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Экскурсии по Иркутской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Иркутской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Иркутск
Байкал

Индивидуальные экскурсии

Загадки древнего Иркутска
Загадки древнего Иркутска
5
19 отзывов
8000
за всё
Увидеть город - археологический феномен, подобного которому в России нет
Иркутск
По улицам старого Иркутска
По улицам старого Иркутска
5
18 отзывов
8000
за всё
Погрузиться в прошлое города, где почти каждый дом - биография яркой личности и страница истории
Иркутск
Гражданские войны в Иркутске
Гражданские войны в Иркутске
5
7 отзывов
8000
за всё
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Иркутск
Иркутск, Колчак и его женщины
Иркутск, Колчак и его женщины
5
6 отзывов
8000
за всё
Проследить за судьбой белого адмирала, жизнь которого была тесно связана с нашим городом
Иркутск
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
4.4
3 отзыва
8000
за всё
Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина
Иркутск
Иркутские купцы - добытчики и творцы
Иркутские купцы - добытчики и творцы
4
2 отзыва
8000
за всё
Узнать о роли иркутских предпринимателей в развитии города, научных и культурных делах
Иркутск
Настоящий Иркутск: купцы, декабристы и сибирский характер
Настоящий Иркутск: купцы, декабристы и сибирский характер
от
3500
за чел.
Увидеть город через судьбы людей, которые его изменили
Иркутск
Иркутск купеческий: прогулка и посещение старинного дома
Иркутск купеческий: прогулка и посещение старинного дома
5
39 отзывов
10000
за всё
Узнать историю города побывать в купеческой усадьбе
Иркутск
Прогулка на сапах по истоку Ангары и экскурсия в Листвянке (из Иркутска)
Прогулка на сапах по истоку Ангары и экскурсия в Листвянке (из Иркутска)
5
1 отзыв
18000
за всё
Сплавиться по спокойной реке, подняться на камень Черского и заглянуть в Байкальский музей
Иркутск

Групповые экскурсии

На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе
На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе
5
2 отзыва
16000
за чел.
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Иркутск
Не только Листвянка: байкальские хаски, кузница и берег Байкала
Не только Листвянка: байкальские хаски, кузница и берег Байкала
5400
за чел.
Погладить ездовых собак и своими руками выковать подкову на счастье - из Иркутска
Иркутск
Путь к глубинам Байкала: из Иркутска в Листвянку и музей «Тальцы»
Путь к глубинам Байкала: из Иркутска в Листвянку и музей «Тальцы»
6100
за чел.
Познакомиться с природой, историей и традициями Байкала через знаковые места и малоизвестные уголки
Иркутск
На Ольхон из Иркутска: душевная поездка по острову с местным жителем
На Ольхон из Иркутска: душевная поездка по острову с местным жителем
5
25 отзывов
8800
за чел.
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
Иркутск
Из Иркутска к красотам Байкала: путешествие по КБЖД
Из Иркутска к красотам Байкала: путешествие по КБЖД
5
1 отзыв
9000
за чел.
Узнать интересное о Байкале и пройти по одной из самых живописных железных дорог мира
Иркутск
Из Иркутска на Тёплые озёра + подъём на гору Шапка Мономаха или релакс
Из Иркутска на Тёплые озёра + подъём на гору Шапка Мономаха или релакс
5
1 отзыв
4700
за чел.
Увидеть Байкал с необычного ракурса и узнать, почему это место называют сибирской Швейцарией
Иркутск
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
5
3 отзыва
7000
за чел.
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Иркутск
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
5
3 отзыва
6500
за чел.
Главное в Бурятии за 1 день
Иркутск
Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)
Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)
5
2 отзыва
12900
за чел.
Шёпот волн, бескрайние степи и шаманские предания
Иркутск

