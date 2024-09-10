Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Индивидуальный тур на Камчатке

Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью

Приглашаем во вкусное путешествие по Камчатке: будем пробовать морские деликатесы и разнообразную дичь в лучших ресторанах края.

К каждому блюду уже подобран идеальный напиток, максимально раскрывающий вкус еды: игристое, вино, пиво местного производства и травяной чай с дикими ягодами.

Вы отведаете тар-тар из морского гребешка с имбирной заправкой, хосперы с жареным папоротником с кедровыми орешками, крабов, необычные десерты… и это далеко не весь список тихоокеанских яств, которые мы для вас подготовили! А ещё вы увидите вулканы, побываете на чёрном Халактырском пляже и сможете порыбачить с яхты.
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Ближайшие даты:
10
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет198 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы рекомендуем взять с собой:
1) Удобную обувь. В туре нет долгих пеших подъемов на вулканы и многодневных экспедиций, но все же для прогулок лучше иметь удобную и прочную обувь, например, плотные кроссовки.
2) Ветровку, свитер.
3) Солнцезащитные очки.
4) Солнцезащитный крем с высоким SPF (поверьте, он Вам понадобится!).
5) Купальный костюм (плавки для мужчин), шлепанцы – для посещения бассейна с термальной водой из источника.
6) Спрей от комаров.
7) Кепку для морской прогулки.

Рекомендуемые рейсы:
Туда: Москва-Петропавловск-Камчатский, а/к “Аэрофлот”, рейс SU‑1734
Вылет 9 сентября 19:50, прилёт 10 сентября 13:10
Обратно: Петропавловск-Камчатский-Москва, а/к “Аэрофлот”, рейс SU‑1735
Вылет 15 сентября 16:00, прилёт 15 сентября 15:50

Программа тура по дням

1 день

Приветственный фуршет с видом на Авачинскую бухту и ужин в рыбном ресторане

Встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского и отвезём в отель, а по дороге остановимся у монумента «Здесь начинается Россия».

Начнём вкусное знакомство с Камчаткой на фоне вулканов. Помощник повара накроет для нас роскошный стол: насладимся канапе из краба, попробуем ломтики дикого лосося и слабосолёную красную икру на свежем багете. Дамам предложим бокал шампанского, а мужчинам — рюмку крепкого алкоголя.

Заселимся в отель с видом на Авачинскую бухту. В номерах вас будет ждать бутылка шампанского с фруктами — всё для вашего отдыха и релакса.

На ужин отправимся в рыбный ресторан, который входит в топ-10 ресторанов Дальнего Востока и был награждён Серебряной пальмовой ветвью 2023.

Начнём трапезу со свежевыловленных морских ежей и императорских устриц и бокала игристого. Затем вам подадут тихоокеанского осьминога с кремом из вяленых томатов. Блюдо идеально дополнит белое вино Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили и сливочного масла.

На десерт насладимся «жемчужиной Камчатки». Это шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости. Завершим всё чашкой северного чая с можжевельником и голубикой.

Приветственный фуршет с видом на Авачинскую бухту и ужин в рыбном ресторанеПриветственный фуршет с видом на Авачинскую бухту и ужин в рыбном ресторанеПриветственный фуршет с видом на Авачинскую бухту и ужин в рыбном ресторанеПриветственный фуршет с видом на Авачинскую бухту и ужин в рыбном ресторане
2 день

Прогулка по городу, музеи "Вулканариум" и "Океанрыбфлота"

Позавтракаем и отправимся гулять по Петропавловску-Камчатскому. Поднимемся на Мишенную сопку и полюбуемся Авачинской бухтой, затем побываем на Никольской сопке и посетим природно-исторический парк.

Пройдёмся по улочкам города до пляжа, а дальше заглянем в интерактивный музей «Вулканариум». Здесь вы увидите видео извержений, побываете в лавовой пещере, почувствуете землетрясения разной силы и дотронетесь до настоящей застывшей лавы.

Пообедаем в ресторане тихоокеанской кухни, шеф-повар которого стал лучшим шеф-поваром Камчатки по итогам Первого всероссийского гастрофестиваля «ПапоротнИКРАб». В меню: тар-тар из морского гребешка с имбирной заправкой с бокалом свежего и деликатного Гевюрцтраминера и синекорый палтус, подкопчённый на ольховых опилках, а на десерт — «мухомор из тундры» со сметанной эспумой и карамелизированным ягелем.

Следующая локация — интерактивный музей «Океанрыбфлота». Вы узнаете, как проходит промышленный вылов и какая рыба водится в водах Камчатского полуострова.

