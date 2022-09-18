Калуга запомнится вам старинной архитектурой, идиллическими панорамами Оки и неспешным ритмом жизни. Я познакомлю вас с ее главными достопримечательностями и расскажу о происходивших здесь значимых событиях. А также поделюсь мифами и легендами о связанных с городом знаменитых людях. Всё это — живым и эмоциональным языком!

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Описание

Что вас ожидает

Нескучные факты и легенды

Как и почему Калуга из пограничной заставы превратилась в крупный купеческий город? Какую роль в ее судьбе сыграл Наполеон Бонапарт? Что восхитило в калужанках Екатерину Великую? Обо всём этом мы поговорим на прогулке по историческому центру. А еще я расскажу, как с нашим городом на Оке связаны Гоголь и Константинополь, чем он славится сегодня и каким образом местный парк отражает основные вехи развития страны.

Самое-самое в Калуге

Вы увидите основные достопримечательности Калуги: Присутственные места, Каменный мост, Гостиные ряды, Театральную площадь и Кафедральный Троицкий собор. Раскроете секреты усадьбы Золотаревых и подниметесь на главную смотровую площадку города. В ходе экскурсии я смогу понять ваши интересы и составить краткий чек-лист, что еще вам было бы интересно посетить. Обязательно поделюсь лучшими точками с сувенирами и приятными местами для отдыха и трапезы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.