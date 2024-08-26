На 9 мая – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Махачкале, цены от 35 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
На машине
4 отзыва
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
Завтра в 09:30
7 окт в 09:30
35 990 за человека
Знакомство с Дагестаном в мини-группе: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
На машине
На катере
1 отзыв
3 дня
Знакомство с Дагестаном в мини-группе: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и прокатиться по водохранилищу на катере
Начало: Махачкала, 8:00. Встретим вас в городе или заберём...
13 сен в 08:00
4 окт в 08:00
36 500 за человека
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
На машине
скидка
10%
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
10 сен в 08:00
23 сен в 08:00
3999936 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    26 августа 2024
    От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
    Мы остались очень довольны поездкой, насыщенная интересная программа, невероятной красоты виды и очень много вкусной еды Отдельное спасибо Магомеду, мы все успели посмотреть, узнать что-то новое и даже поплавать в море Обязательно вернемся еще раз) Спасибо большое за тур 😊
  • Б
    Бирюкова
    26 августа 2024
    От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
    Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰 Спасибо большое гиду! 😊
    Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰
  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
    Дни очень загруженные, бегать по такой жаре невыносимо. Остальное всё отлично, остались очень довольны!)
  • Т
    Тамара
    15 июля 2024
    Знакомство с Дагестаном в мини-группе: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
    Для меня это было первое знакомство с Дагестаном. Я просто в восторге, еда, природа, история влюбляют в себя моментально. Путешествие
    читать дальше

    проходило в невероятно уютной женской компании, царила атмосфера девичника передвигались на комфортабельном автомобиле, Ирина прекрасный водитель и ди-джей. Развлечения, темп поездки, вкусы (еда, отдых, история Дагестана) – все было учтено индивидуально, прекрасно продуманы маршруты, локации и приятные неожиданности в дороге придали путешествию еще более яркие краски. Ирина, превосходно ориентируется в любой ситуации, что позволяет отключить голову и наслаждаться поездкой в полной мере. Удалось проникнуться колоритом и заглянуть в закулисье быта и взаимоотношений коренных народов Дагестана. Обязательно вернусь еще в Дагестан, с нетерпением жду новых экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
  2. Знакомство с Дагестаном в мини-группе: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
  3. В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Карадахская теснина
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 35 990 до 36 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год на 9 мая, 5 ⭐ отзывов, цены от 35990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам