Экскурсии по Приморскому краю

Экскурсии в городах Приморского края

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Приморском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Владивосток
Дальнегорск

Индивидуальные экскурсии

Владивосток - не благодаря, а вопреки
Владивосток - не благодаря, а вопреки
3000
за всё
Авторская экскурсию по центру с гидом, имеющим свой взгляд на формирование духа и образа города
Владивосток
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
13500
за всё
Посетить островные форты и батареи, морскую ферму, мысы Вятлина и Тобизина, океанариум и кампус ДВФУ
Владивосток
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
19490
за всё
Выйти в Японское море и с воды рассмотреть красивейшие локации Владивостока
Владивосток
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
15000
за всё
Исследовать один из нетуристических уголков Приморья и прогуляться среди отвесных скал
Владивосток
Бухта Ежовая, Триозерье и долина в Атлантов
Бухта Ежовая, Триозерье и долина в Атлантов
18000
за всё
На этой экскурсии вы увидите две удивительно красивые бухты - Триозерье и Ежовая
Владивосток
Индивидуальная экскурсия на полуостров Гамова
Индивидуальная экскурсия на полуостров Гамова
19500
за всё
Владивосток
Индивидуальная прогулка на мыс Тобизина и о. Русский
Индивидуальная прогулка на мыс Тобизина и о. Русский
5
1 отзыв
4000
за всё
Откройте для себя мыс Тобизина - одну из главных природных достопримечательностей этих мест
Владивосток
Островок Китая во Владивостоке
Островок Китая во Владивостоке
3500
за всё
Владивосток
Екатериновские пещеры + видовая площадка
Екатериновские пещеры + видовая площадка
13000
за всё
Владивосток

Групповые экскурсии

Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
3700
за чел.
Открыть чудесный уголок Приморья, побывать в заповедных бухтах и увидеть заброшенные шхуны
Владивосток
Прогулка на изнанку жизни портового города
Прогулка на изнанку жизни портового города
1000
за чел.
Эту свою авторскую прогулку я посвятила о тому, что редко услышишь на классической экскурсии, но что делает объёмнее
Владивосток
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
4550
за чел.
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Владивосток
Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
5
1 отзыв
1000
за чел.
Мы познакомим вас с историей города V и сделаем красивые фото на видовых площадках города под умопомрачительные закаты
Владивосток
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
5
1 отзыв
2350
за чел.
Научиться управлять доской с веслом и открыть одно из самых живописных мест в окрестностях города
Владивосток
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
1200
за чел.
Обзорная экскурсия по городу Владивосток
Владивосток
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
1300
за чел.
Украшением города с недавних пор являются вантовые мосты: "Золотой Мост" через бухту "Золотой Рог"
Владивосток
Морская прогулка «к Токаревскому маяку»
Морская прогулка «к Токаревскому маяку»
2000
за чел.
Познакомиться с морской историей Приморья, увидеть уникальную
Владивосток
Святки-колядки в Речице
Святки-колядки в Речице
2200
за чел.
Святки - период между Рождеством и Крещением, начинаются с 6 января и длятся до 18 января
Владивосток

Обзорные по городам

Джип-тур вокруг острова Русский
Джип-тур вокруг острова Русский
от
4000
за чел.
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Владивосток
Пять сопок Владивостока
Пять сопок Владивостока
2700
за чел.
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Владивосток
Обзорная экскурсия по Владивостоку (3 часа)
Обзорная экскурсия по Владивостоку (3 часа)
5
1 отзыв
от
2700
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Владивосток
Индивидуальная прогулка на мыс Тобизина и о. Русский
Индивидуальная прогулка на мыс Тобизина и о. Русский
5
1 отзыв
4000
за всё
Откройте для себя мыс Тобизина - одну из главных природных достопримечательностей этих мест
Владивосток
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
1200
за чел.
Обзорная экскурсия по городу Владивосток
Владивосток
Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
7000
за всё
Восхитившись третьим по величине океанариумом в мире мы с вами посетим набережную центра отдыха, сделаем фото на фоне
Владивосток
Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
7000
за всё
Во время нашего тура, на экскурсиях вы познакомитесь с морской флорой
Владивосток
Знакомство с Владивостоком нестандартно
Знакомство с Владивостоком нестандартно
6000
за всё
Отправляемся на прогулку по полуострову Эгершельд и на экскурсию по Корабельной набережной
Владивосток
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
5
17 отзывов
6500
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностями, открыть лучшие ракурсы и узнать, чем живет город
Владивосток

Билеты

Восхождение на сопку Сихоте-Алиньского хребта в черте г. Владивосток - «Роза Ветров» + фотопрогулка в Ботаническом саду
Восхождение на сопку Сихоте-Алиньского хребта в черте г. Владивосток - «Роза Ветров» + фотопрогулка в Ботаническом саду
8000
за всё
Владивосток
Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой, царские заброшенные казармы и много фотозон морских панорам
Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой, царские заброшенные казармы и много фотозон морских панорам
10000
за всё
Владивосток