Обзорные по городам

Путь к глубинам Байкала: из Иркутска в Листвянку и музей «Тальцы»
Путь к глубинам Байкала: из Иркутска в Листвянку и музей «Тальцы»
6100
за чел.
Познакомиться с природой, историей и традициями Байкала через знаковые места и малоизвестные уголки
Иркутск
Вечерние огни Иркутска
Вечерние огни Иркутска
5
5 отзывов
2000
за чел.
Обойти центр с обзорной экскурсией, когда архитектурная подсветка открывает здания с новой стороны
Иркутск
К истокам Сибири: обзорная экскурсия по Иркутску
К истокам Сибири: обзорная экскурсия по Иркутску
5
8 отзывов
5000
за всё
Увидеть ключевые места и сложить целостное представление об истории города
Иркутск
Настоящая Бурятия: история, вера и повседневный уклад
Настоящая Бурятия: история, вера и повседневный уклад
от
9179
за всё
Интерактивное знакомство с буддизмом, шаманизмом и кочевой культурой (из Иркутска)
Иркутск
Знакомство с Байкалом за один день: в Листвянку через Тальцы
Знакомство с Байкалом за один день: в Листвянку через Тальцы
5
240 отзывов
5000
за чел.
Листвянка — визитная карточка Байкала и отличное место, чтобы начать знакомство с озером! Вы увидите исток Ангары и легендарный Шаман-камень, поднимет...
Иркутск
Первое свидание с Иркутском: пешеходная экскурсия по городу
Первое свидание с Иркутском: пешеходная экскурсия по городу
4.9
32 отзыва
2300
за чел.
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности и архитектурные особенности города, познакомитесь с историей его освоения, услышите городские ле...
Иркутск
От острога до столицы Восточной Сибири: обзорная по Иркутску
От острога до столицы Восточной Сибири: обзорная по Иркутску
2500
за чел.
Вы готовы отправиться в захватывающее путешествие по городу Иркутску? Наша экскурсионная программа включает знакомство с городом его историей и главны...
Иркутск
Обзорная экскурсия по Иркутску + Байкал через объектив ретрокамеры
Обзорная экскурсия по Иркутску + Байкал через объектив ретрокамеры
5
8 отзывов
18900
за всё
Познакомиться с городом, полюбоваться озером и сохранить этот день на плёночных фотографиях
Иркутск
Обзорная экскурсия по Иркутску: вперед в прошлое
Обзорная экскурсия по Иркутску: вперед в прошлое
5
6 отзывов
5400
за всё
Познакомиться с душой города и почувствовать его атмосферу
Иркутск

Водные прогулки

На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе
На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе
5
2 отзыва
16000
за чел.
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Иркутск
Поездка по берегу Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
Поездка по берегу Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
5
5 отзывов
6700
за чел.
Увидеть знаменитые метановые пузырьки, провести обряд «поцелуй Байкала» и узнать тайну Сухого озера
Иркутск
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
5
18 отзывов
2000
за чел.
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Иркутск
Прогулка на сапах по истоку Ангары и экскурсия в Листвянке (из Иркутска)
Прогулка на сапах по истоку Ангары и экскурсия в Листвянке (из Иркутска)
5
1 отзыв
18000
за всё
Сплавиться по спокойной реке, подняться на камень Черского и заглянуть в Байкальский музей
Иркутск
Из Иркутска - за серебром Байкала
Из Иркутска - за серебром Байкала
5
1 отзыв
от
45000
за чел.
Попробовать свои силы в захватывающей зимней рыбалке (с февраля по апрель)
Иркутск
Байкальская переправа - пешком и на трёх видах транспорта
Байкальская переправа - пешком и на трёх видах транспорта
5
5 отзывов
9000
за чел.
Исследовать КБЖД, прокатиться на катере, "Нерпочке" и "Мотане" и устроить пикник (из Иркутска)
Иркутск
Обзорная экскурсия по Иркутску + Байкал через объектив ретрокамеры
Обзорная экскурсия по Иркутску + Байкал через объектив ретрокамеры
5
8 отзывов
18900
за всё
Познакомиться с городом, полюбоваться озером и сохранить этот день на плёночных фотографиях
Иркутск
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
4.8
23 отзыва
10990
за всё
Насладиться пейзажами водных артерий Сибири, рассекая волны и слушая местные легенды
Иркутск
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
12000
за всё
Активно провести время и полюбоваться видом на Иркутск с воды
Иркутск

