Ася проводит ещё 2 экскурсии

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Космос и хаос в Калуге

О Циолковском, Гоголе и нетипичных городских местах на прогулке в формате дружеской беседы

Ася
Ася – Гид из Калуги
Великий ученый, прославивший наш город 🏙️ как колыбель космонавтики, занимался философскими проблемами освоения космоса.

Вот и мы попробуем символически взглянуть на Калугу через категории порядка и беспорядка.

Вы узнаете о заслугах, традициях и причудах Циолковского, увидите дом, где он жил.

А после я покажу места, которые иллюстрируют идею о неизбежности хаоса.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Космос и хаос в Калуге
Космос и хаос в Калуге

Что вас ожидает

Космос: Калуга и Циолковский
От музея Истории 📖 космонавтики вы прогуляетесь 👣 к парку Циолковского, где посетите могилу великого ученого. Я расскажу, как он оказался в Калуге и как сделал наш маленький городок знаменитым на весь мир. А еще вы узнаете о традициях, которым он следовал в жизни, и «причудах», которыми прославился. И, конечно, увидите дом, где гений-самоучка жил со своей семьей.

Хаос: Секреты города и Гоголь
Частицы хаоса есть везде, и Калуга — не исключение. Я покажу самый мрачный и необычный дом города, несвойственный для его купеческой архитектуры. Открою его секреты и тайны. Затем вы отправитесь к монументу еще одной яркой личности — Гоголя — и выясните, как он связан с Калугой. А также подниметесь на смотровую площадку, осмотрите памятник 600-летию города и узнаете, какую частичку хаоса внес он. Кроме того, на пути вам встретятся фрагменты деревянного зодчества, а я поясню, что дом мог рассказать в былые времена о своем владельце.

Организационные детали

☕ По дороге будет кофейня, где можно будет купить с собой горячие напитки.

Начало и место завершения
🚩 в районе музея Истории космонавтики
Космос и хаос в Калуге
Космос и хаос в Калуге
Космос и хаос в Калуге
Космос и хаос в Калуге
Космос и хаос в Калуге
Космос и хаос в Калуге
Космос и хаос в Калуге
Космос и хаос в Калуге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ася
Ася
Меня зовут Ася. Живу в городе Калуга всю жизнь. Всем сердцем люблю этот маленький уездный городок К... Хочу поделится с вами его красотой, теплотой и неординарностью. Жду вас на моих активных и позитивных экскурсиях.
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