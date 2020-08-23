2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Городские легенды

На площади Старый торг вы услышите истории 📖 о калужских купцах и их стратегических запасах. В Парке 🌳 культуры и отдыха узнаете, почему советские власти не взорвали Троицкий кафедральный собор. На улице Кирова, около дома купца Ракова, поговорим о том, чем отличился его владелец и чем знаменит его сын. На площади Театральная вы убедитесь в том, что калужский драмтеатр является старейшим в России, и поймете, почему нынешнее его здание славится негативной энергетикой. А также откроете тайны одноименной улицы.

Калужские привидения

На улице Ленина речь пойдет о феномене монахов-призраков в черных рясах, а возле бывшей гостиницы Кулон — об известном французском поваре и его необычном визите в наш город 🏙️. На улице Воскресенской поговорим о мистическом кружке, который посещал Циолковский, о бродящем осенью привидении и некой Любоньке, помогающей молодоженам. На улице Московской, у дома Фишеров, вы узнаете, как дух пивовара помогал исправить испорченные партии пива советским технологам пивного завода.

Дегустация калужского лакомства А еще вы услышите про уникальную калужскую сладость — калужское тесто. Оно славилось на всю Россию с начала 17 века. Я раскрою вам его рецепт, который был мистическим образом восстановлен на кондитерско-макаронной фабрике в советские годы, расскажу, кто его производит сейчас. И главное: мы продегустируем легендарное лакомство в трактире, находящемся в старинном доме купцов Карасевых — в том самом, где останавливалась Екатерина II в декабре 1775 года.

Кроме того, в программе будут гадания, в которых вы сможете поучаствовать, и секретные места силы, о которых будет отдельный рассказ.

Организационные детали