После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем несколько видов минеральной воды.

По дороге к знаменитому озеру Провал посетим каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». По канатной дороге поднимемся на вершину. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли. Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках».

После побываем в Железноводске. Вы увидите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею. По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы.

Продолжительность экскурсии — от 6 часов.