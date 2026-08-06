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Экскурсии по Приморскому краю и городам

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Индивидуальные экскурсии

Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом
Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом
45000
за всё
Без суеты и спешки разгадать тайны острова Русский и посетить смотровые Владивостока
Владивосток
По фортам острова Русский
По фортам острова Русский
5
3 отзыва
10500
за всё
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
Владивосток
Добро пожаловать на остров Русский
Добро пожаловать на остров Русский
5
31 отзыв
19000
за всё
Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
Владивосток
Тайны квартала «Миллионка». 18+
Тайны квартала «Миллионка». 18+
4.9
43 отзыва
от
7800
за всё
Отправиться за отголосками загадочного, злачного и самого аутентичного места старого Владивостока
Владивосток
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
4.7
20 отзывов
6720
за всё
Погулять по старинному кварталу Миллионка, увидеть китайские доходные дома и раскрыть их тайны
Владивосток
Русский Сан-Франциско: Владивосток + мыс Тобизина
Русский Сан-Франциско: Владивосток + мыс Тобизина
5
1 отзыв
21000
за всё
Познакомиться с интересными местами города и его окрестностей
Владивосток
Вдоль реки Тигровой в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
Вдоль реки Тигровой в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
5
1 отзыв
от
29000
за всё
Увидеть красоты приморской тайги без трудных переходов и восхождений
Владивосток
Дикое Приморье: необитаемый остров Шкота (из Владивостока)
Дикое Приморье: необитаемый остров Шкота (из Владивостока)
5
2 отзыва
24000
за всё
Нетронутая природа, заброшенные военные объекты и свежевыловленные морепродукты
Владивосток
На катере к необитаемым островам и тюленям-ларгам (из Владивостока)
На катере к необитаемым островам и тюленям-ларгам (из Владивостока)
5
2 отзыва
36000
за всё
Отправиться из бухты Труда к острову Шкота, посетить лежбище ларг
Владивосток

Групповые экскурсии

Приморье с моря: Аскольд, Путятина и пятнистые тюлени
Приморье с моря: Аскольд, Путятина и пятнистые тюлени
18900
за чел.
Встретить рассвет в море, побывать на двух островах и увидеть ларг у кекуров - из Владивостока
Владивосток
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и пляж Маньчжурка - из Владивостока
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и пляж Маньчжурка - из Владивостока
7000
за чел.
Приморье наощупь: камни под ногами, ветер в волосах и свобода дальневосточного края
Владивосток
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком
9700
за чел.
Сбежать из Владивостока на природу - к знаменитым кекурам, уютным бухтам и могильным соснам
Владивосток
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
18900
за чел.
Заповедные бухты, лежбища тюленей, морской космодром и десятки островов вокруг Владивостока
Владивосток
Остров Путятина: в гости к ларгам
Остров Путятина: в гости к ларгам
8700
за чел.
Дикое морское Приморье - скалы, птицы, купание в бухтах и пятнистые тюлени (из Владивостока)
Владивосток
В бухты Ежовая и Спокойная из Владивостока
В бухты Ежовая и Спокойная из Владивостока
6500
за чел.
Преодолеть 10 км по живописным склонам и отдохнуть у моря с видом на кекуры и бирюзовую воду
Владивосток
Камбалы охота: классика Приморской рыбалки (всё включено)
Камбалы охота: классика Приморской рыбалки (всё включено)
12300
за чел.
Добыть улов во Владивостоке - даже если держите удочку впервые
Владивосток
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
3200
за чел.
Увидеть коллекции дендропарка, залезть в ретроавтомобиль и совершить вечерний променад
Владивосток
Катерная прогулка вокруг острова Русский на весь день
Катерная прогулка вокруг острова Русский на весь день
9999
за чел.
Увидеть полуостров Тобизина, пролив Старка, Амурский и Уссурийский заливы (во Владивостоке)
Владивосток

Обзорные по городам

Симфония Владивостока и острова Русский
Симфония Владивостока и острова Русский
5
12 отзывов
16950
за всё
От маяка до мыса Тобизина - ветер, море, чайки и панорамы города
Владивосток
Владивосток и остров Русский - за один день
Владивосток и остров Русский - за один день
5
1 отзыв
23999
за всё
Все достопримечательности города, мосты, бухты и маяк
Владивосток
Вечерняя прогулка на катере по главным достопримечательностям Владивостока
Вечерняя прогулка на катере по главным достопримечательностям Владивостока
5
152 отзыва
35150
за всё
Приглашаем на незабываемую морскую прогулку по акватории Владивостока, который жители ласково называют «V». Этот тур станет настоящей жемчужиной вашег...
Владивосток
История Владивостока сквозь туман, бетон и камень: обзорная по городу
История Владивостока сквозь туман, бетон и камень: обзорная по городу
11067
за всё
Эта экскурсия — погружение в душу Владивостока, в котором величие человеческих творений неразрывно связано с капризами природы. Мы увидим знаменитые м...
Владивосток
Обзорная экскурсия по острову Русский
Обзорная экскурсия по острову Русский
5
9 отзывов
3300
за чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по острову Русский. Экскурсанты узнают историю названия и освоения крупнейшего острова залива Петра Великого, увидят...
Владивосток
Вечерняя морская прогулка по проливу Босфор Восточный
Вечерняя морская прогулка по проливу Босфор Восточный
5
2 отзыва
4000
за чел.
Вечерняя морская прогулка по проливу Босфор Восточный: увидим ночной Владивосток с моря, Русский мост, Токаревский маяк. Пройдем вокруг полуострова Ел...
Владивосток
Вкусный и яркий Владивосток за три часа
Вкусный и яркий Владивосток за три часа
5400
за чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку для тех, у кого мало времени. Всего за три часа вы увидите основные достопримечательности: полюбуетесь видом на Вла...
Владивосток
Владивосток на минималках
Владивосток на минималках
4.8
21 отзыв
12712
за всё
Экскурсия для тех, кто ценит время и хочет увидеть главное в городе без лишней информации
Владивосток
10 лучших мест Владивостока
10 лучших мест Владивостока
4.8
15 отзывов
19720
за всё
Мыс Тобизина, бухта Стеклянная, Русский остров и многое другое - на обзорной экскурсии
Владивосток