Погуляем по пляжу Малой Лагерной бухты, вернёмся в город и пойдём ужинать в ресторан Игоря Кацевича с открытой кухней. Сегодня будем пробовать дичь: насладимся тар-таром из оленины и томлёными рёбрами лося в овощном соусе. На десерт нам подадут конфеты ручной работы от шеф-кондитера. Вы сможете попробовать вулканическую бомбу, золото Камчатки или застывшую лаву.

После трапезы вернёмся в отель.

Прогулка по городу, музеи "Вулканариум" и "Океанрыбфлота"Прогулка по городу, музеи "Вулканариум" и "Океанрыбфлота"Прогулка по городу, музеи "Вулканариум" и "Океанрыбфлота"Прогулка по городу, музеи "Вулканариум" и "Океанрыбфлота"
3 день

Морская прогулка и рыбалка

После завтрака отправимся на пристань и взойдём на борт шикарной яхты, где вас уже будут ждать закуски и шампанское. Через Авачинскую бухту выйдем в открытый океан! Вы увидите скалы Три брата и множество птиц на острове Старичков, а если повезёт, то нам встретятся касатки.

На борту для вас будет горячий чай, кофе и крепкие ягодные настойки.

Встанем на якорь и устроим морскую рыбалку. Помощник капитана проведёт для вас мастер-класс и даст удочки. Ловить рыбу будем на спиннинг с глубины 30 метров. Здесь можно поймать камбалу, палтуса, окуня, треску и навагу. Улов приготовим прямо на яхте, а ещё сварим крабов (их возьмём у рыбаков утром).

Устроим трапезу на палубе, а вечером прибудем в порт и поедем на Халактырский пляж, где заселимся в шатры прямо на берегу. Вечером попаримся в бане с чаном горячей воды под открытым небом. На ужин шеф-повар приготовит для вас рыбу на углях, картофель и клешни краба. А ещё нам подадут бутерброды с красной икрой, копченую рыбу и салат с морепродуктами. Трапезу дополнит пиво из местной пивоварни «Авачинская».

Морская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалкаМорская прогулка и рыбалка
4 день

Встреча рассвета и переезд в посёлок Паратунка

День начнём с рассвета на берегу океана, а после завтрака прогуляемся по инопланетному Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком. Здесь можно отыскать перламутровые ракушки, морских звёзд или морскую капусту. Любители острых ощущений смогут даже окунуться в океан.

На обед попробуем суп из камчатских белых грибов, оленину с красным вином и выпьем чашечку травяного чая с дикими ягодами. Затем отправимся в путь, а по дороге заедем на рыбный рынок, где можно не только купить свежий улов прямиком из океана, но и попробовать сушёную, вяленую или копчёную рыбку.

Прибудем в посёлок Паратунка и заселимся в один из лучших отелей на Камчатке. Вечером вы по желанию сможете искупаться в термальном бассейне, погулять по парку или добраться до озера прямо на территории отеля.

Встреча рассвета и переезд в посёлок ПаратункаВстреча рассвета и переезд в посёлок ПаратункаВстреча рассвета и переезд в посёлок ПаратункаВстреча рассвета и переезд в посёлок Паратунка
5 день

Мутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухни

Позавтракаем, займём места в автомобилях повышенной проходимости и поедем к подножию Мутновского вулкана. По пути сделаем эффектные кадры Вилючинского вулкана со смотровой площадки.

Остановимся вблизи геотермальной электростанции. Пока помощники будут готовить обед, мы пойдём гулять в Малую долину гейзеров, к геотермальным источникам. Путь займёт около 1 часа в одну сторону. Полюбуемся необычным зрелищем гейзеров и фумаролов и пойдём назад, где нас уже будут ждать запечённые стейки красной рыбы, тарталетки с красной икрой, слабосолёная и копчёная рыбка. Обедать будем прямо на свежем воздухе.

Вечером отдохнём в SPA-отеле, а на ужин пойдём в ресторан авторской кухни, лучший на Камчатке по версии Where To Eat. Начнём с салата с камчатским крабом и хрустящими баклажанами и выпьем бокал минерального Просекко. Продолжим трапезу большими сахалинскими гребешками, запечёнными в печи хосперами с жареным папортником с кедровыми орешками и бокалом гармоничного вина сорта Совиньон Блан из французского региона Лангедок-Руссильон. Завершит роскошный ужин тарт Юдху с меренгой.

Мутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухниМутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухниМутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухниМутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухниМутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухниМутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухниМутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухниМутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухни
6 день

Отъезд

После завтрака у вас будет время, чтобы окунуться в термальных источниках или отдохнуть, а затем отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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