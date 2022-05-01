Экскурсии в городах Республики Северная Осетия
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Северная Осетия или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
3000
₽
за всё
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
от
12000
₽
за всё
Легкая и комфортная поездка в дружеской компании - по самым красивым и вкусным местам региона
от
2000
₽
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
11250
₽
за всё
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
11500
₽
за всё
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
12000
₽
за всё
Насыщенная поездка по заповеднику, с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
23000
₽
за всё
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
5
2 отзыва
8500
₽
за всё
Исследовать горный край через взаимосвязь природы, архитектуры, религии и уклада ингушской жизни
8000
₽
за всё
Целебные источники, святыни, ледник Сказка и предания горного края
Групповые экскурсии
3000
₽
за чел.
Мы отправимся в столицу Чеченской республики - город Грозный - один из красивейших городов Кавказа
1000
₽
за чел.
Открыть город приветливых людей, вкусной еды и потрясающих пейзажей на теплой прогулке по центру
4.3
9 отзывов
1950
₽
за чел.
Получить объемное представление о величественной природе и старинных памятниках края
2000
₽
за чел.
Мы поедем в долину Даргавс и совершим легкий хайкинг к водопадам Мидаграбин, которые считаются высочайшими в Европе
16900
₽
за чел.
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
5000
₽
за чел.
Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии
Обзорные по городам
3000
₽
за всё
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
от
2000
₽
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
1000
₽
за чел.
Открыть город приветливых людей, вкусной еды и потрясающих пейзажей на теплой прогулке по центру
4000
₽
за всё
Познакомиться с историей города и его главными достопримечательностями на обзорной экскурсии
17000
₽
за всё
Самые яркие визитные карточки республики, секреты осетинских пирогов и мелодии дала-фандыра
9500
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
35900
₽
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
5
12 отзывов
800
₽
за чел.
Погрузиться в самобытную атмосферу города и понять, чем он живет, на дружеской прогулке по центру
12000
₽
за всё
Вайнахи - это общее для чеченцев и ингушей название
Водные прогулки
5
1 отзыв
16800
₽
за всё
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
19000
₽
за всё
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Туры на автомобиле
от
12000
₽
за всё
Легкая и комфортная поездка в дружеской компании - по самым красивым и вкусным местам региона
11250
₽
за всё
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
11500
₽
за всё
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
12000
₽
за всё
Насыщенная поездка по заповеднику, с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
23000
₽
за всё
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
44900
₽
за чел.
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
5
2 отзыва
8500
₽
за всё
Исследовать горный край через взаимосвязь природы, архитектуры, религии и уклада ингушской жизни
8000
₽
за всё
Целебные источники, святыни, ледник Сказка и предания горного края
20000
₽
за всё
Посетить поселок-призрак, овладеть азами акриловой живописи и устроить пикник в горах
Гастрономические туры
20000
₽
за всё
Посетить поселок-призрак, овладеть азами акриловой живописи и устроить пикник в горах
8450
₽
за всё
Завораживающие ущелья и водопады, исторические сооружения и святыни, а еще пикник и мастер-классы
29900
₽
за чел.
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
39900
₽
за чел.
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
5
1 отзыв
10600
₽
за всё
Вы посетите три ярких ущелья, осмотрите средневековые руины селений, прикоснетесь к загадке крупнейшего некрополя
5
1 отзыв
14000
₽
за всё
Мы увидим лазурное озеро Гижгит, поднимемся на высоту почти 2000 метров на перевале Актопрак, спустимся
5000
₽
за чел.
Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии
Экскурсионные туры на несколько дней
44900
₽
за чел.
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
34500
₽
за чел.
Прокатиться на горных качелях и полюбоваться фантастическими видами ущелий и ледников
29900
₽
за чел.
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
29900
₽
за чел.
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
18900
₽
за чел.
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
24900
₽
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
27900
₽
за чел.
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Северная Осетия
- ИИрина1 мая 2022Супер всё было отлично 👍 Юрий отличный гид. Знает и любит свое дело. Показал город и рассказал всю историю Владикавказа. Рекомендуем Всем.
- ААлина1 мая 2022Отзыв на: Владикавказ глазами местных жителейМы очень довольны экскурсией! Вся наша группа, для которой я организовала это мероприятие, в восторге от Альберта. Даже нет никаких пожеланий, что можно было бы улучшить. Маршрут отличный для знакомства с городом. Альберт очень интересно рассказывает. По времени 2 часа - оптимально.
- ИИрина1 мая 2022Отзыв на: Душевное путешествие в Северную ОсетиюОчень хорошее впечатление всё очень понравилось. Виды захватывают гид. Александр очень интересно всё рассказывал. Вождение было комфортным и безопасным. Осетия покорила наши сердца.
- ИИгорь30 апреля 2022Выбрали джип-тур с гидом Коба и вся экскурсия прошла на высшем уровне. Поездка получилась насыщеной и успели даже сверх запланированного. Хочется сказать огромное человеческое спасибо за отношение и подход к экскурсии В самом начале обговорили как лучше начать тур с учётом погоды и обеда, смогли заехать за водой. На маршруте Коба подробно рассказал историю объектов и помог найти лучшие точки для фото, получилось по новому взглянуть на красоты Осетии,несмотря на то что это был второй раз!
