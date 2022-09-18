Здравствуй, Калуга

Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии

5
4 отзыва
Калуга запомнится вам старинной архитектурой, идиллическими панорамами Оки и неспешным ритмом жизни.

Я познакомлю вас с ее главными достопримечательностями и расскажу о происходивших здесь значимых событиях. А также поделюсь мифами и легендами о связанных с городом знаменитых людях. Всё это — живым и эмоциональным языком!
Здравствуй, Калуга
Здравствуй, Калуга
Здравствуй, Калуга
Здравствуй, Калуга
Здравствуй, Калуга
Здравствуй, Калуга
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Описание

Что вас ожидает

Нескучные факты и легенды

Как и почему Калуга из пограничной заставы превратилась в крупный купеческий город? Какую роль в ее судьбе сыграл Наполеон Бонапарт? Что восхитило в калужанках Екатерину Великую? Обо всём этом мы поговорим на прогулке по историческому центру. А еще я расскажу, как с нашим городом на Оке связаны Гоголь и Константинополь, чем он славится сегодня и каким образом местный парк отражает основные вехи развития страны.

Самое-самое в Калуге

Вы увидите основные достопримечательности Калуги: Присутственные места, Каменный мост, Гостиные ряды, Театральную площадь и Кафедральный Троицкий собор. Раскроете секреты усадьбы Золотаревых и подниметесь на главную смотровую площадку города. В ходе экскурсии я смогу понять ваши интересы и составить краткий чек-лист, что еще вам было бы интересно посетить. Обязательно поделюсь лучшими точками с сувенирами и приятными местами для отдыха и трапезы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
18 сен 2022
Все понравилось. Экскурсовод очень доброжелательный, интересно с любовью и увлекательно рассказывает о Калуге. Посоветовала и скинула на телефон интересный маршрут по окрестносям Калуги на следующий день.
Юлия
7 сен 2022
Ирина при организации и проведении экскурсии максимально проявила гостеприимство и внимание к группе: подсказала где припарковаться, приехала заранее, адаптировала маршрут и содержание под состав нашей группы.
Доступным языком и увлечённо познакомила с городом, ребёнок-подросток и мы как родители все 2.5 часа были вовлечены и остались заинтересованы для дальнейших поездок и лучшего открытия для себя города после такой обзорной встречи!
С удовольствием ещё вернёмся и будем ждать новых маршрутов по городу и области от гида!
Н
22 авг 2022
Ирина - легкий в общении и приветливый человек, сразу располагает к себе. Два с половиной часа экскурсии по уютным улочкам Калуги пролетели незаметно. Калуга нам стала ближе и роднее!
А
20 авг 2022
Всем привет!
Это был мой первый опыт использования сервиса, как и первое посещение Калуги.
Время экскурсии пролетело незаметно…
Ирина с большой любовью к городу и его истории познакомила с достопримечательностями и основными вехами.
Всем рекомендую экскурсию и обязательно посетить Калугу)

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