Водные прогулки

Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
Шкота, мыс Тобизина и остров Русский - на моторной лодке
19490
за всё
Выйти в Японское море и с воды рассмотреть красивейшие локации Владивостока
Владивосток
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
4550
за чел.
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Владивосток
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
1300
за чел.
Украшением города с недавних пор являются вантовые мосты: "Золотой Мост" через бухту "Золотой Рог"
Владивосток
Морская прогулка «к Токаревскому маяку»
Морская прогулка «к Токаревскому маяку»
2000
за чел.
Познакомиться с морской историей Приморья, увидеть уникальную
Владивосток
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
5
3 отзыва
3500
за чел.
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Владивосток
Морской фасад Владивостока - прогулка на катере
Морской фасад Владивостока - прогулка на катере
5
1 отзыв
26500
за всё
Рассмотреть маяки и мосты города, встретиться со стихией у мыса Тобизина и заняться снорклингом
Владивосток
Урок парусного спорта на яхте
Урок парусного спорта на яхте
7000
за всё
Урок парусного спорта - это выход в море на яхте с опытным капитаном, который объяснит принципы управления
Владивосток

Туры на автомобиле

Магия Русского острова: все топ-места за один день
Магия Русского острова: все топ-места за один день
13500
за всё
Посетить островные форты и батареи, морскую ферму, мысы Вятлина и Тобизина, океанариум и кампус ДВФУ
Владивосток
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
К красотам мыса Брюса: путешествие и треккинг
15000
за всё
Исследовать один из нетуристических уголков Приморья и прогуляться среди отвесных скал
Владивосток
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
3500
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Владивосток
Индивидуальная экскурсия на полуостров Гамова
Индивидуальная экскурсия на полуостров Гамова
19500
за всё
Владивосток
Джип-тур вокруг острова Русский
Джип-тур вокруг острова Русский
от
4000
за чел.
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Владивосток
Пять сопок Владивостока
Пять сопок Владивостока
2700
за чел.
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Владивосток
Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
от
6250
за чел.
Владивосток
Миллионка - старый китайский квартал
Миллионка - старый китайский квартал
1000
за чел.
Пешеходная экскурсия
Владивосток
Мыс Тобизина
Мыс Тобизина
5
1 отзыв
от
2900
за чел.
Смешанная: поездка на внедорожниках и пешеходная
Владивосток

Гастрономические туры

Мыс Тобизина + Мореферма с дегустацией + катание на сапах
Мыс Тобизина + Мореферма с дегустацией + катание на сапах
4500
за чел.
Владивосток
Зоопарк Садгород + частный океанариум + музей авто-мото старины. Пикник у озера с утками-мандаринками
Зоопарк Садгород + частный океанариум + музей авто-мото старины. Пикник у озера с утками-мандаринками
7000
за всё
Владивосток
Мореферма (о. Русский)
Мореферма (о. Русский)
5
1 отзыв
2900
за чел.
Экскурсия на остров Русский с посещением морефермы, дегустация гребешка и устрицы
Владивосток
Морские деликатесы острова Русский
Морские деликатесы острова Русский
4.9
45 отзывов
7800
за всё
Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты
Владивосток

