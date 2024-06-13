Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
В 80 км от Калуги, на территории национального парка «Угра» раскинулся необычный арт-парк. Он встретит вас гармоничным сочетанием природных ландшафтов и объектов современного искусства. Вы узнаете об истории и жизни парка, увидите самые необычные инсталляции. А дополнит впечатления посещение музея истории бумаги в родовой усадьбе Гончаровых.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Маршрут и тайминг поездки
10:30 – встреча в Калуге. Место встречи обсуждается отдельно. Мы можем забрать вас с вокзала или из гостиницы. Для проезда из Москвы – рекомендуем экспресс с Киевского вокзала с отправлением в 07:47.
10:45 – выезд в Полотняный Завод
11:30 – прибытие в Полотняный Завод. Посещение музея истории бумаги «Бузеон» с экскурсией.
13:00 – обед в кафе «Гончаровъ»
14:00 – выезд в арт-парк “Никола-Ленивец”
14:40 – прибытие в арт-парк. Начало прогулки.
18:00 – выезд в Калугу
19:30 – прибытие в Калугу
Чем заняться в музее бумаги?
Это единственный в России интерактивный музей, посвященный бумаге. Постараюсь договориться, чтобы экскурсию для нас провёл создатель и директор музея. Вы сможете:
Узнать подробности о бумажном производстве и использовании материала не только в быту, но и в мировой культуре
Рассмотреть образцы бумаги из разных эпох и действующие станки
Исследовать исторический корпус бумажной мануфактуры 18 века
Что посмотреть в Никола-Ленивце?
Я составил насыщенный маршрут, в ходе которого вы изучите 18 арт-объектов из более чем 40 существующих. Узнаете об авторах объектов и символике каждого представленного произведения искусства. Вот что нам предстоит сделать:
Поговорить об истории возникновения арт-парка в глухой деревне Калужской области
Выяснить, как современные художники уживаются с местными жителями
Сравнить пространства для творчества: бумагу, полотно, холст и ландшафт
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне VW Caravelle
В стоимость входит: — транспорт на всём маршруте — билеты и экскурсия в музее «Бузеон» — обед в кафе «Гончаровъ» — билеты в арт-парк «Никола-Ленивец» — экскурсия по арт-парку «Никола-Ленивец» — платное нахождение на территории национального парка «Угра»
Маршрут по арт-парку около 5 километров, особых физических навыков не требуется. Но не везде есть обустроенные тропинки: возьмите с собой удобную непромокаемую обувь, если до прогулки шли дожди, лучше всего резиновые сапоги.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Калуге
Провёл экскурсии для 156 туристов
Я не называю себя гидом, скорее — «прогульщиком». Не нагружаю историческими фактами, а хочу поделится своими переживаниями места. Создаю службу «внутренних друзей» в Калужской области, чтобы гости понимали, что им показывают то, что показали бы самым лучшим друзьям, проведут туда, куда водят только проверенных товарищей.