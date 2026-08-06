Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Приморском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
45000
₽
за всё
Без суеты и спешки разгадать тайны острова Русский и посетить смотровые Владивостока
5
3 отзыва
10500
₽
за всё
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
5
31 отзыв
19000
₽
за всё
Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
4.9
43 отзыва
от
7800
₽
за всё
Отправиться за отголосками загадочного, злачного и самого аутентичного места старого Владивостока
4.7
20 отзывов
6720
₽
за всё
Погулять по старинному кварталу Миллионка, увидеть китайские доходные дома и раскрыть их тайны
5
1 отзыв
21000
₽
за всё
Познакомиться с интересными местами города и его окрестностей
5
1 отзыв
от
29000
₽
за всё
Увидеть красоты приморской тайги без трудных переходов и восхождений
5
2 отзыва
24000
₽
за всё
Нетронутая природа, заброшенные военные объекты и свежевыловленные морепродукты
5
2 отзыва
36000
₽
за всё
Отправиться из бухты Труда к острову Шкота, посетить лежбище ларг
Групповые экскурсии
18900
₽
за чел.
Встретить рассвет в море, побывать на двух островах и увидеть ларг у кекуров - из Владивостока
7000
₽
за чел.
Приморье наощупь: камни под ногами, ветер в волосах и свобода дальневосточного края
9700
₽
за чел.
Сбежать из Владивостока на природу - к знаменитым кекурам, уютным бухтам и могильным соснам
18900
₽
за чел.
Заповедные бухты, лежбища тюленей, морской космодром и десятки островов вокруг Владивостока
8700
₽
за чел.
Дикое морское Приморье - скалы, птицы, купание в бухтах и пятнистые тюлени (из Владивостока)
6500
₽
за чел.
Преодолеть 10 км по живописным склонам и отдохнуть у моря с видом на кекуры и бирюзовую воду
12300
₽
за чел.
Добыть улов во Владивостоке - даже если держите удочку впервые
3200
₽
за чел.
Увидеть коллекции дендропарка, залезть в ретроавтомобиль и совершить вечерний променад
9999
₽
за чел.
Увидеть полуостров Тобизина, пролив Старка, Амурский и Уссурийский заливы (во Владивостоке)
Обзорные по городам
5
12 отзывов
16950
₽
за всё
От маяка до мыса Тобизина - ветер, море, чайки и панорамы города
5
1 отзыв
23999
₽
за всё
Все достопримечательности города, мосты, бухты и маяк
5
152 отзыва
35150
₽
за всё
Приглашаем на незабываемую морскую прогулку по акватории Владивостока, который жители ласково называют «V». Этот тур станет настоящей жемчужиной вашег...
11067
₽
за всё
Эта экскурсия — погружение в душу Владивостока, в котором величие человеческих творений неразрывно связано с капризами природы. Мы увидим знаменитые м...
5
9 отзывов
3300
₽
за чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по острову Русский. Экскурсанты узнают историю названия и освоения крупнейшего острова залива Петра Великого, увидят...
5
2 отзыва
4000
₽
за чел.
Вечерняя морская прогулка по проливу Босфор Восточный: увидим ночной Владивосток с моря, Русский мост, Токаревский маяк. Пройдем вокруг полуострова Ел...
5400
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку для тех, у кого мало времени. Всего за три часа вы увидите основные достопримечательности: полюбуетесь видом на Вла...
4.8
21 отзыв
12712
₽
за всё
Экскурсия для тех, кто ценит время и хочет увидеть главное в городе без лишней информации
4.8
15 отзывов
19720
₽
за всё
Мыс Тобизина, бухта Стеклянная, Русский остров и многое другое - на обзорной экскурсии
Билеты
Водные прогулки
18900
₽
за чел.
Встретить рассвет в море, побывать на двух островах и увидеть ларг у кекуров - из Владивостока
9700
₽
за чел.
Сбежать из Владивостока на природу - к знаменитым кекурам, уютным бухтам и могильным соснам
18900
₽
за чел.
Заповедные бухты, лежбища тюленей, морской космодром и десятки островов вокруг Владивостока
8700
₽
за чел.
Дикое морское Приморье - скалы, птицы, купание в бухтах и пятнистые тюлени (из Владивостока)
6500
₽
за чел.
Преодолеть 10 км по живописным склонам и отдохнуть у моря с видом на кекуры и бирюзовую воду
12300
₽
за чел.
