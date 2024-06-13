В 80 км от Калуги, на территории национального парка «Угра» раскинулся необычный арт-парк. Он встретит вас гармоничным сочетанием природных ландшафтов и объектов современного искусства. Вы узнаете об истории и жизни парка, увидите самые необычные инсталляции. А дополнит впечатления посещение музея истории бумаги в родовой усадьбе Гончаровых.

Описание экскурсии

Маршрут и тайминг поездки

10:30 – встреча в Калуге. Место встречи обсуждается отдельно. Мы можем забрать вас с вокзала или из гостиницы. Для проезда из Москвы – рекомендуем экспресс с Киевского вокзала с отправлением в 07:47.

10:45 – выезд в Полотняный Завод

11:30 – прибытие в Полотняный Завод. Посещение музея истории бумаги «Бузеон» с экскурсией.

13:00 – обед в кафе «Гончаровъ»

14:00 – выезд в арт-парк “Никола-Ленивец”

14:40 – прибытие в арт-парк. Начало прогулки.

18:00 – выезд в Калугу

19:30 – прибытие в Калугу

Чем заняться в музее бумаги?

Это единственный в России интерактивный музей, посвященный бумаге. Постараюсь договориться, чтобы экскурсию для нас провёл создатель и директор музея. Вы сможете:

Узнать подробности о бумажном производстве и использовании материала не только в быту, но и в мировой культуре

Рассмотреть образцы бумаги из разных эпох и действующие станки

Исследовать исторический корпус бумажной мануфактуры 18 века

Что посмотреть в Никола-Ленивце?

Я составил насыщенный маршрут, в ходе которого вы изучите 18 арт-объектов из более чем 40 существующих. Узнаете об авторах объектов и символике каждого представленного произведения искусства. Вот что нам предстоит сделать:

Поговорить об истории возникновения арт-парка в глухой деревне Калужской области

Выяснить, как современные художники уживаются с местными жителями

Сравнить пространства для творчества: бумагу, полотно, холст и ландшафт

Организационные детали