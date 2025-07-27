Водная прогулка
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:30
790 ₽ за человека
Водная прогулка
Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское
Начало: Причал «Коломенское»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
600 ₽ за человека
Водная прогулка
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне)
Начало: Станция метро «Нагатинский затон» (внутри станции)
Расписание: Уточняйте наличие свободных мест в группе.
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2025Отличная прогулка, комфортная, красиво и познавательно, спасибо!!!
- ЮЮлия26 июля 2025Отличная прогулка. Абсолютно все понравилось. Красивый вид на набережную. Поедем еще на вечернюю прогулку.
- ААндриянова23 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Если получится - пойду еще и еще раз!
- ВВладлена20 июля 2025По факту маршрут в два раза короче заявленного на сайте. Кафе-бар не работает. Играет не очень приятная попсовая музыка, лучше бы вообще ничего не включали.
- ММаксим20 июля 2025Все хорошо
- ВВероника14 июля 2025Для расширения кругозора пойдет, с центральными маршрутами, конечно, не сравнить.
Теплоход был чистый, туалет работал, буфета не было, только вода в кулере и чай.
Прогулка в жаркий день была приятна, ветерок обдувает, от солнца есть навес.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Южный теплоходный маршрут»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Южный теплоходный маршрут" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 7500. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Южный теплоходный маршрут», 151 ⭐ отзыв, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь