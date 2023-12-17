Насладиться видами заснеженных вершин, искупаться в термальных источниках и понаблюдать за звёздами
Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах, а в обсерватории, где мы остановимся на ночь, познакомитесь с секретами работы астрономов и узнаете интересные факты о звёздах.
Вас ждут известные достопримечательности и невероятные горные пейзажи, подъём на Эльбрус и Машук, катание по канатной дороге в Архызе и купание в тёплых бассейнах с термальной водой.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Пятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение Железноводска
После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем несколько видов минеральной воды.
По дороге к знаменитому озеру Провал посетим каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». По канатной дороге поднимемся на вершину. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли. Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках».
После побываем в Железноводске. Вы увидите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею. По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы.
Продолжительность экскурсии — от 6 часов.
Баксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источнике
Сегодня снова встанем рано и в 07:00 отправимся на Эльбрус — высочайшую вершину Кавказа и Европы. Проедем через живописное Баксанское ущелье и самый высокогорный город России — Тырныауз. Вы увидите альпийские луга и огромные отвесные скалы, попробуете настоящий нарзан и местные блюда — именно здесь готовят самые вкусные хычины!
Побываем на поляне Чегет и поднимемся на одноимённую гору по канатной дороге, любуясь видами Эльбруса с одной стороны и ледников Донгуз-Орун и Семёрка с другой. Затем доедем до станции «Мир», высота которой — 3500 метров, и до станции «Гарабаши» (3847 м). Насладимся потрясающими видами и чистым воздухом.
Продолжительность экскурсии — 10-13 часов.
Архыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дороге
Рано утром едем в Архыз, где первой посетим астрофизическую обсерваторию — крупнейший в нашей стране центр наземных наблюдений за Вселенной. После посмотрим на три уникальных храма 10-го века, построенных аланами.
Затем доедем до поляны Романтик и по канатной дороге поднимемся до высоты 2240 м, чтобы полюбоваться завораживающей панорамой горных вершин. После экскурсии остановимся в одной из гостиниц живописного села Архыз, окружённого высокими горами.
Ессентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерватории
В этот день сначала посетим Ессентуки. Проедем по центру города и полюбуемся архитектурой, посмотрим на храмовый комплекс Петра и Павла и крупнейшую в стране скульптуру Иисуса Христа, обращённую к Кавказскому хребту (из-за величественного монумента это место в шутку называют «Рио-де-Кавказ»).
В Кисловодске пройдёмся по Курортному бульвару, увидим Нарзанную галерею, цветной фонтан и Октябрьские ванны, прогуляемся по огромному курортному парку. Побываем у необычной природной достопримечательности, которую Лермонтов упомянул в «Герое нашего времени» — горы Кольцо. Доедем до Медовых водопадов в красивом горном ущелье в окружении доломитовых пещер и живописных лугов.
Вечером отправимся в высокогорную обсерваторию и разместимся в номерах или гостевых домиках с удобствами. Вы узнаете об основных принципах работы специалистов, и при ясной погоде астрономы проведут для вас экскурсию по ночному небу: вы понаблюдаете за Луной и созвездиями в телескопы.
Отъезд
Утром — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Минеральные Воды, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.