Экскурсии в городах Приморского края
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Приморском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
3000
₽
за всё
Авторская экскурсию по центру с гидом, имеющим свой взгляд на формирование духа и образа города
13500
₽
за всё
Посетить островные форты и батареи, морскую ферму, мысы Вятлина и Тобизина, океанариум и кампус ДВФУ
19490
₽
за всё
Выйти в Японское море и с воды рассмотреть красивейшие локации Владивостока
15000
₽
за всё
Исследовать один из нетуристических уголков Приморья и прогуляться среди отвесных скал
18000
₽
за всё
На этой экскурсии вы увидите две удивительно красивые бухты - Триозерье и Ежовая
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Откройте для себя мыс Тобизина - одну из главных природных достопримечательностей этих мест
Групповые экскурсии
3700
₽
за чел.
Открыть чудесный уголок Приморья, побывать в заповедных бухтах и увидеть заброшенные шхуны
1000
₽
за чел.
Эту свою авторскую прогулку я посвятила о тому, что редко услышишь на классической экскурсии, но что делает объёмнее
4550
₽
за чел.
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
5
1 отзыв
1000
₽
за чел.
Мы познакомим вас с историей города V и сделаем красивые фото на видовых площадках города под умопомрачительные закаты
5
1 отзыв
2350
₽
за чел.
Научиться управлять доской с веслом и открыть одно из самых живописных мест в окрестностях города
1200
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по городу Владивосток
1300
₽
за чел.
Украшением города с недавних пор являются вантовые мосты: "Золотой Мост" через бухту "Золотой Рог"
2000
₽
за чел.
Познакомиться с морской историей Приморья, увидеть уникальную
2200
₽
за чел.
Святки - период между Рождеством и Крещением, начинаются с 6 января и длятся до 18 января
Обзорные по городам
от
4000
₽
за чел.
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
2700
₽
за чел.
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
5
1 отзыв
от
2700
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Откройте для себя мыс Тобизина - одну из главных природных достопримечательностей этих мест
1200
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по городу Владивосток
7000
₽
за всё
Восхитившись третьим по величине океанариумом в мире мы с вами посетим набережную центра отдыха, сделаем фото на фоне
7000
₽
за всё
Во время нашего тура, на экскурсиях вы познакомитесь с морской флорой
6000
₽
за всё
Отправляемся на прогулку по полуострову Эгершельд и на экскурсию по Корабельной набережной
5
17 отзывов
6500
₽
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностями, открыть лучшие ракурсы и узнать, чем живет город
Билеты
Водные прогулки
19490
₽
за всё
Выйти в Японское море и с воды рассмотреть красивейшие локации Владивостока
4550
₽
за чел.
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
1300
₽
за чел.
Украшением города с недавних пор являются вантовые мосты: "Золотой Мост" через бухту "Золотой Рог"
2000
₽
за чел.
Познакомиться с морской историей Приморья, увидеть уникальную
5
3 отзыва
3500
₽
за чел.
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
5
1 отзыв
26500
₽
за всё
Рассмотреть маяки и мосты города, встретиться со стихией у мыса Тобизина и заняться снорклингом
7000
₽
за всё
Урок парусного спорта - это выход в море на яхте с опытным капитаном, который объяснит принципы управления
Туры на автомобиле
13500
₽
за всё
Посетить островные форты и батареи, морскую ферму, мысы Вятлина и Тобизина, океанариум и кампус ДВФУ
15000
₽
за всё
Исследовать один из нетуристических уголков Приморья и прогуляться среди отвесных скал
от
4000
₽
за чел.
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
2700
₽
за чел.
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Гастрономические туры
5
1 отзыв
2900
₽
за чел.
Экскурсия на остров Русский с посещением морефермы, дегустация гребешка и устрицы
4.9
45 отзывов
7800
₽
за всё
Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты
Последние отзывы об экскурсиях по Приморскому краю
- ААнна30 апреля 2022Отзыв на: Из Владивостока - на юг ПриморьяМы прекрасно провели день в поездке с Дмитрием. Расстояния хоть и большие, но их не чувствуешь, наслаждаясь красотами Приморья! Дмитрий пошёл нам на встречу и кастомизировал маршрут по нашему запросу. Ещё Дмитрий знатный путешественник и знает много всего не только про Приморье, а про много мест России и зарубежья, а также может посоветовать хорошие места во Владивостоке. Короче, время провели очень качественно! Спасибо большое, Дмитрий!!!
- ММераб30 апреля 2022Респект Константину! Профессионально, интересно, задорно!
- ААнна30 апреля 2022Одна из самых замечательных экскурсий! Нам с мужем очень понравились маршрут, истории, легенды от нашего восхитительного гида Елены😍 сразу видно человека, любящего свой край! Надеемся ещё раз приехать сюда, обратимся к ней обязательно🤗
- ММераб30 апреля 2022Очень профессиональный и весьма доброжелательный гид. Спасибо, Наталия! ✊🤝
- ГГорюнова27 апреля 2022Чудесная, информативная экскурсия, от которой влюбляешься в город. Наталья- настоящий профессионал своего дела и приятная в общении, красивая девушка. Маршрут грамотно продуман и открывает знакомство с Владивостоком постепенно, смакуя каждый уголок, оставляя после приятное послевкусие. .
