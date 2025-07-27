Е Елена Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское Отличная прогулка, комфортная, красиво и познавательно, спасибо!!!

Ю Юлия Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское Отличная прогулка. Абсолютно все понравилось. Красивый вид на набережную. Поедем еще на вечернюю прогулку.

А Андриянова Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское Очень понравилась экскурсия! Если получится - пойду еще и еще раз!

В Владлена Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское По факту маршрут в два раза короче заявленного на сайте. Кафе-бар не работает. Играет не очень приятная попсовая музыка, лучше бы вообще ничего не включали.

М Максим Речная прогулка по музею-заповеднику Коломенское Все хорошо