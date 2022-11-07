Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска.
В 13:00 встреча и сбор группы.
Трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском – Курортный парк – Каскадная лестница – Главная Нарзанная галерея.
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо.
После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.
Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата)
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря) – Эльбрус – высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Нальчик.
Отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.
Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря).
Поляна прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.
Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа!
По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий.
Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.
Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь!
Переезд в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Продолжительность 8-9 часов, 295 км.
Начало 08:00.
Программа дня: знакомство с Нальчиком – Чегемские водопады.
Обед (вкл. в стоимость).
Обзорная экскурсия во Владикавказе.
Далее наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.
В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.
19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата)
Продолжительность 220 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе.
Стоимость тура за номер, руб:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Бештау 3* - Синдика 3* - Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|58745
|58745
|39835
|87885
|83932,5
|Шв. Стол
|Бештау 3* - Синдика 3* - Гостиница Владикавказ 3*
|комфорт
|63395
|63395
|43787,5
|93465
|90210
|Шв. Стол
|Бештау 3* - Синдика 3* - Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|63395
|63395
|42160
|93465
|90210
|Шв. Стол
|полулюкс
|65720
|65720
|47042,5
|96255
|93000
|Шв. Стол
*В гостинице Владикавказ трёхместное размещение организовано на 6-м этаже в номерах без кондиционера.
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.
В распоряжении гостей балкон.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.
По вечерам в ресторане звучит живая музыка.
В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.
До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный WiFi.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.