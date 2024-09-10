Встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского и отвезём в отель, а по дороге остановимся у монумента «Здесь начинается Россия».

Начнём вкусное знакомство с Камчаткой на фоне вулканов. Помощник повара накроет для нас роскошный стол: насладимся канапе из краба, попробуем ломтики дикого лосося и слабосолёную красную икру на свежем багете. Дамам предложим бокал шампанского, а мужчинам — рюмку крепкого алкоголя.

Заселимся в отель с видом на Авачинскую бухту. В номерах вас будет ждать бутылка шампанского с фруктами — всё для вашего отдыха и релакса.

На ужин отправимся в рыбный ресторан, который входит в топ-10 ресторанов Дальнего Востока и был награждён Серебряной пальмовой ветвью 2023.

Начнём трапезу со свежевыловленных морских ежей и императорских устриц и бокала игристого. Затем вам подадут тихоокеанского осьминога с кремом из вяленых томатов. Блюдо идеально дополнит белое вино Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили и сливочного масла.

На десерт насладимся «жемчужиной Камчатки». Это шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости. Завершим всё чашкой северного чая с можжевельником и голубикой.