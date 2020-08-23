2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Мистическая Калуга под покровом ночи

Услышать легенды улиц, открыть загадочную сторону города и попробовать знаменитое калужское тесто

4
2 отзыва
Кристина
Кристина – представитель из Калуги
Сверхъестественные феномены, места силы и дома с дурной славой — спутники любых старинных городов, в том числе, и Калуги.

Я приоткрою завесу тайны, которой окутаны местные улицы и площади.

Призраки монахов в черных рясах и дух пивовара, мистический кружок Циолковского, загадка Любоньки и секреты купцов — об этих и других историях мы подробно поговорим на авторской прогулке 👣.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Мистическая Калуга под покровом ночи
Мистическая Калуга под покровом ночи

Что вас ожидает

Городские легенды
На площади Старый торг вы услышите истории 📖 о калужских купцах и их стратегических запасах. В Парке 🌳 культуры и отдыха узнаете, почему советские власти не взорвали Троицкий кафедральный собор. На улице Кирова, около дома купца Ракова, поговорим о том, чем отличился его владелец и чем знаменит его сын. На площади Театральная вы убедитесь в том, что калужский драмтеатр является старейшим в России, и поймете, почему нынешнее его здание славится негативной энергетикой. А также откроете тайны одноименной улицы.

Калужские привидения
На улице Ленина речь пойдет о феномене монахов-призраков в черных рясах, а возле бывшей гостиницы Кулон — об известном французском поваре и его необычном визите в наш город 🏙️. На улице Воскресенской поговорим о мистическом кружке, который посещал Циолковский, о бродящем осенью привидении и некой Любоньке, помогающей молодоженам. На улице Московской, у дома Фишеров, вы узнаете, как дух пивовара помогал исправить испорченные партии пива советским технологам пивного завода.

Дегустация калужского лакомства А еще вы услышите про уникальную калужскую сладость — калужское тесто. Оно славилось на всю Россию с начала 17 века. Я раскрою вам его рецепт, который был мистическим образом восстановлен на кондитерско-макаронной фабрике в советские годы, расскажу, кто его производит сейчас. И главное: мы продегустируем легендарное лакомство в трактире, находящемся в старинном доме купцов Карасевых — в том самом, где останавливалась Екатерина II в декабре 1775 года.

Кроме того, в программе будут гадания, в которых вы сможете поучаствовать, и секретные места силы, о которых будет отдельный рассказ.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды — Анна. Она серьезно изучает краеведческие материалы, а ее стиль изложения — это неспешные, вдумчивые, глубокие рассказы.
  • Дегустация входит в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 на пл. Старый Торг
Мистическая Калуга под покровом ночи
Мистическая Калуга под покровом ночи
Мистическая Калуга под покровом ночи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кристина
Кристина
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

23 августа 2020
На самом деле мне не хватило мистичности :) даты, даты, огромное количество имён, которые не запомнить. Запоминаются именно истории, а их к сожалению было не так много..
Кристина
Ответ гида:Ольга, очень жаль, что у Вас сложилось такое мнение об экскурсии. Точных дат старалась много не называть, только самые важные. Истории были, на них и построена экскурсия. Напомню несколько: легенда о кладе Кукуя, история купца Теренина и трагическая судьба его дочери, рассказ о рецепте калужского теста, который приснился технологу макаронной фабрики, судьба Софьи Перовской и ее приведения, рассказ о пивоваре Фишере и о том, как его дух помогал исправить партии пива, о монахах в черных рясах. Обещаю учесть все Ваши замечания и жду Вас вновь на других своих экскурсиях. Спасибо за Ваше мнение
30 июня 2020
Огромное спасибо гиду Анне за экскурсию! Она очень интересная, информативная, мистическая... Мы узнали много нового, участвовали в гаданиях и предсказаниях. Калуга вечерняя очень живая, активная, светлая и атмосферная! С погодой повезло. Гуляли по прекрасному городу и восхищались видами с берега Оки и старинными купеческими домами. Анна рассказывала про загадочные подземные лабиринты.. Вот было бы здорово спуститься в них!!! Калуга совсем необъятная! Придётся приезжать ещё раз!

Кристина проводит ещё 3 экскурсии

Первое знакомство с Калугой
3 500
2.5 часа
Первое знакомство с Калугой
37 отзывов
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Калуга от купцов до космонавтов
2 800
2 часа
Калуга от купцов до космонавтов
17 отзывов
Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке
Культовые святыни Калужской области
5 000
7 часов
Культовые святыни Калужской области
5 отзывов
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев

Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
скидка10%
2500
2 250
2.5 часа
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
24 отзыва
Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций
Улица Калужских достопримечательностей
2 800
2 часа
Улица Калужских достопримечательностей
13 отзывов
О Калуге — с интересом и любовью!
1 500
2 часа
О Калуге — с интересом и любовью!
4 отзыва
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
3 500
2 часа
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
4 отзыва
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»
4 000
2 часа
Мистика и легенды Калуги: «В поисках калужских подземелий»
2 отзыва
Духовная сила России: Оптина пустынь
5 000
7 часов
Духовная сила России: Оптина пустынь
2 отзыва