Туры на автомобиле

Не только Листвянка: байкальские хаски, кузница и берег Байкала
Не только Листвянка: байкальские хаски, кузница и берег Байкала
5400
за чел.
Погладить ездовых собак и своими руками выковать подкову на счастье - из Иркутска
Иркутск
Путь к глубинам Байкала: из Иркутска в Листвянку и музей «Тальцы»
Путь к глубинам Байкала: из Иркутска в Листвянку и музей «Тальцы»
6100
за чел.
Познакомиться с природой, историей и традициями Байкала через знаковые места и малоизвестные уголки
Иркутск
На Ольхон из Иркутска: душевная поездка по острову с местным жителем
На Ольхон из Иркутска: душевная поездка по острову с местным жителем
5
25 отзывов
8800
за чел.
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
Иркутск
Из Иркутска на Тёплые озёра + подъём на гору Шапка Мономаха или релакс
Из Иркутска на Тёплые озёра + подъём на гору Шапка Мономаха или релакс
5
1 отзыв
4700
за чел.
Увидеть Байкал с необычного ракурса и узнать, почему это место называют сибирской Швейцарией
Иркутск
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
5
3 отзыва
7000
за чел.
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Иркутск
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
5
3 отзыва
6500
за чел.
Главное в Бурятии за 1 день
Иркутск
Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)
Ольхон - сердце Байкала (из Иркутска)
5
2 отзыва
12900
за чел.
Шёпот волн, бескрайние степи и шаманские предания
Иркутск
Поездка по берегу Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
Поездка по берегу Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
5
5 отзывов
6700
за чел.
Увидеть знаменитые метановые пузырьки, провести обряд «поцелуй Байкала» и узнать тайну Сухого озера
Иркутск
Тажеранское сафари из Иркутска: степи, пещеры и древние духи Байкала
Тажеранское сафари из Иркутска: степи, пещеры и древние духи Байкала
5
2 отзыва
15500
за чел.
Узнать традиции Прибайкалья, полюбоваться видами и попробовать бурятскую кухню
Иркутск

Гастрономические туры

Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
5
3 отзыва
7000
за чел.
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Иркутск
Из Иркутска к Байкалу: музей «Тальцы» и Листвянка (всё включено)
Из Иркутска к Байкалу: музей «Тальцы» и Листвянка (всё включено)
5
1 отзыв
10000
за чел.
Познакомиться с историей Сибири, увидеть исток Ангары и подняться на Камень Черского
Иркутск
Обзорная экскурсия по Иркутску: вперед в прошлое
Обзорная экскурсия по Иркутску: вперед в прошлое
5
6 отзывов
5400
за всё
Познакомиться с душой города и почувствовать его атмосферу
Иркутск
Код Байкала: от Транссиба до шаманских троп
Код Байкала: от Транссиба до шаманских троп
5
1 отзыв
9600
за чел.
Из Иркутска - навстречу легендам, пейзажам и чудесам Восточной Сибири
Иркутск
Гастрономические традиции Баяндая
Гастрономические традиции Баяндая
32000
за всё
От традиций к дегустациям: кулинарное приключение из Иркутска
Иркутск
На самокатах - по улицам Иркутска
На самокатах - по улицам Иркутска
7700
за всё
Познакомиться с городом в непринуждённой обстановке и узнать много интересного от автора книг о нём
Иркутск
По Иркутску - на авто и пешком
По Иркутску - на авто и пешком
5
9 отзывов
9800
за всё
Купеческое прошлое, музей чая и история города на обзорной прогулке
Иркутск
Бурятская Швейцария
Бурятская Швейцария
5
111 отзывов
34730
за всё
Влюбиться в панорамы Тункинской долины и познакомиться с самобытным миром Аршана
Иркутск
Барная экскурсия «Остограммиться в Иркутске!»
Барная экскурсия «Остограммиться в Иркутске!»
5
2 отзыва
7000
за всё
Побывать в настоящих оазисах ночной жизни города и выяснить, «какой русский не пьёт виски»
Иркутск

