Поход в Архыз на 7 дней с палатками. Озера хребта Абишира-Ахуба

Вас ждет страна манящих озёр, горный хребет, где рождаются облака, бодрящий Баритовый водопад, спелая земляника, самые

Вас ждет страна манящих озёр, горный хребет, где рождаются облака, бодрящий Баритовый водопад, спелая земляника, самые крупные озёра Архыза — Чилик и Кяфар, покорение перевалов, песни у костра и самые яркие звёзды Кавказа!
Поход в Архыз на 7 дней с палатками. Озера хребта Абишира-Ахуба
Поход в Архыз на 7 дней с палатками. Озера хребта Абишира-Ахуба
Поход в Архыз на 7 дней с палатками. Озера хребта Абишира-Ахуба
Поход в Архыз на 7 дней с палатками. Озера хребта Абишира-Ахуба
Поход в Архыз на 7 дней с палатками. Озера хребта Абишира-Ахуба
Поход в Архыз на 7 дней с палатками. Озера хребта Абишира-Ахуба
Поход в Архыз на 7 дней с палатками. Озера хребта Абишира-Ахуба

Что вас ожидает 🤩

  • Озёра
  • Баритовый водопад
  • Озёра Архыза — Чилик и Кяфар

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды — пос. Архыз — исток реки Архыз, озеро Теплое — перевал Ацгара — перевал Чилик — озера под перевалом Чилик — озеро Чилик — перевал Кынхара — озера Кынхара — озеро Рыбное — озеро Кяфар — перевал Мылгвал — перевал Агур — Турье озеро — Перевал Федосеева, пос. Архыз — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

  • День 1. Город Минеральные Воды — пос. Архыз — хребет Абишира-Ахуба.
  • 11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
  • Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов). Затем пересаживаемся на горный УАЗик и едем к подножию хребта Абишира-Ахуба. Здесь, в лесной зоне, разобьем наш первый лагерь.
  • Стоянка расположена на высоте 1850 м.

День 2. Исток реки Архыз, озеро Теплое

Плавно набираем высоту и поднимаемся на хребет Абишира-Ахуба. Сегодня весь день идем только вверх. Зато уже на первом нам откроются прекрасные виды на Софийский, Аркасарский хребет и долину реки Дукка.
На ночлег остановимся у озера, из которого берет свое начало река Архыз.
Активная часть прохождения по маршруту: 7,6 км, перепад высот 1850-2620 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 3. Исток реки Архыз — перевал Ацгара — перевал Чилик — озера под перевалом Чилик
Наконец-то начинаются те самые заоблачные красоты, ради которых мы поднимаемся в горы! С перевала Ацгара заглянем в гостеприимную страну Пятиозерья и полюбуемся на вершины Загедан-скала и Седая.
Идем дальше, с перевала Чилик откроется вся панорама Архыза и горы Главного Кавказского Хребта! Так и притягивают взгляд темные вершины, покрытые снегом. Мы научимся узнавать горы София, Кара-Кая, Аксаут, Пшиш. Если вам захочется тут же поделиться всей этой красотой со своими друзьями — на перевале будет мобильная связь.
Спустившись с перевала вниз, попадаем на северные склоны хребта Абишира-Ахуба, в так называемое «Заабиширье». Именно здесь, в складках хребта прячутся самые красивые озера Архыза!
Активная часть прохождения по маршруту: 2,5 км, перепад высот 2670-2900-2620 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.
День 4. Озеро Чилик — перевал Кынхара — озера Кынхара
Готовьте свои фотоаппараты, сегодня у нас по плану одно из самых больших озер Архыза – озеро Чилик! Площадь его водной поверхности около 13 га. Озеро состоит из двух частей, разделенных между собой каменной перемычкой. На озеро мы полюбуемся с отличной панорамной точки, а затем обойдем его и поднимемся на перевал Кынхара.
За перевалом лежат еще три невероятных озера! Любители эффектных фотосъемок — это ваш день! Природа создала озера Кынхара в небольших углубления, у самого подножия хребта. Один из водоемов - голубое озеро Кынхара — может похвастаться абсолютно прозрачной водой. Оно лежит на краю долины и кажется, словно за ним ущелье обрывается и впереди глубокая пропасть. На самом деле, это визуальный обман. Но как эффектно это смотрится на фотографиях!
Переход у нас сегодня не очень длинный, поэтому будет достаточно времени для фотосессии.
Активная часть прохождения по маршруту: 4,3 км, перепад высот 2620-2850-2730 м, продолжительность маршрута 6 часов.

День 5. Озера Кынхара — озеро Рыбное — озеро Кяфар

Новый день, новые виды, новые озера!

По долине реки Кынхара спустимся вниз и увидим озеро Рыбное. Это озеро облюбовала форель, она очень любит приходить сюда на нерест. Не будем беспокоить форель, идем дальше.
Горы расступаются буквально у нас на глазах и долина очень эффектно расширяется. Впереди у нас озеро Кяфар!
Кяфар – это самое большое озеро на хребте Абишира-Ахуба! Его длина — 800 м, ширина — 300 м. Вокруг озеро обошел — уже больше двух километров прошел.
В ясную погоду Кяфар имеет сине-изумрудный цвет. На берегах растут розовые горцы, незабудки. Когда дует легкий ветер, высокие травы возле озера перекатываются, словно волны на море.
С местного языка «Кяфар» переводится как «неверующий». Кроме того, озеро имеет еще одно название — Кызылчук, то есть «розовое озеро». Питает Кяфар ручей из Лазурного озера, а также подземная река, вытекающая из небольшой пещеры.
Активная часть прохождения по маршруту: 5,9 км, перепад высот 2730-2170-2350 м, продолжительность маршрута 4-5 часов.
День 6. Озеро Кяфар — перевал Мылгвал — перевал Агур — Турье озеро
Сегодня вы удивитесь, насколько разным по пейзажам может быть хребет Абишира. Район перевалов Мылгвал и Агур совсем не похож на те места, где мы уже побывали. Здесь начинаются особенные, будто бы лунные пейзажи и царство камней. Но, по-прежнему, нас будут радовать озера и отличные панорамные виды!
Спустившись с перевала Агур, разобьем лагерь, полюбуемся на ночные звезды Архыза и будем отдыхать.
Активная часть прохождения по маршруту: 4,8 км, перепад высот 2350-2890 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 7. Перевал Федосеева — пос. Архыз

Спускаемся вниз и покидаем полюбившийся нам озерный хребет Абишира-Ахуба. Выходим на грунтовую дорогу, отсюда до цивилизации остается около 12 километров. Не будем тратить время, чтобы идти пешком. Горный УАЗик увезет нас в поселок Архыз. Сегодня у нас еще много дел: нужно успеть попробовать хичины, лагман, айран и купить сувениры.
Активная часть прохождения по маршруту: 6,6 км, перепад высот 2890-3010-1640 м, продолжительность маршрута 4-5 часов.
16:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
19:00-19:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организаторские моменты:

  • В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
  • Проживание: палатки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на микроавтобусе по маршруту.
  • Проезды на горном транспорте в ущелья.
  • Регистрация группы в МЧС
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника.
  • Трехразовое питание
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 19:30 МСК.
  • Тип отдыха: поход с рюкзаками.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1470-3010 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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