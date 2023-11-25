Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Красной Поляны

Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии

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Мы подготовили для вас насыщенную программу. Заедем на фотосессию в мандариновый сад и посетим старинную Бзыбскую крепость. Но главное в нашем туре — Рицинский реликтовый парк. Мы увидим его весь, от озера Рицы до Молочного водопада. У вас будет целых 4 свободных часа — никаких скомканных и торопливых осмотров. Билеты и мини-завтрак входят в стоимость.
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Красной Поляны
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Красной Поляны
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Красной Поляны
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Красной Поляны
Ближайшие даты:
25
ноя
29
ноя
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дек
3
дек
5
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9
дек
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дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 989 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут

  • Мандариновый сад
  • Бзыбская крепость
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Завтрак
  • Стеклянный мост
  • Дегустации мёда, сыра, вина
  • Остановка у тарзанки
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая площадка «Прощай Родина», «Чабгарский карниз»
  • Озеро Рица
  • Обед
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Водопады Птичий, Ведьмин грот, Молочный
  • Смотровая площадка над Рицей «Птичий клюв»
  • Вечерняя колоннада в Гаграх

А ещё мы подготовили для вас вкусный бонус — 1 кг мандаринов каждому!

Все посещения смотровых площадок и водопадов входят в стоимость. Можно дополнительно прокатиться через реку Бзыбь на тарзанке и посетить дачу Сталина, а также вкусно поесть с великолепным видом на красавицу Рицу.

Организационные детали

  • Время выезда зависит от места вашего проживания. Точное время вы узнаете после бронирования.
  • Заберём вас от ближайшей к вам остановки или КПП крупного отеля в Сочи, Адлере или КП и привезём обратно
  • В Абхазии рассчитаться привычной карточкой можно далеко не везде. Для удобства возьмите с собой наличные, а также водичку и документы.
  • Экскурсию проводит квалифицированный гид из нашей команды
  • Транспорт зависит от набора группы. Это может быть как 6-местный минивэн, так и 20-местный Mercedes Sprinter.

Включено в стоимость

  • Трансфер из Красной поляны
  • Страховка пассажиров
  • Завтрак (чай с выпечкой)
  • Подъём к Молочному водопаду и Птичьему клюву

Оплачивается дополнительно

  • Обязательный экологический сбор на озере Рица: взрослые — 700 руб. /чел., дети 6−11 лет — 200 руб. /чел., дети до 5 лет — бесплатно
  • Дача Сталина — 300 руб. /чел.
  • Обед: средний чек — 500 руб. /чел.
  • Зиплайн — 1000 руб. /чел.

Правила пересечения границы Россия — Абхазия

  • Для граждан РФ, ДНР, ЛНР, РБ и Казахстана — паспорт
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
  • Отсутствие судимостей
  • Отсутствие задолженностей в ФСС. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из Красной поляны, Адлера, Сочи и Гагры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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