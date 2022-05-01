И Ирина 5 Отзыв на: Владикавказ «от и до»: на машине и пешком Супер всё было отлично 👍 Юрий отличный гид. Знает и любит свое дело. Показал город и рассказал всю историю Владикавказа. Рекомендуем Всем.

А Алина 5 Отзыв на: Владикавказ глазами местных жителей Мы очень довольны экскурсией! Вся наша группа, для которой я организовала это мероприятие, в восторге от Альберта. Даже нет никаких пожеланий, что можно было бы улучшить. Маршрут отличный для знакомства с городом. Альберт очень интересно рассказывает. По времени 2 часа - оптимально.

И Ирина 5 Отзыв на: Душевное путешествие в Северную Осетию Очень хорошее впечатление всё очень понравилось. Виды захватывают гид. Александр очень интересно всё рассказывал. Вождение было комфортным и безопасным. Осетия покорила наши сердца.

И Игорь 5 Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии» Выбрали джип-тур с гидом Коба и вся экскурсия прошла на высшем уровне. Поездка получилась насыщеной и успели даже сверх запланированного. Хочется сказать огромное человеческое спасибо за отношение и подход к экскурсии В самом начале обговорили как лучше начать тур с учётом погоды и обеда, смогли заехать за водой. На маршруте Коба подробно рассказал историю объектов и помог найти лучшие точки для фото, получилось по новому взглянуть на красоты Осетии,несмотря на то что это был второй раз!

А Азамат 5 Отзыв на: Северная Осетия по максимуму Большое спасибо тебе Роланд за интереснейшую и познавательную экскурсию!!! Красивейшая природа, знание истории,дополненные легендами-"ПЯТЬ" баллов. Крепко жму руку. Спасибо Тебе! Азамат и Оля

Е Елена 5 Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии» Красивая и гостеприимная Осетия! Спасибо команде Давида и персонально Дзамболату за невероятно яркое и эмоциональное путешествие! Это не просто поездка по красотам Осетии, но ещё и невероятный заряд положительных эмоций, юмор, отличное настроение, самый вкусный кофе, осетинские пироги и профессиональные фото в подарок:)! Не буду раскрывать всех сюрпризов, которые Дзамболат готовит своим гостям, но они оооочень приятные))) Ребята, благодаря вам я прочувствовала счастье в горах!)) ❤️

Э Эльвира 5 Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии» Наикрутейшая поездка. Помимо красивых видов, был увлекательный экскурс в историю от нашего суперского гида Аслана)

В Виктория 5 Отзыв на: Осетия - любовь с первого взгляда Ребята, благодарим вас за такой тёплый приём🙌 Атмосфера волшебная! Наш Гид Роберт чудесный заботливый человек! Рассказал нам много секретных мест, где наполняешься и отдыхаешь🙌 Потому, что мы готовились к поездке, читали информацию, поэтому и тем, кто хочет приехать в Северскую Осетию, не поленитесь, изучайте самостоятельно, за вас никто ничего не сделает!! Хотим приехать снова🙌

А Андрей 5 Отзыв на: По древней земле Ингушетии 27 апреля ездили на экскурсию по горной Ингушетии с гидом Владом, организатор поездки Лиана. Всё очень понравилось! Хороший гид, машина, маршрут. Рекомендую всем!

Е Ева 5 Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии» Потрясающее знакомство у нас произошло с Осетией несколько дней назад! Давид – очень хороший гид, который идеально знает направление. Рассказал очень много интересного, показал кучу красоты, ещё и фотографировал и снимал нас во время экскурсии! Однозначно вернёмся к нему в следующий раз за более глубоким и нестандартным маршрутом 😍

О Ольга 5 Отзыв на: Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию Экскурсия в Кабардино- Балкарию с гидом Владимиром прошла необыкновенно! Отличный маршрут, содержательный рассказ, нескучная поездка. Владимир делает классные фотографии, рекомендует виды и места для сьемки. Безопасное вождение и чистота в автомобиле. В этим гидом интересно, время в пути летит быстро:) Мы много где были и поэтому, нам есть с чем сравнить:) Всем рекомендуем!

Е Елена 5 Отзыв на: Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день Все было отлично! Приятно удивил пикник с видом на горы)) хорошая комфортная машина. Валерий хорошо знает регион, провёл прекрасную экскурсию для нас))

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Северная Осетия по максимуму Очень понравилось, интересная насыщенная экскурсия, советуем всем. А если вы первый раз в Осетии, то тут вам расскажут и истории региона и проведут интересную экскурсию, посоветую другие интересные места для посещения.

К Ксения 5 Отзыв на: Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства Хотели бы поблагодарить Лиану за организацию, а Магомеда за саму экскурсию! Такие красивые локации нам показали, мы в восторге ☺️ вся дорога сопровождалась интересными и жизненными историями для полного погружения в культуру Северного Кавказа🔥

О Ольга 5 Отзыв на: Владикавказ глазами местных жителей Экскурсия по старым кварталам Владикавказа! Очень интересный маршрут, если добавить больше исторических биографических данных о владельцах домов, о которых была речь на маршруте -было бы просто восхитительно! Роланду- большое спасибо!

О Ольга 5 Отзыв на: Северная Осетия по максимуму С нами на маршруте был Вадим! Коммуникабельный и открытый гид! По его отношению к делу видно, на сколько он заинтересован показать Северную Осетию так, чтобы туристы влюбились в этот край! Показывает лучшие места,:) Отдельно хочу отметить идеальную чистоту в салоне автомобиля!

О Ольга 5 Отзыв на: Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию Остались довольны экскурсией! Мурад хорошо излагает материал, интересно составлен маршрут. Рекомендую!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Понять загадочный мир Ингушетии Экскурсию советую всем, кто не ждёт чего либо кроме прекрасных гор и исторической архитектуры

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Из Владикавказа - в возрожденный Грозный Спасибо за отличную экскурсию! Экскурсию советую если вы хотите побывать в Грозном, и не ждёте чего то особенного.