Билеты

Приморская пивоварня с немецким характером + сауна и теплый бассейн с елями
Приморская пивоварня с немецким характером + сауна и теплый бассейн с елями
3
1 отзыв
6800
за чел.
Владивосток
Восхождение на сопку Сихоте-Алиньского хребта в черте г. Владивосток - «Роза Ветров» + фотопрогулка в Ботаническом саду
Восхождение на сопку Сихоте-Алиньского хребта в черте г. Владивосток - «Роза Ветров» + фотопрогулка в Ботаническом саду
14500
за всё
Владивосток

Водные прогулки

Приморье с моря: Аскольд, Путятина и пятнистые тюлени
Приморье с моря: Аскольд, Путятина и пятнистые тюлени
18900
за чел.
Встретить рассвет в море, побывать на двух островах и увидеть ларг у кекуров - из Владивостока
Владивосток
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком
9700
за чел.
Сбежать из Владивостока на природу - к знаменитым кекурам, уютным бухтам и могильным соснам
Владивосток
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
18900
за чел.
Заповедные бухты, лежбища тюленей, морской космодром и десятки островов вокруг Владивостока
Владивосток
Остров Путятина: в гости к ларгам
Остров Путятина: в гости к ларгам
8700
за чел.
Дикое морское Приморье - скалы, птицы, купание в бухтах и пятнистые тюлени (из Владивостока)
Владивосток
В бухты Ежовая и Спокойная из Владивостока
В бухты Ежовая и Спокойная из Владивостока
6500
за чел.
Преодолеть 10 км по живописным склонам и отдохнуть у моря с видом на кекуры и бирюзовую воду
Владивосток
Камбалы охота: классика Приморской рыбалки (всё включено)
Камбалы охота: классика Приморской рыбалки (всё включено)
12300
за чел.
Добыть улов во Владивостоке - даже если держите удочку впервые
Владивосток
Катерная прогулка вокруг острова Русский на весь день
Катерная прогулка вокруг острова Русский на весь день
9999
за чел.
Увидеть полуостров Тобизина, пролив Старка, Амурский и Уссурийский заливы (во Владивостоке)
Владивосток
Навстречу закату: на катере во Владивостоке
Навстречу закату: на катере во Владивостоке
9999
за чел.
Увидеть панорамы города с воды и при хорошей погоде пройти под двумя вантовыми мостами
Владивосток
Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты
Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты
5
1 отзыв
4000
за чел.
Встретить закат у Токаревского маяка, увидеть морские ворота города и пройти по бухте Золотой Рог
Владивосток

Туры на автомобиле

Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом
Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом
45000
за всё
Без суеты и спешки разгадать тайны острова Русский и посетить смотровые Владивостока
Владивосток
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
5
12 отзывов
3700
за чел.
Забыть о всех тревогах на краю острова Русский и услышать приморские истории местных жителей
Владивосток
По фортам острова Русский
По фортам острова Русский
5
3 отзыва
10500
за всё
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
Владивосток
Добро пожаловать на остров Русский
Добро пожаловать на остров Русский
5
31 отзыв
19000
за всё
Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
Владивосток
Русский Сан-Франциско: Владивосток + мыс Тобизина
Русский Сан-Франциско: Владивосток + мыс Тобизина
5
1 отзыв
21000
за всё
Познакомиться с интересными местами города и его окрестностей
Владивосток
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
14000
за чел.
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Владивосток
Вдоль реки Тигровой в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
Вдоль реки Тигровой в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
5
1 отзыв
от
29000
за всё
Увидеть красоты приморской тайги без трудных переходов и восхождений
Владивосток
С высоты птичьего полёта: обзорная экскурсия с 5 сопок
С высоты птичьего полёта: обзорная экскурсия с 5 сопок
2900
за чел.
Владивосток стоит на высоте, спускается к бухтам, раскрывается мостами, портом, островами и морскими панорамами. Мы проедем по главным сопкам, увидим ...
Владивосток
Дикое Приморье: необитаемый остров Шкота (из Владивостока)
Дикое Приморье: необитаемый остров Шкота (из Владивостока)
5
2 отзыва
24000
за всё
Нетронутая природа, заброшенные военные объекты и свежевыловленные морепродукты
Владивосток

