групповые экскурсии
5
2 отзыва
16000
₽
за чел.
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
5400
₽
за чел.
Погладить ездовых собак и своими руками выковать подкову на счастье - из Иркутска
6100
₽
за чел.
Познакомиться с природой, историей и традициями Байкала через знаковые места и малоизвестные уголки
5
25 отзывов
8800
₽
за чел.
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
5
1 отзыв
9000
₽
за чел.
Узнать интересное о Байкале и пройти по одной из самых живописных железных дорог мира
5
1 отзыв
4700
₽
за чел.
Увидеть Байкал с необычного ракурса и узнать, почему это место называют сибирской Швейцарией
5
3 отзыва
7000
₽
за чел.
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
5
3 отзыва
6500
₽
за чел.
Главное в Бурятии за 1 день
5
2 отзыва
12900
₽
за чел.
Шёпот волн, бескрайние степи и шаманские предания
Обзорные по городам
6100
₽
за чел.
Познакомиться с природой, историей и традициями Байкала через знаковые места и малоизвестные уголки
5
5 отзывов
2000
₽
за чел.
Обойти центр с обзорной экскурсией, когда архитектурная подсветка открывает здания с новой стороны
5
8 отзывов
5000
₽
за всё
Увидеть ключевые места и сложить целостное представление об истории города
от
9179
₽
за всё
Интерактивное знакомство с буддизмом, шаманизмом и кочевой культурой (из Иркутска)
5
240 отзывов
5000
₽
за чел.
Листвянка — визитная карточка Байкала и отличное место, чтобы начать знакомство с озером! Вы увидите исток Ангары и легендарный Шаман-камень, поднимет...
4.9
32 отзыва
2300
₽
за чел.
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности и архитектурные особенности города, познакомитесь с историей его освоения, услышите городские ле...
2500
₽
за чел.
Вы готовы отправиться в захватывающее путешествие по городу Иркутску? Наша экскурсионная программа включает знакомство с городом его историей и главны...
5
8 отзывов
18900
₽
за всё
Познакомиться с городом, полюбоваться озером и сохранить этот день на плёночных фотографиях
5
6 отзывов
5400
₽
за всё
Познакомиться с душой города и почувствовать его атмосферу
Водные прогулки
5
2 отзыва
16000
₽
за чел.
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
5
5 отзывов
6700
₽
за чел.
Увидеть знаменитые метановые пузырьки, провести обряд «поцелуй Байкала» и узнать тайну Сухого озера
5
18 отзывов
2000
₽
за чел.
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
5
1 отзыв
18000
₽
за всё
Сплавиться по спокойной реке, подняться на камень Черского и заглянуть в Байкальский музей
5
1 отзыв
от
45000
₽
за чел.
Попробовать свои силы в захватывающей зимней рыбалке (с февраля по апрель)
5
5 отзывов
9000
₽
за чел.
Исследовать КБЖД, прокатиться на катере, "Нерпочке" и "Мотане" и устроить пикник (из Иркутска)
5
8 отзывов
18900
₽
за всё
Познакомиться с городом, полюбоваться озером и сохранить этот день на плёночных фотографиях
4.8
23 отзыва
10990
₽
за всё
Насладиться пейзажами водных артерий Сибири, рассекая волны и слушая местные легенды
12000
₽
за всё
Активно провести время и полюбоваться видом на Иркутск с воды
Туры на автомобиле
5400
₽
за чел.
Погладить ездовых собак и своими руками выковать подкову на счастье - из Иркутска
6100
₽
за чел.
Познакомиться с природой, историей и традициями Байкала через знаковые места и малоизвестные уголки
5
25 отзывов
8800
₽
за чел.
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
5
1 отзыв
4700
₽
за чел.
Увидеть Байкал с необычного ракурса и узнать, почему это место называют сибирской Швейцарией
5
3 отзыва
7000
₽
за чел.
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
5
3 отзыва
6500
₽
за чел.
Главное в Бурятии за 1 день
5
2 отзыва
12900
₽
за чел.
Шёпот волн, бескрайние степи и шаманские предания
5
5 отзывов
6700
₽
за чел.
Увидеть знаменитые метановые пузырьки, провести обряд «поцелуй Байкала» и узнать тайну Сухого озера
5
2 отзыва
15500
₽
за чел.
Узнать традиции Прибайкалья, полюбоваться видами и попробовать бурятскую кухню
Гастрономические туры
5
3 отзыва
7000
₽
за чел.
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
5
1 отзыв
10000
₽
за чел.
Познакомиться с историей Сибири, увидеть исток Ангары и подняться на Камень Черского
5
6 отзывов
5400
₽
за всё
Познакомиться с душой города и почувствовать его атмосферу
5
1 отзыв
9600
₽
за чел.
Из Иркутска - навстречу легендам, пейзажам и чудесам Восточной Сибири
32000
₽
за всё
От традиций к дегустациям: кулинарное приключение из Иркутска
7700
₽
за всё
Познакомиться с городом в непринуждённой обстановке и узнать много интересного от автора книг о нём
5
9 отзывов
9800
₽
за всё
Купеческое прошлое, музей чая и история города на обзорной прогулке
5
111 отзывов
34730
₽
за всё
Влюбиться в панорамы Тункинской долины и познакомиться с самобытным миром Аршана
5
2 отзыва
7000
₽
за всё
Побывать в настоящих оазисах ночной жизни города и выяснить, «какой русский не пьёт виски»
Последние отзывы об экскурсиях по Иркутской области
Р
Дата посещения: 19 июл 2026
Хотим выразить благодарность Антону за нашу экскурсию!!!
Начну с бронирования: Антон сразу откликнулся на нашу заявку, был на связи и отвечал
Начну с бронирования: Антон сразу откликнулся на нашу заявку, был на связи и отвечал
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М
Дата посещения: 9 июл 2026
Отлично. Максим молодец!
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Н
Дата посещения: 4 июл 2026
Отлично!!!
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И
Дата посещения: 23 июн 2026
Экскурсия замечательная! Благодаря нашему гиду Михаилу получили массу интересной информации исторической и географической , и даже философской .Полюбовались красотами Ольхона . Наполнились позитивом .А это самое главное во время путешествий !
+1
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Ю
Дата посещения: 13 июн 2026
Замечательно, все понравилось
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М
Дата посещения: 23 мар 2026
Просто потрясающая экскурсия с экскурсоводом Ольгой!
Были с дочкой вдвоём!
Узнали об истории создания Иркутска, зашли в главные храмы города, прогулялись по
Были с дочкой вдвоём!
Узнали об истории создания Иркутска, зашли в главные храмы города, прогулялись по
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Е
Дата посещения: 3 мар 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы все в восторге. Юля зарядила своей энергией и влюбила нас в Иркутск.
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Н
Дата посещения: 5 ноя 2025
Замечательная поездка, спасибо организаторам, что не смотря на то, что я была одна провели данную экскурсию. Очень приятная девушка водитель-экскурсовод заехала за мной, и привезла к подъезду. Байкал замечательный, погода отличная- полный восторг!))
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Н
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась: насыщенно и интересно. Александр мастер своего дела.
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Н
Дата посещения: 2 янв 2026
Организована экскурсия очень грамотно, с историческим фактами и интересными историями, на комфортном новеньком автомобиле. Мы получили хорошие впечатления, в том числе и от общения с Алексеем, чувствовали себя настоящими гостями города.
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