- ААзамат30 апреля 2022Большое спасибо тебе Роланд за интереснейшую и познавательную экскурсию!!! Красивейшая природа, знание истории,дополненные легендами-"ПЯТЬ" баллов. Крепко жму руку. Спасибо Тебе! Азамат и Оля
- ЕЕлена30 апреля 2022Красивая и гостеприимная Осетия! Спасибо команде Давида и персонально Дзамболату за невероятно яркое и эмоциональное путешествие! Это не просто поездка по красотам Осетии, но ещё и невероятный заряд положительных эмоций, юмор, отличное настроение, самый вкусный кофе, осетинские пироги и профессиональные фото в подарок:)! Не буду раскрывать всех сюрпризов, которые Дзамболат готовит своим гостям, но они оооочень приятные))) Ребята, благодаря вам я прочувствовала счастье в горах!)) ❤️
- ЭЭльвира30 апреля 2022Наикрутейшая поездка. Помимо красивых видов, был увлекательный экскурс в историю от нашего суперского гида Аслана)
- ВВиктория30 апреля 2022Отзыв на: Осетия - любовь с первого взглядаРебята, благодарим вас за такой тёплый приём🙌 Атмосфера волшебная! Наш Гид Роберт чудесный заботливый человек! Рассказал нам много секретных мест, где наполняешься и отдыхаешь🙌 Потому, что мы готовились к поездке, читали информацию, поэтому и тем, кто хочет приехать в Северскую Осетию, не поленитесь, изучайте самостоятельно, за вас никто ничего не сделает!! Хотим приехать снова🙌
- ААндрей30 апреля 2022Отзыв на: По древней земле Ингушетии27 апреля ездили на экскурсию по горной Ингушетии с гидом Владом, организатор поездки Лиана. Всё очень понравилось! Хороший гид, машина, маршрут. Рекомендую всем!
- ЕЕва29 апреля 2022Потрясающее знакомство у нас произошло с Осетией несколько дней назад! Давид – очень хороший гид, который идеально знает направление. Рассказал очень много интересного, показал кучу красоты, ещё и фотографировал и снимал нас во время экскурсии! Однозначно вернёмся к нему в следующий раз за более глубоким и нестандартным маршрутом 😍
- ООльга29 апреля 2022Отзыв на: Из Владикавказа - в Кабардино-БалкариюЭкскурсия в Кабардино- Балкарию с гидом Владимиром прошла необыкновенно! Отличный маршрут, содержательный рассказ, нескучная поездка. Владимир делает классные фотографии, рекомендует виды и места для сьемки. Безопасное вождение и чистота в автомобиле. В этим гидом интересно, время в пути летит быстро:) Мы много где были и поэтому, нам есть с чем сравнить:) Всем рекомендуем!
- ЕЕлена29 апреля 2022Все было отлично! Приятно удивил пикник с видом на горы)) хорошая комфортная машина. Валерий хорошо знает регион, провёл прекрасную экскурсию для нас))
- ДДмитрий28 апреля 2022Очень понравилось, интересная насыщенная экскурсия, советуем всем. А если вы первый раз в Осетии, то тут вам расскажут и истории региона и проведут интересную экскурсию, посоветую другие интересные места для посещения.
- ККсения28 апреля 2022Хотели бы поблагодарить Лиану за организацию, а Магомеда за саму экскурсию! Такие красивые локации нам показали, мы в восторге ☺️ вся дорога сопровождалась интересными и жизненными историями для полного погружения в культуру Северного Кавказа🔥
- ООльга28 апреля 2022Отзыв на: Владикавказ глазами местных жителейЭкскурсия по старым кварталам Владикавказа! Очень интересный маршрут, если добавить больше исторических биографических данных о владельцах домов, о которых была речь на маршруте -было бы просто восхитительно! Роланду- большое спасибо!
- ООльга28 апреля 2022С нами на маршруте был Вадим! Коммуникабельный и открытый гид! По его отношению к делу видно, на сколько он заинтересован показать Северную Осетию так, чтобы туристы влюбились в этот край! Показывает лучшие места,:) Отдельно хочу отметить идеальную чистоту в салоне автомобиля!
- ООльга28 апреля 2022Остались довольны экскурсией! Мурад хорошо излагает материал, интересно составлен маршрут. Рекомендую!
- ДДмитрий27 апреля 2022Отзыв на: Понять загадочный мир ИнгушетииЭкскурсию советую всем, кто не ждёт чего либо кроме прекрасных гор и исторической архитектуры
- ДДмитрий27 апреля 2022Отзыв на: Из Владикавказа - в возрожденный ГрозныйСпасибо за отличную экскурсию! Экскурсию советую если вы хотите побывать в Грозном, и не ждёте чего то особенного.
- ИИгорь27 апреля 2022Осетия навсегда в сердце! Всего один день мы провели здесь, а впечатлений как будто ездили неделю! Наш гид Коба - замечательный ЧЕЛОВЕК! В тот момент, когда мы думали, что лучше быть уже не может, он удивлял нас снова и снова! От видов захватывает дух! Отдельное спасибо за организацию обеда! Домашняя осетинская кухня: ароматный суп и осетинские пироги!!! Замечательная хозяйка Марина все приготовила своими руками у нас на глазах! С пылу, с жару… Ни в одном ресторане мы так вкусно не ели! А ещё с видом на горы, под ласковым апрельский солнцем. Наш гид Коба не только возил нас на комфортном, идеально убранном автомобиле, но и угощал домашним ароматным вином, лучшим из того что мы когда-либо пробовали! Если Вы ещё думаете ехать или не ехать, то… Просто едте! Жалеть не придётся))) С уважением и благодарностью, Лена и Игорь из Санкт-Петербурга