Последние отзывы об экскурсиях по Иркутской области

Р
К Байкалу и Тажеранским степям - из Иркутска
Дата посещения: 19 июл 2026
Хотим выразить благодарность Антону за нашу экскурсию!!!
Начну с бронирования: Антон сразу откликнулся на нашу заявку, был на связи и отвечал
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на все наши вопросы по подготовке к экскурсии.
Мы увидели потрясающе красивые виды Тажеранской степи и Байкала, сделали много красивых фотографий, устроили фотоохоту за сусликами и снимали видео репортажи про коров и коней, которые вместе с нами становились участниками движения.
В экскурсию входил обед- пикник. Антон выбрал красивое и безлюдное место, все обустроил и у нас получился замечательный привал)))
Отдельно хочу отметить, что Антон выбирал крутые ракурсы, чтобы сделать фото нашей семьи( делали стол дублей, сколько было надо нам) и теперь у нас огромное количество красивых и весёлых фотографий.

Хотим выразить благодарность Антону за нашу экскурсию!!!
Хотим выразить благодарность Антону за нашу экскурсию!!!
Хотим выразить благодарность Антону за нашу экскурсию!!!
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М
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
Дата посещения: 9 июл 2026
Отлично. Максим молодец!
Отлично. Максим молодец!
Отлично. Максим молодец!
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Н
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Дата посещения: 4 июл 2026
Отлично!!!
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И
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
Дата посещения: 23 июн 2026
Экскурсия замечательная! Благодаря нашему гиду Михаилу получили массу интересной информации исторической и географической , и даже философской .Полюбовались красотами Ольхона . Наполнились позитивом .А это самое главное во время путешествий !
Экскурсия замечательная! Благодаря нашему гиду Михаилу получили массу интересной информации исторической и географической , и даже
Экскурсия замечательная! Благодаря нашему гиду Михаилу получили массу интересной информации исторической и географической , и даже
Экскурсия замечательная! Благодаря нашему гиду Михаилу получили массу интересной информации исторической и географической , и даже
Экскурсия замечательная! Благодаря нашему гиду Михаилу получили массу интересной информации исторической и географической , и даже+1
Экскурсия замечательная! Благодаря нашему гиду Михаилу получили массу интересной информации исторической и географической , и даже
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Ю
Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
Дата посещения: 13 июн 2026
Замечательно, все понравилось
Замечательно, все понравилось
Замечательно, все понравилось
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М
Первая встреча с Иркутском
Дата посещения: 23 мар 2026
Просто потрясающая экскурсия с экскурсоводом Ольгой!
Были с дочкой вдвоём!
Узнали об истории создания Иркутска, зашли в главные храмы города, прогулялись по
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набережной Ангары, подошли к ключевым памятникам города.
Гуляли по центральной улице города - Карла Маркса, где каждое здание со своей историей и архитектурой!
В конце экскурсии Ольга нас проводила до 130 квартала, все рассказала о нем, подсказала где можно вкусно поесть бурятскую и монгольскую кухню!
Экскурсия длилась более 3 часов, мы беседовали, гуляли, все прошло легко и время пролетело как миг!

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Е
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Дата посещения: 3 мар 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы все в восторге. Юля зарядила своей энергией и влюбила нас в Иркутск.
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Н
Поездка в Листвянку: панорамы, история и дух Байкала (в мини-группе)
Дата посещения: 5 ноя 2025
Замечательная поездка, спасибо организаторам, что не смотря на то, что я была одна провели данную экскурсию. Очень приятная девушка водитель-экскурсовод заехала за мной, и привезла к подъезду. Байкал замечательный, погода отличная- полный восторг!))
Замечательная поездка, спасибо организаторам, что не смотря на то, что я была одна провели данную экскурсию.
Замечательная поездка, спасибо организаторам, что не смотря на то, что я была одна провели данную экскурсию.
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Н
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась: насыщенно и интересно. Александр мастер своего дела.
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Н
Иркутск с историком: от острога до города
Дата посещения: 2 янв 2026
Организована экскурсия очень грамотно, с историческим фактами и интересными историями, на комфортном новеньком автомобиле. Мы получили хорошие впечатления, в том числе и от общения с Алексеем, чувствовали себя настоящими гостями города.
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