Добыть улов во Владивостоке - даже если держите удочку впервые
9999
₽
за чел.
Увидеть полуостров Тобизина, пролив Старка, Амурский и Уссурийский заливы (во Владивостоке)
9999
₽
за чел.
Увидеть панорамы города с воды и при хорошей погоде пройти под двумя вантовыми мостами
5
1 отзыв
4000
₽
за чел.
Встретить закат у Токаревского маяка, увидеть морские ворота города и пройти по бухте Золотой Рог
Туры на автомобиле
45000
₽
за всё
Без суеты и спешки разгадать тайны острова Русский и посетить смотровые Владивостока
5
12 отзывов
3700
₽
за чел.
Забыть о всех тревогах на краю острова Русский и услышать приморские истории местных жителей
5
3 отзыва
10500
₽
за всё
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
5
31 отзыв
19000
₽
за всё
Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
5
1 отзыв
21000
₽
за всё
Познакомиться с интересными местами города и его окрестностей
14000
₽
за чел.
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
5
1 отзыв
от
29000
₽
за всё
Увидеть красоты приморской тайги без трудных переходов и восхождений
2900
₽
за чел.
Владивосток стоит на высоте, спускается к бухтам, раскрывается мостами, портом, островами и морскими панорамами. Мы проедем по главным сопкам, увидим ...
5
2 отзыва
24000
₽
за всё
Нетронутая природа, заброшенные военные объекты и свежевыловленные морепродукты
Гастрономические туры
10000
₽
за чел.
Птичьи базары, морские котики, уединённые бухты и мысы
5
1 отзыв
6500
₽
за чел.
Торговые центры, корейские товары, массажи и гастрономия приграничного Китая
5
3 отзыва
10000
₽
за чел.
Отправиться из Владивостока к диким берегам Приморья
4.9
43 отзыва
5900
₽
за чел.
Увидеть острова Верховского и их обитателей, подышать морским воздухом и покупаться
от
12000
₽
за всё
Пройти по диким тропам, посмотреть на панораму моря с отвесных скал и пообедать на безлюдном пляже
16000
₽
за чел.
Скалы и гроты острова Шкота, розовые пещеры, интересные истории о каждом из мест и деликатесы
5
2 отзыва
10000
₽
за чел.
Троллинг на сёмгу или донка на камбалу + улов на костре
4.7
23 отзыва
5760
₽
за чел.
Отправиться на незабываемое свидание с морем и встретить закат на борту катера
5
8 отзывов
3800
₽
за чел.
Экскурсия познакомит вас с историей названия бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный. Вы узнаете, как в бухте Новик появился остров с латинским н...
Последние отзывы об экскурсиях по Приморскому краю
Ц
Дата посещения: 1 авг 2026
Большое спасибо за экскурсию! Гид Дмитрий рассказывал интересно и познавательно, много шутил.Мы много узнали про Владивосток и остались довольны.
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Ц
Дата посещения: 2 авг 2026
Спасибо большое за экскурсию! Все понравилось
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И
Дата посещения: 19 июл 2026
Все прошло замечательно. Очень гостеприимные хозяева. Интересно рассказал о винограде на Дальнем Востоке.
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В
Дата посещения: 30 июл 2026
Всё прошло отлично!
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В
Дата посещения: 27 июл 2026
Благодарим за хорошую организацию экскурсии, всё прошло отлично!!!
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О
Дата посещения: 28 июл 2026
Все прошло прекрасно. Познавательно и очень душевно. Гид Виктория - прекрасный экскурсовод, очень знающий и любящий это дело. И умеющий создать прекрасную атмосферу. Большое спасибо за этот праздник жизни!
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В
Дата посещения: 19 июл 2026
Спасибо за хорошую организацию и прекрасно проведенное время. Всё полностью соответствует описанию. Рыбалка прошла успешно. Капитан - прекрасный человек, знаток своего дела. Рекомендуем!
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О
Дата посещения: 23 июл 2026
Нам все очень понравилось, очень много новой интересной информации, не все даже удалось уложить с первого раза. Мы бы даже
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О
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия замечательная, все понравилось. Александр интересно все рассказывал, много интересного узнали о городе. Спасибо за проведенное время.
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А
Дата посещения: 3 июн 2026
Большое спасибо за интересную экскурсию!
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