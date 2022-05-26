Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — пос. Архыз — исток реки Архыз, озеро Теплое — перевал Ацгара — перевал Чилик — озера под перевалом Чилик — озеро Чилик — перевал Кынхара — озера Кынхара — озеро Рыбное — озеро Кяфар — перевал Мылгвал — перевал Агур — Турье озеро — Перевал Федосеева, пос. Архыз — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Город Минеральные Воды — пос. Архыз — хребет Абишира-Ахуба.

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов). Затем пересаживаемся на горный УАЗик и едем к подножию хребта Абишира-Ахуба. Здесь, в лесной зоне, разобьем наш первый лагерь.

Стоянка расположена на высоте 1850 м.

День 2. Исток реки Архыз, озеро Теплое

Плавно набираем высоту и поднимаемся на хребет Абишира-Ахуба. Сегодня весь день идем только вверх. Зато уже на первом нам откроются прекрасные виды на Софийский, Аркасарский хребет и долину реки Дукка.

На ночлег остановимся у озера, из которого берет свое начало река Архыз.

Активная часть прохождения по маршруту: 7,6 км, перепад высот 1850-2620 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3. Исток реки Архыз — перевал Ацгара — перевал Чилик — озера под перевалом Чилик

Наконец-то начинаются те самые заоблачные красоты, ради которых мы поднимаемся в горы! С перевала Ацгара заглянем в гостеприимную страну Пятиозерья и полюбуемся на вершины Загедан-скала и Седая.

Идем дальше, с перевала Чилик откроется вся панорама Архыза и горы Главного Кавказского Хребта! Так и притягивают взгляд темные вершины, покрытые снегом. Мы научимся узнавать горы София, Кара-Кая, Аксаут, Пшиш. Если вам захочется тут же поделиться всей этой красотой со своими друзьями — на перевале будет мобильная связь.

Спустившись с перевала вниз, попадаем на северные склоны хребта Абишира-Ахуба, в так называемое «Заабиширье». Именно здесь, в складках хребта прячутся самые красивые озера Архыза!

Активная часть прохождения по маршруту: 2,5 км, перепад высот 2670-2900-2620 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 4. Озеро Чилик — перевал Кынхара — озера Кынхара

Готовьте свои фотоаппараты, сегодня у нас по плану одно из самых больших озер Архыза – озеро Чилик! Площадь его водной поверхности около 13 га. Озеро состоит из двух частей, разделенных между собой каменной перемычкой. На озеро мы полюбуемся с отличной панорамной точки, а затем обойдем его и поднимемся на перевал Кынхара.

За перевалом лежат еще три невероятных озера! Любители эффектных фотосъемок — это ваш день! Природа создала озера Кынхара в небольших углубления, у самого подножия хребта. Один из водоемов - голубое озеро Кынхара — может похвастаться абсолютно прозрачной водой. Оно лежит на краю долины и кажется, словно за ним ущелье обрывается и впереди глубокая пропасть. На самом деле, это визуальный обман. Но как эффектно это смотрится на фотографиях!

Переход у нас сегодня не очень длинный, поэтому будет достаточно времени для фотосессии.

Активная часть прохождения по маршруту: 4,3 км, перепад высот 2620-2850-2730 м, продолжительность маршрута 6 часов.

День 5. Озера Кынхара — озеро Рыбное — озеро Кяфар

Новый день, новые виды, новые озера!

По долине реки Кынхара спустимся вниз и увидим озеро Рыбное. Это озеро облюбовала форель, она очень любит приходить сюда на нерест. Не будем беспокоить форель, идем дальше.

Горы расступаются буквально у нас на глазах и долина очень эффектно расширяется. Впереди у нас озеро Кяфар!

Кяфар – это самое большое озеро на хребте Абишира-Ахуба! Его длина — 800 м, ширина — 300 м. Вокруг озеро обошел — уже больше двух километров прошел.

В ясную погоду Кяфар имеет сине-изумрудный цвет. На берегах растут розовые горцы, незабудки. Когда дует легкий ветер, высокие травы возле озера перекатываются, словно волны на море.

С местного языка «Кяфар» переводится как «неверующий». Кроме того, озеро имеет еще одно название — Кызылчук, то есть «розовое озеро». Питает Кяфар ручей из Лазурного озера, а также подземная река, вытекающая из небольшой пещеры.

Активная часть прохождения по маршруту: 5,9 км, перепад высот 2730-2170-2350 м, продолжительность маршрута 4-5 часов.

День 6. Озеро Кяфар — перевал Мылгвал — перевал Агур — Турье озеро

Сегодня вы удивитесь, насколько разным по пейзажам может быть хребет Абишира. Район перевалов Мылгвал и Агур совсем не похож на те места, где мы уже побывали. Здесь начинаются особенные, будто бы лунные пейзажи и царство камней. Но, по-прежнему, нас будут радовать озера и отличные панорамные виды!

Спустившись с перевала Агур, разобьем лагерь, полюбуемся на ночные звезды Архыза и будем отдыхать.

Активная часть прохождения по маршруту: 4,8 км, перепад высот 2350-2890 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 7. Перевал Федосеева — пос. Архыз

Спускаемся вниз и покидаем полюбившийся нам озерный хребет Абишира-Ахуба. Выходим на грунтовую дорогу, отсюда до цивилизации остается около 12 километров. Не будем тратить время, чтобы идти пешком. Горный УАЗик увезет нас в поселок Архыз. Сегодня у нас еще много дел: нужно успеть попробовать хичины, лагман, айран и купить сувениры.

Активная часть прохождения по маршруту: 6,6 км, перепад высот 2890-3010-1640 м, продолжительность маршрута 4-5 часов.

16:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

19:00-19:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организаторские моменты: