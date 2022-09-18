Как и почему Калуга из пограничной заставы превратилась в крупный купеческий город? Какую роль в ее судьбе сыграл Наполеон Бонапарт? Что восхитило в калужанках Екатерину Великую? Обо всём этом мы поговорим на прогулке по историческому центру. А еще я расскажу, как с нашим городом на Оке связаны Гоголь и Константинополь, чем он славится сегодня и каким образом местный парк отражает основные вехи развития страны.
Вы увидите основные достопримечательности Калуги: Присутственные места, Каменный мост, Гостиные ряды, Театральную площадь и Кафедральный Троицкий собор. Раскроете секреты усадьбы Золотаревых и подниметесь на главную смотровую площадку города. В ходе экскурсии я смогу понять ваши интересы и составить краткий чек-лист, что еще вам было бы интересно посетить. Обязательно поделюсь лучшими точками с сувенирами и приятными местами для отдыха и трапезы.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.