Гастрономические туры

Из Владивостока - на необитаемый остров Аскольд на катере
Из Владивостока - на необитаемый остров Аскольд на катере
10000
за чел.
Птичьи базары, морские котики, уединённые бухты и мысы
Владивосток
На 3 дня в Поднебесную: шопинг в Хуньчуне
На 3 дня в Поднебесную: шопинг в Хуньчуне
5
1 отзыв
6500
за чел.
Торговые центры, корейские товары, массажи и гастрономия приграничного Китая
Владивосток
Путешествие на остров Рикорда с обедом и свежим гребешком
Путешествие на остров Рикорда с обедом и свежим гребешком
5
3 отзыва
10000
за чел.
Отправиться из Владивостока к диким берегам Приморья
Владивосток
Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке
Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке
4.9
43 отзыва
5900
за чел.
Увидеть острова Верховского и их обитателей, подышать морским воздухом и покупаться
Владивосток
Остров Шкота из Владивостока (всё включено)
Остров Шкота из Владивостока (всё включено)
от
12000
за всё
Пройти по диким тропам, посмотреть на панораму моря с отвесных скал и пообедать на безлюдном пляже
Владивосток
Морское путешествие во Владивостоке + обед от шеф-повара
Морское путешествие во Владивостоке + обед от шеф-повара
16000
за чел.
Скалы и гроты острова Шкота, розовые пещеры, интересные истории о каждом из мест и деликатесы
Владивосток
Рыбалка во Владивостоке и пикник на острове (всё включено)
Рыбалка во Владивостоке и пикник на острове (всё включено)
5
2 отзыва
10000
за чел.
Троллинг на сёмгу или донка на камбалу + улов на костре
Владивосток
Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями с дегустацией морепродуктов
Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями с дегустацией морепродуктов
4.7
23 отзыва
5760
за чел.
Отправиться на незабываемое свидание с морем и встретить закат на борту катера
Владивосток
Божественные дары моря: экскурсия на мореферму бухты Воевода
Божественные дары моря: экскурсия на мореферму бухты Воевода
5
8 отзывов
3800
за чел.
Экскурсия познакомит вас с историей названия бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный. Вы узнаете, как в бухте Новик появился остров с латинским н...
Владивосток

Последние отзывы об экскурсиях по Приморскому краю

Ц
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Дата посещения: 1 авг 2026
Большое спасибо за экскурсию! Гид Дмитрий рассказывал интересно и познавательно, много шутил.Мы много узнали про Владивосток и остались довольны.
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Ц
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Дата посещения: 2 авг 2026
Спасибо большое за экскурсию! Все понравилось
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И
В гостях у винодела (в группе)
Дата посещения: 19 июл 2026
Все прошло замечательно. Очень гостеприимные хозяева. Интересно рассказал о винограде на Дальнем Востоке.
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В
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Дата посещения: 30 июл 2026
Всё прошло отлично!
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В
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Дата посещения: 27 июл 2026
Благодарим за хорошую организацию экскурсии, всё прошло отлично!!!
Благодарим за хорошую организацию экскурсии, всё прошло отлично!!!
Благодарим за хорошую организацию экскурсии, всё прошло отлично!!!
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О
Прогулка на мыс Тобизина и мыс Вятлина - из Владивостока
Дата посещения: 28 июл 2026
Все прошло прекрасно. Познавательно и очень душевно. Гид Виктория - прекрасный экскурсовод, очень знающий и любящий это дело. И умеющий создать прекрасную атмосферу. Большое спасибо за этот праздник жизни!
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В
Морская рыбалка на камбалу
Дата посещения: 19 июл 2026
Спасибо за хорошую организацию и прекрасно проведенное время. Всё полностью соответствует описанию. Рыбалка прошла успешно. Капитан - прекрасный человек, знаток своего дела. Рекомендуем!
Спасибо за хорошую организацию и прекрасно проведенное время. Всё полностью соответствует описанию. Рыбалка прошла успешно. Капитан
Спасибо за хорошую организацию и прекрасно проведенное время. Всё полностью соответствует описанию. Рыбалка прошла успешно. Капитан
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О
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Дата посещения: 23 июл 2026
Нам все очень понравилось, очень много новой интересной информации, не все даже удалось уложить с первого раза. Мы бы даже
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хотели продолжить сотрудничество и заказать экскурсию по ночному Владивостоку. Вроде после первого заказа мне приходило сообщение о 5 процентной скидке на второй заказ. Мы бы с удовольствием. Что нам надо для этого еще сделать?

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О
Владивосток - первая встреча
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия замечательная, все понравилось. Александр интересно все рассказывал, много интересного узнали о городе. Спасибо за проведенное время.
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А
Ночные огни Владивостока (в группе)
Дата посещения: 3 июн 2026
Большое спасибо за интересную экскурсию!
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