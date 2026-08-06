читать дальше уменьшить хотели продолжить сотрудничество и заказать экскурсию по ночному Владивостоку. Вроде после первого заказа мне приходило сообщение о 5 процентной скидке на второй заказ. Мы бы с удовольствием. Что нам надо для этого еще сделать?

Нам все очень понравилось, очень много новой интересной информации, не все даже удалось уложить с первого раза. Мы бы даже