Последние отзывы об экскурсиях по Приморскому краю

  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Владивостока - на юг Приморья
    Мы прекрасно провели день в поездке с Дмитрием. Расстояния хоть и большие, но их не чувствуешь, наслаждаясь красотами Приморья! Дмитрий пошёл нам на встречу и кастомизировал маршрут по нашему запросу. Ещё Дмитрий знатный путешественник и знает много всего не только про Приморье, а про много мест России и зарубежья, а также может посоветовать хорошие места во Владивостоке. Короче, время провели очень качественно! Спасибо большое, Дмитрий!!!
  • М
    Мераб
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
    Респект Константину! Профессионально, интересно, задорно!
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
    Одна из самых замечательных экскурсий! Нам с мужем очень понравились маршрут, истории, легенды от нашего восхитительного гида Елены😍 сразу видно человека, любящего свой край! Надеемся ещё раз приехать сюда, обратимся к ней обязательно🤗
  • М
    Мераб
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, я Владивосток!
    Очень профессиональный и весьма доброжелательный гид. Спасибо, Наталия! ✊🤝
  • Г
    Горюнова
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, я Владивосток!
    Чудесная, информативная экскурсия, от которой влюбляешься в город. Наталья- настоящий профессионал своего дела и приятная в общении, красивая девушка. Маршрут грамотно продуман и открывает знакомство с Владивостоком постепенно, смакуя каждый уголок, оставляя после приятное послевкусие. .
  • А
    Алексей
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Таинственная Миллионка: город в городе
    Интересная, профессионально проведенная экскурсия. Много узнали о жителях Китайского квартала Владивостока - Миллионки
  • Ф
    Фарида
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, я Владивосток!
    Прекрасная получилась прогулка, насыщенная, разнообразная и очень удобно, с учетом моих интересов выстроенная. Наталья - интересный, приятный в общении, хорошо знающий и любящий свой родной край человек. Настоящий профессионал!!! Чудесный день, проведенный с Натальей, я вспоминаю с огромным удовольствием. Благодарю 👏
  • О
    Оксана
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Фантастический остров Русский
    Я путешественник со стажем, и при посещении новых мест всегда приобретаю индивидуальные экскурсии. Могу сказать, что в моем личном рейтинге эксурсоводов Семен уверено занял первое место. Поездка была очень увлекательной, оригинально построен маршрут, интересная подача материала, легкое непринужденное общение на любые темы. Этот юноша не может не вызвать уважение и удивление! И желание еще раз вернуться для знакомства с его помощью с тайнами и красотами Приморского края! Спасибо огромное, Семен! И удачи во всех начинаниях и планах!!!
  • М
    Маргарита
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Благодарю Лидию за отлично проведенную экскурсию. Множество деталей, потайных уголков позволило увидеть город глазами местного жителя, 'понять' его, почувствовать его вкус, перелистать страницы истории. Я все больше и больше соглашаюсь с тем, что Владивосток одно из самых интересных мест на Земле Вернусь ли я к Лидии ещё и буду ли рекомендовать ее? Однозначно. Твердые 5 звезд
  • А
    Антон
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
    Большое спасибо Юле за оперативную и прекрасную организацию и Данилу - за шикарную разноплановую экскурсию, потрясающий маршрут и захватывающий рассказ об истории прошлого, настоящего и даже (!) будущего города Владивосток:) Было очень круто!
  • А
    Алексей
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Гид Лидия просто великолепна - прекрасно знает тему, профессиональна и позитивна. Заглянули с ней в глухие закоулки старого Владивостока, познакомились с историями местных предпринимателей и администраторов, узнали историю женщины - "первого в мире блогера". Экскурсия заняла примерно 7000 шагов, в принципе - рекомендую всем.
  • А
    Анна
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, я Владивосток!
    19 апреля посетили экскурсию с мужем. Нам очень понравилось маленькое путешествие по чудесному Владивостоку! Было весьма комфортно и увлекательно) Наталья ответила на все наши вопросы, рассказывала интересные истории и дала ценные советы:) получили представление об этом крае) будем советовать знакомым нашего замечательного гида!)
  • А
    Андрей
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Владивостока - на юг Приморья
    Спасибо за экскурсию и фотографии!
  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, я Владивосток!
    Все очень понравилось. Экскурсия была познавательной, интересной и комфортной. Большое спасибо Наталье! Масса приятных впечатлений, отличные фотографии. Очень рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом!
  • В
    Виктория
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Фантастический остров Русский
    Очень интересная и познавательная экскурсия от настоящего любителя своего дела. Вы узнаете много нового и интересного не только о Русском острове, но и в целом об истории города. Стоит отметить нетрадиционность экскурсии. Вы побываете в настоящей крепости, куда не водят туристов, увидите красоту острова, сделаете замечательные фотографии для своего альбома!!! Все фото не поместила. Получили колоссальное удовольствие и полезные советы для дальнейших путешествий по Дальневосточному краю!!! Семён, огромное СПАСИБО!!!
  • А
    Алена
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Вода на острове Русском прям необыкновенного цвета, чистота моря и высота скал поразила, были удивлены экскурсией! Так и хочется купаться в этих местах, Дмитрий показал нам природные ванны, которые наполняются морской волной и чем то напоминают огромное джакузи! Так же сделал нам снимки на свой фотоаппарат!
  • А
    Андрей
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Посетили необитаемый остров шкота, места впечатляющие!!! если хотите узнать о приморском крае, то вам сюда!
  • А
    Алексей
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, я Владивосток!
    Гид Наталья встретила нас в аэропорту, там и началась экскурсия. Благодаря ее рассказам за 4,5 часа Владивосток стал нам гораздо ближе и понятнее. Мы проехали по интересным и красивым местам, по обзорным площадкам с прекрасными видами на город и море, прокатились на фуникулёре и наблюдали выстрел полуденной пушки. Спасибо большое, Наталья!
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
    Это было классное путешествие. Остались приятные воспоминание, хочется сказать спасибо. Мне всё понравилось, было уютно, интересно и красиво.
  • С
    Сергей
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, я Владивосток!
    Наталья встретила в аэропорту после прилета, показала город в первый день с максимальным количеством достопримечательностей. Часть достопримечательностей более подробно посмотрел сам. Рекомендую экскурсии от Натальи!
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