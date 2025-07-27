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Южный теплоходный маршрут – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Южный теплоходный маршрут» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
На теплоходе
1 час 15 минут
141 отзыв
Водная прогулка
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:30
790 ₽ за человека
Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское
На теплоходе
50 минут 24 секунды
10 отзывов
Водная прогулка
Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское
Начало: Причал «Коломенское»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
600 ₽ за человека
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне)
1.5 часа
Водная прогулка
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне)
Начало: Станция метро «Нагатинский затон» (внутри станции)
Расписание: Уточняйте наличие свободных мест в группе.
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Южный теплоходный маршрут»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
  2. Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское
  3. Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде (на электросудне)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Южный теплоходный маршрут" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 7500. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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