Ася проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Космос: Калуга и Циолковский

От музея Истории 📖 космонавтики вы прогуляетесь 👣 к парку Циолковского, где посетите могилу великого ученого. Я расскажу, как он оказался в Калуге и как сделал наш маленький городок знаменитым на весь мир. А еще вы узнаете о традициях, которым он следовал в жизни, и «причудах», которыми прославился. И, конечно, увидите дом, где гений-самоучка жил со своей семьей.

Хаос: Секреты города и Гоголь

Частицы хаоса есть везде, и Калуга — не исключение. Я покажу самый мрачный и необычный дом города, несвойственный для его купеческой архитектуры. Открою его секреты и тайны. Затем вы отправитесь к монументу еще одной яркой личности — Гоголя — и выясните, как он связан с Калугой. А также подниметесь на смотровую площадку, осмотрите памятник 600-летию города и узнаете, какую частичку хаоса внес он. Кроме того, на пути вам встретятся фрагменты деревянного зодчества, а я поясню, что дом мог рассказать в былые времена о своем владельце.

Организационные детали

☕ По дороге будет кофейня, где можно будет купить с собой горячие напитки.