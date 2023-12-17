Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории

Индивидуальный тур в Минеральных Водах

Насладиться видами заснеженных вершин, искупаться в термальных источниках и понаблюдать за звёздами

В небольшой компании мы проедем по Пятигорску и Кисловодску, Железноводску и Ессентукам. Вы попробуете знаменитую минералку и самые вкусные хычины на Кавказе.

Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах, а в обсерватории, где мы остановимся на ночь, познакомитесь с секретами работы астрономов и узнаете интересные факты о звёздах.

Вас ждут известные достопримечательности и невероятные горные пейзажи, подъём на Эльбрус и Машук, катание по канатной дороге в Архызе и купание в тёплых бассейнах с термальной водой.
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Архыз и ночь в высокогорной обсерватории
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение Железноводска

После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем несколько видов минеральной воды.

По дороге к знаменитому озеру Провал посетим каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». По канатной дороге поднимемся на вершину. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли. Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках».

После побываем в Железноводске. Вы увидите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею. По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы.

Продолжительность экскурсии — от 6 часов.

Пятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение ЖелезноводскаПятигорск, подъём на гору Машук, купание в термальных источниках и посещение Железноводска
2 день

Баксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источнике

Сегодня снова встанем рано и в 07:00 отправимся на Эльбрус — высочайшую вершину Кавказа и Европы. Проедем через живописное Баксанское ущелье и самый высокогорный город России — Тырныауз. Вы увидите альпийские луга и огромные отвесные скалы, попробуете настоящий нарзан и местные блюда — именно здесь готовят самые вкусные хычины!

Побываем на поляне Чегет и поднимемся на одноимённую гору по канатной дороге, любуясь видами Эльбруса с одной стороны и ледников Донгуз-Орун и Семёрка с другой. Затем доедем до станции «Мир», высота которой — 3500 метров, и до станции «Гарабаши» (3847 м). Насладимся потрясающими видами и чистым воздухом.

Продолжительность экскурсии — 10-13 часов.

Баксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источникеБаксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источникеБаксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источникеБаксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источнике
3 день

Архыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дороге

Рано утром едем в Архыз, где первой посетим астрофизическую обсерваторию — крупнейший в нашей стране центр наземных наблюдений за Вселенной. После посмотрим на три уникальных храма 10-го века, построенных аланами.

Затем доедем до поляны Романтик и по канатной дороге поднимемся до высоты 2240 м, чтобы полюбоваться завораживающей панорамой горных вершин. После экскурсии остановимся в одной из гостиниц живописного села Архыз, окружённого высокими горами.

Архыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дорогеАрхыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дорогеАрхыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дорогеАрхыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дорогеАрхыз: обсерватория, древние храмы и подъём по канатной дороге
4 день

Ессентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерватории

В этот день сначала посетим Ессентуки. Проедем по центру города и полюбуемся архитектурой, посмотрим на храмовый комплекс Петра и Павла и крупнейшую в стране скульптуру Иисуса Христа, обращённую к Кавказскому хребту (из-за величественного монумента это место в шутку называют «Рио-де-Кавказ»).

В Кисловодске пройдёмся по Курортному бульвару, увидим Нарзанную галерею, цветной фонтан и Октябрьские ванны, прогуляемся по огромному курортному парку. Побываем у необычной природной достопримечательности, которую Лермонтов упомянул в «Герое нашего времени» — горы Кольцо. Доедем до Медовых водопадов в красивом горном ущелье в окружении доломитовых пещер и живописных лугов.

Вечером отправимся в высокогорную обсерваторию и разместимся в номерах или гостевых домиках с удобствами. Вы узнаете об основных принципах работы специалистов, и при ясной погоде астрономы проведут для вас экскурсию по ночному небу: вы понаблюдаете за Луной и созвездиями в телескопы.

Ессентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерваторииЕссентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерваторииЕссентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерваторииЕссентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерваторииЕссентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерваторииЕссентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерваторииЕссентуки и Кисловодск, экскурсия в высокогорной обсерватории
5 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Минеральные Воды, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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