- ААлексей27 апреля 2022Отзыв на: Таинственная Миллионка: город в городеИнтересная, профессионально проведенная экскурсия. Много узнали о жителях Китайского квартала Владивостока - Миллионки
- ФФарида26 апреля 2022Прекрасная получилась прогулка, насыщенная, разнообразная и очень удобно, с учетом моих интересов выстроенная. Наталья - интересный, приятный в общении, хорошо знающий и любящий свой родной край человек. Настоящий профессионал!!! Чудесный день, проведенный с Натальей, я вспоминаю с огромным удовольствием. Благодарю 👏
- ООксана26 апреля 2022Отзыв на: Фантастический остров РусскийЯ путешественник со стажем, и при посещении новых мест всегда приобретаю индивидуальные экскурсии. Могу сказать, что в моем личном рейтинге эксурсоводов Семен уверено занял первое место. Поездка была очень увлекательной, оригинально построен маршрут, интересная подача материала, легкое непринужденное общение на любые темы. Этот юноша не может не вызвать уважение и удивление! И желание еще раз вернуться для знакомства с его помощью с тайнами и красотами Приморского края! Спасибо огромное, Семен! И удачи во всех начинаниях и планах!!!
- ММаргарита25 апреля 2022Благодарю Лидию за отлично проведенную экскурсию. Множество деталей, потайных уголков позволило увидеть город глазами местного жителя, 'понять' его, почувствовать его вкус, перелистать страницы истории. Я все больше и больше соглашаюсь с тем, что Владивосток одно из самых интересных мест на Земле Вернусь ли я к Лидии ещё и буду ли рекомендовать ее? Однозначно. Твердые 5 звезд
- ААнтон24 апреля 2022Большое спасибо Юле за оперативную и прекрасную организацию и Данилу - за шикарную разноплановую экскурсию, потрясающий маршрут и захватывающий рассказ об истории прошлого, настоящего и даже (!) будущего города Владивосток:) Было очень круто!
- ААлексей21 апреля 2022Гид Лидия просто великолепна - прекрасно знает тему, профессиональна и позитивна. Заглянули с ней в глухие закоулки старого Владивостока, познакомились с историями местных предпринимателей и администраторов, узнали историю женщины - "первого в мире блогера". Экскурсия заняла примерно 7000 шагов, в принципе - рекомендую всем.
- ААнна20 апреля 202219 апреля посетили экскурсию с мужем. Нам очень понравилось маленькое путешествие по чудесному Владивостоку! Было весьма комфортно и увлекательно) Наталья ответила на все наши вопросы, рассказывала интересные истории и дала ценные советы:) получили представление об этом крае) будем советовать знакомым нашего замечательного гида!)
- ААндрей19 апреля 2022Отзыв на: Из Владивостока - на юг ПриморьяСпасибо за экскурсию и фотографии!
- ЮЮлия19 апреля 2022Все очень понравилось. Экскурсия была познавательной, интересной и комфортной. Большое спасибо Наталье! Масса приятных впечатлений, отличные фотографии. Очень рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом!
- ВВиктория18 апреля 2022Отзыв на: Фантастический остров РусскийОчень интересная и познавательная экскурсия от настоящего любителя своего дела. Вы узнаете много нового и интересного не только о Русском острове, но и в целом об истории города. Стоит отметить нетрадиционность экскурсии. Вы побываете в настоящей крепости, куда не водят туристов, увидите красоту острова, сделаете замечательные фотографии для своего альбома!!! Все фото не поместила. Получили колоссальное удовольствие и полезные советы для дальнейших путешествий по Дальневосточному краю!!! Семён, огромное СПАСИБО!!!
- ААлена18 апреля 2022Вода на острове Русском прям необыкновенного цвета, чистота моря и высота скал поразила, были удивлены экскурсией! Так и хочется купаться в этих местах, Дмитрий показал нам природные ванны, которые наполняются морской волной и чем то напоминают огромное джакузи! Так же сделал нам снимки на свой фотоаппарат!
- ААндрей18 апреля 2022Посетили необитаемый остров шкота, места впечатляющие!!! если хотите узнать о приморском крае, то вам сюда!
- ААлексей17 апреля 2022Гид Наталья встретила нас в аэропорту, там и началась экскурсия. Благодаря ее рассказам за 4,5 часа Владивосток стал нам гораздо ближе и понятнее. Мы проехали по интересным и красивым местам, по обзорным площадкам с прекрасными видами на город и море, прокатились на фуникулёре и наблюдали выстрел полуденной пушки. Спасибо большое, Наталья!
- ТТатьяна17 апреля 2022Это было классное путешествие. Остались приятные воспоминание, хочется сказать спасибо. Мне всё понравилось, было уютно, интересно и красиво.
- ССергей15 апреля 2022Наталья встретила в аэропорту после прилета, показала город в первый день с максимальным количеством достопримечательностей. Часть достопримечательностей более подробно посмотрел сам. Рекомендую экскурсии от Натальи!