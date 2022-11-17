Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия

Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод

4.4
3 отзыва
Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкессии. Это путешествие вы долго будете вспоминать с теплотой и улыбкой.
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на вершину Домбая – гору Мусса-Ачитара
Яркий Пятигорск
Яркий Пятигорск
Прогуляемся по улочкам Пятигорска, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей
Аланские храмы
Аланские храмы
Восхитимся жемчужиной византийской архитектуры, признанной величайшим памятником всероссийского значения
Тебердинский заповедник
Тебердинский заповедник
Увидим самые разнообразные природные ландшафты: горы, ледники, леса, в которых водится множество удивительных животных
Современный Кисловодск
Современный Кисловодск
Продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара
Медовые водопады
Медовые водопады
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска.

13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 250 км.

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет).

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Пятигорск.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата)

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Километраж за день: 320 км.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

17:00 — групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды к вечерним рейсам позже 19:00.

Продолжительность: 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* - Снежный барс 3*стандарт09.04.2023-30.11.20234162041620275406013058290Шв. стол
Интурист 3* - Снежный барс 3*стандарт09.04.2023-30.11.20234468044680315206518061500Шв. стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Бештау 3*

2 ночи

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.

В распоряжении гостей балкон.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.

По вечерам в ресторане звучит живая музыка.

В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Бештау 3*Бештау 3*Бештау 3*Бештау 3*

Интурист 3*

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.

Интурист 3*Интурист 3*Интурист 3*Интурист 3*Интурист 3*

Машук 2*

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Машук 2*Машук 2*Машук 2*Машук 2*Машук 2*Машук 2*

«Снежный Барс» Домбай

1 ночь

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж. д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер на ж. д. вокзал Пятигорска и в аэропорт Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае с завтраками
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара – 1 600 руб.
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» – 500 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
17 ноя 2022
Очень насыщенная программа, не очень удачный гид (большую часть информации читал прямо из интернета и иногда "зависал"). Удобные автобусы. В Домбае в гостинице было откровенно холодно и совсем грустный завтрак. В Пятигорске отличная гостиница с SPA.
Л
28 окт 2022
Добрый день. Тур очень понравился. Всё было хорошо и четко продумано и организовано. Спасибо экскурсоводу Димитрию за своевременную информацию по каждому дню тура.
К
21 окт 2022
Интересная программа, много любопытных и живописных мест. Чудные пейзажи. Интересная экскурсия в аланское городище. Приятный 1.5 часовой релакс в термальных источниках. Работают 3 бассейна с 41°, 38°, 15°. Это было замечательно. Острое приключение с подъёмом на Домбай. Советую в источники взять резиновую шапочку. На Домбай захватить тёплую обувь, перчатки обязательно. Руки стынут на металлических поручнях подъёмников. Есть на 2 уровне не советую. Дорого и низкая санитарная гигиена. Хорошее кафе недалеко от Фуникулёра "У Зули". отличные хычины за 250р. пробовали и с мясом, и с сыром. Всё вкусные. Отличные супы. Остановились в гостинице Бештау. Прекрасный завтрак. Разнообразный качественный шведский стол. На этаже есть кулера горячей водой в Домбае остановились в Снежном Барсе. Завтрак на твёрдое "3". Экскурсии были достаточно поверхностными. В Кисловодске её по сути не было. Времени на осмотр дали 70 мин. Учитывая, что ехали полдня, то это было ни о чем. Быстро пробежали, Что-то мельком сами осмотрели. Немного обидно. Прекрасная экскурсия с местным гидом была в аланском городище. Хороший экскурсовод Ирина, с прекрасной речью

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