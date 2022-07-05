Сплав по реке Териберке

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Приглашаем в незабываемое водное путешествие по реке Териберке.

Мы пройдем на катамаранах по живописной тундре, преодолеем водные пороги, получим заряд адреналина и позитивных впечатлений, понаблюдаем за незаходящим солнцем.
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Ближайшие даты:
28
июн
12
июл

Что вас ожидает:

Полярный день
Полярный день
Мы увидим уникальное природное явление — полярный день
Сплав для новичков
Сплав для новичков
Река на пути следования имеет всего несколько порогов небольшой сложности
Походная романтика
Походная романтика
Треск костра, шум леса и тысяча звезд над головой

Программа тура по дням

1 день

Трансфер к реке Териберке. Начало сплава

Выезд в 09:00 из г. Мурманска.

Трансфер до моста через реку Териберка, сбор катамаранов и старт сплава.

Ночевка в лесу.

Трансфер к реке Териберке. Начало сплаваТрансфер к реке Териберке. Начало сплаваТрансфер к реке Териберке. Начало сплаваТрансфер к реке Териберке. Начало сплава
2 день

Сплав по реке Териберка

Продолжение сплава, вечером установка лагеря — наблюдение полярного дня.

Сплав по реке ТериберкаСплав по реке ТериберкаСплав по реке ТериберкаСплав по реке Териберка
3 день

С мотором по водохранилищу

Продолжение сплава, преодоление водохранилища на катамаранах с мотором и финиш на берегу водохранилища.

Сбор вещей и трансфер до села Териберка.

Осмотр окрестностей, фотографирование.

Возвращение в г. Мурманск вечером.

С мотором по водохранилищуС мотором по водохранилищуС мотором по водохранилищу

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Варианты проживания

Проживание в палатках

2 ночи
Проживание в палаткахПроживание в палатках

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение – спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Принять участие в походе может любой желающий, специальная подготовка не требуется.

Река на пути следования имеет всего несколько порогов небольшой сложности, поэтому сплав подходит для новичков, желающих вдоволь полюбоваться северной природой и познакомиться с водным туризмом. Берега реки простираются вдоль тундры, скал, в конце пути выходит в водохранилище.

Разрешена ли рыбалка?

Желающие могут приобрести лицензию и половить рыбу.

Как лучше одеться для сплава?

В зависимости от погоды, мы рекомендуем одеваться послойно:

  • нижний слой — термобелье либо штаны и футболка;
  • средний слой — флис;
  • верхний слой — максимально непромокаемаемая одежда и обувь.

Также с собой обязательно комплект сменной одежды вплоть до нижнего белья и комплект сменной обуви.

Если погода теплая, то флис можно не надевать.

Какие есть скидки?

Скидки:

  • жителям Мурманской области — 360 руб.;
  • тем, у кого свое снаряжение (палатка, спальник, коврик) — 1500 руб.;
  • компаниям от 3 человек — 5%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
5 июля 2022
Замечательная, душевная, красивая, интересная поездка!
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Сплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные турыПо рекам и каналамРечные прогулки

Похожие туры из Мурманска

Океан, киты, Териберка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Океан, киты, Териберка
Мурманск
10 мая
16 мая
6 июня
7 июня
от 59 800 за человека
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Колвица до Белого моря
г. Мурманск
14 июня
9 авг
26 200 за человека
Сплав по реке Умба
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Умба
Россия, Мурманск
2 авг
34 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
All Airlines
ХорошоТам