А Анна 5 Отзыв на: Из Владивостока - на юг Приморья Мы прекрасно провели день в поездке с Дмитрием. Расстояния хоть и большие, но их не чувствуешь, наслаждаясь красотами Приморья! Дмитрий пошёл нам на встречу и кастомизировал маршрут по нашему запросу. Ещё Дмитрий знатный путешественник и знает много всего не только про Приморье, а про много мест России и зарубежья, а также может посоветовать хорошие места во Владивостоке. Короче, время провели очень качественно! Спасибо большое, Дмитрий!!!

М Мераб 5 Отзыв на: Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике Респект Константину! Профессионально, интересно, задорно!

А Анна 5 Отзыв на: Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная Одна из самых замечательных экскурсий! Нам с мужем очень понравились маршрут, истории, легенды от нашего восхитительного гида Елены😍 сразу видно человека, любящего свой край! Надеемся ещё раз приехать сюда, обратимся к ней обязательно🤗

М Мераб 5 Отзыв на: Привет, я Владивосток! Очень профессиональный и весьма доброжелательный гид. Спасибо, Наталия! ✊🤝

Г Горюнова 5 Отзыв на: Привет, я Владивосток! Чудесная, информативная экскурсия, от которой влюбляешься в город. Наталья- настоящий профессионал своего дела и приятная в общении, красивая девушка. Маршрут грамотно продуман и открывает знакомство с Владивостоком постепенно, смакуя каждый уголок, оставляя после приятное послевкусие. .

А Алексей 5 Отзыв на: Таинственная Миллионка: город в городе Интересная, профессионально проведенная экскурсия. Много узнали о жителях Китайского квартала Владивостока - Миллионки

Ф Фарида 5 Отзыв на: Привет, я Владивосток! Прекрасная получилась прогулка, насыщенная, разнообразная и очень удобно, с учетом моих интересов выстроенная. Наталья - интересный, приятный в общении, хорошо знающий и любящий свой родной край человек. Настоящий профессионал!!! Чудесный день, проведенный с Натальей, я вспоминаю с огромным удовольствием. Благодарю 👏

О Оксана 5 Отзыв на: Фантастический остров Русский Я путешественник со стажем, и при посещении новых мест всегда приобретаю индивидуальные экскурсии. Могу сказать, что в моем личном рейтинге эксурсоводов Семен уверено занял первое место. Поездка была очень увлекательной, оригинально построен маршрут, интересная подача материала, легкое непринужденное общение на любые темы. Этот юноша не может не вызвать уважение и удивление! И желание еще раз вернуться для знакомства с его помощью с тайнами и красотами Приморского края! Спасибо огромное, Семен! И удачи во всех начинаниях и планах!!!

М Маргарита 5 Отзыв на: Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света» Благодарю Лидию за отлично проведенную экскурсию. Множество деталей, потайных уголков позволило увидеть город глазами местного жителя, 'понять' его, почувствовать его вкус, перелистать страницы истории. Я все больше и больше соглашаюсь с тем, что Владивосток одно из самых интересных мест на Земле Вернусь ли я к Лидии ещё и буду ли рекомендовать ее? Однозначно. Твердые 5 звезд

А Антон 5 Отзыв на: Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина Большое спасибо Юле за оперативную и прекрасную организацию и Данилу - за шикарную разноплановую экскурсию, потрясающий маршрут и захватывающий рассказ об истории прошлого, настоящего и даже (!) будущего города Владивосток:) Было очень круто!

А Алексей 5 Отзыв на: Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света» Гид Лидия просто великолепна - прекрасно знает тему, профессиональна и позитивна. Заглянули с ней в глухие закоулки старого Владивостока, познакомились с историями местных предпринимателей и администраторов, узнали историю женщины - "первого в мире блогера". Экскурсия заняла примерно 7000 шагов, в принципе - рекомендую всем.

А Анна 5 Отзыв на: Привет, я Владивосток! 19 апреля посетили экскурсию с мужем. Нам очень понравилось маленькое путешествие по чудесному Владивостоку! Было весьма комфортно и увлекательно) Наталья ответила на все наши вопросы, рассказывала интересные истории и дала ценные советы:) получили представление об этом крае) будем советовать знакомым нашего замечательного гида!)

А Андрей 5 Отзыв на: Из Владивостока - на юг Приморья Спасибо за экскурсию и фотографии!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Привет, я Владивосток! Все очень понравилось. Экскурсия была познавательной, интересной и комфортной. Большое спасибо Наталье! Масса приятных впечатлений, отличные фотографии. Очень рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом!

В Виктория 5 Отзыв на: Фантастический остров Русский Очень интересная и познавательная экскурсия от настоящего любителя своего дела. Вы узнаете много нового и интересного не только о Русском острове, но и в целом об истории города. Стоит отметить нетрадиционность экскурсии. Вы побываете в настоящей крепости, куда не водят туристов, увидите красоту острова, сделаете замечательные фотографии для своего альбома!!! Все фото не поместила. Получили колоссальное удовольствие и полезные советы для дальнейших путешествий по Дальневосточному краю!!! Семён, огромное СПАСИБО!!!

А Алена 5 Отзыв на: Путешествие из Владивостока на остров Русский Вода на острове Русском прям необыкновенного цвета, чистота моря и высота скал поразила, были удивлены экскурсией! Так и хочется купаться в этих местах, Дмитрий показал нам природные ванны, которые наполняются морской волной и чем то напоминают огромное джакузи! Так же сделал нам снимки на свой фотоаппарат!

А Андрей 5 Отзыв на: Путешествие из Владивостока на остров Русский Посетили необитаемый остров шкота, места впечатляющие!!! если хотите узнать о приморском крае, то вам сюда!

А Алексей 5 Отзыв на: Привет, я Владивосток! Гид Наталья встретила нас в аэропорту, там и началась экскурсия. Благодаря ее рассказам за 4,5 часа Владивосток стал нам гораздо ближе и понятнее. Мы проехали по интересным и красивым местам, по обзорным площадкам с прекрасными видами на город и море, прокатились на фуникулёре и наблюдали выстрел полуденной пушки. Спасибо большое, Наталья!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский Это было классное путешествие. Остались приятные воспоминание, хочется сказать спасибо. Мне всё понравилось, было уютно, интересно и красиво.