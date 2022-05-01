Экскурсии по Республике Северная Осетия

Экскурсии в городах Республики Северная Осетия

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Северная Осетия или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Владикавказ

Индивидуальные экскурсии

Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
3000
за всё
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Владикавказ
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
от
12000
за всё
Легкая и комфортная поездка в дружеской компании - по самым красивым и вкусным местам региона
Владикавказ
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
от
2000
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Владикавказ
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
11250
за всё
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
Владикавказ
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
11500
за всё
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
Владикавказ
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
12000
за всё
Насыщенная поездка по заповеднику, с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
Владикавказ
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
23000
за всё
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
Владикавказ
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
5
2 отзыва
8500
за всё
Исследовать горный край через взаимосвязь природы, архитектуры, религии и уклада ингушской жизни
Владикавказ
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
8000
за всё
Целебные источники, святыни, ледник Сказка и предания горного края
Владикавказ

Групповые экскурсии

Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
3000
за чел.
Мы отправимся в столицу Чеченской республики - город Грозный - один из красивейших городов Кавказа
Владикавказ
Кемпинг в горах Алании
Кемпинг в горах Алании
25000
за чел.
Владикавказ
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
1000
за чел.
Открыть город приветливых людей, вкусной еды и потрясающих пейзажей на теплой прогулке по центру
Владикавказ
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
4.3
9 отзывов
1950
за чел.
Получить объемное представление о величественной природе и старинных памятниках края
Владикавказ
Экскурсия на Мидаграбинские водопады
Экскурсия на Мидаграбинские водопады
2000
за чел.
Мы поедем в долину Даргавс и совершим легкий хайкинг к водопадам Мидаграбин, которые считаются высочайшими в Европе
Владикавказ
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
16900
за чел.
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
Владикавказ
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
5000
за чел.
Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии
Владикавказ
Трансфер из аэропорта
Трансфер из аэропорта
2000
за чел.
Владикавказ
Тур Заповедная Дигория
Тур Заповедная Дигория
12000
за чел.
Владикавказ

Обзорные по городам

Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
3000
за всё
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Владикавказ
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
от
2000
за всё
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Владикавказ
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
1000
за чел.
Открыть город приветливых людей, вкусной еды и потрясающих пейзажей на теплой прогулке по центру
Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
4000
за всё
Познакомиться с историей города и его главными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Владикавказ
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
17000
за всё
Самые яркие визитные карточки республики, секреты осетинских пирогов и мелодии дала-фандыра
Владикавказ
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
9500
за всё
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Владикавказ
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
35900
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Владикавказ
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
5
12 отзывов
800
за чел.
Погрузиться в самобытную атмосферу города и понять, чем он живет, на дружеской прогулке по центру
Владикавказ
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
12000
за всё
Вайнахи - это общее для чеченцев и ингушей название
Владикавказ

Водные прогулки

Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
5
1 отзыв
16800
за всё
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Владикавказ
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
19000
за всё
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Владикавказ

Туры на автомобиле

Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
от
12000
за всё
Легкая и комфортная поездка в дружеской компании - по самым красивым и вкусным местам региона
Владикавказ
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
11250
за всё
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
Владикавказ
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
11500
за всё
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
Владикавказ
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
12000
за всё
Насыщенная поездка по заповеднику, с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
Владикавказ
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
23000
за всё
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
Владикавказ
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
44900
за чел.
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Владикавказ
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
5
2 отзыва
8500
за всё
Исследовать горный край через взаимосвязь природы, архитектуры, религии и уклада ингушской жизни
Владикавказ
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
8000
за всё
Целебные источники, святыни, ледник Сказка и предания горного края
Владикавказ
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
20000
за всё
Посетить поселок-призрак, овладеть азами акриловой живописи и устроить пикник в горах
Владикавказ

Гастрономические туры

Кемпинг в горах Алании
Кемпинг в горах Алании
25000
за чел.
Владикавказ
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
Арт-путешествие в Верхний Згид из Владикавказа
20000
за всё
Посетить поселок-призрак, овладеть азами акриловой живописи и устроить пикник в горах
Владикавказ
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
8450
за всё
Завораживающие ущелья и водопады, исторические сооружения и святыни, а еще пикник и мастер-классы
Владикавказ
В гостях у осетин
В гостях у осетин
29900
за чел.
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Владикавказ
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
39900
за чел.
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Владикавказ
Плато Канжол и озера Шадхурей + пикник
Плато Канжол и озера Шадхурей + пикник
14500
за всё
Канжол - старший брат плато Бермамыт
Владикавказ
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
5
1 отзыв
10600
за всё
Вы посетите три ярких ущелья, осмотрите средневековые руины селений, прикоснетесь к загадке крупнейшего некрополя
Владикавказ
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
5
1 отзыв
14000
за всё
Мы увидим лазурное озеро Гижгит, поднимемся на высоту почти 2000 метров на перевале Актопрак, спустимся
Владикавказ
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
5000
за чел.
Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии
Владикавказ

Экскурсионные туры на несколько дней

Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
44900
за чел.
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Владикавказ
Кемпинг в горах Алании
Кемпинг в горах Алании
25000
за чел.
Владикавказ
Осетинские выходные: Даргавс, Кармадон, водопады и ущелья
Осетинские выходные: Даргавс, Кармадон, водопады и ущелья
34500
за чел.
Прокатиться на горных качелях и полюбоваться фантастическими видами ущелий и ледников
Владикавказ
Сказочная Алания
Сказочная Алания
29900
за чел.
Владикавказ
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
29900
за чел.
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Владикавказ
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
29900
за чел.
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Владикавказ
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
18900
за чел.
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Владикавказ
Выходные в Дигории
Выходные в Дигории
24900
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Владикавказ
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
27900
за чел.
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
Владикавказ

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Северная Осетия

  • И
    Ирина
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Супер всё было отлично 👍 Юрий отличный гид. Знает и любит свое дело. Показал город и рассказал всю историю Владикавказа. Рекомендуем Всем.
  • А
    Алина
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Владикавказ глазами местных жителей
    Мы очень довольны экскурсией! Вся наша группа, для которой я организовала это мероприятие, в восторге от Альберта. Даже нет никаких пожеланий, что можно было бы улучшить. Маршрут отличный для знакомства с городом. Альберт очень интересно рассказывает. По времени 2 часа - оптимально.
  • И
    Ирина
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Душевное путешествие в Северную Осетию
    Очень хорошее впечатление всё очень понравилось. Виды захватывают гид. Александр очень интересно всё рассказывал. Вождение было комфортным и безопасным. Осетия покорила наши сердца.
  • И
    Игорь
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии»
    Выбрали джип-тур с гидом Коба и вся экскурсия прошла на высшем уровне. Поездка получилась насыщеной и успели даже сверх запланированного. Хочется сказать огромное человеческое спасибо за отношение и подход к экскурсии В самом начале обговорили как лучше начать тур с учётом погоды и обеда, смогли заехать за водой. На маршруте Коба подробно рассказал историю объектов и помог найти лучшие точки для фото, получилось по новому взглянуть на красоты Осетии,несмотря на то что это был второй раз!
  • А
    Азамат
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Северная Осетия по максимуму
    Большое спасибо тебе Роланд за интереснейшую и познавательную экскурсию!!! Красивейшая природа, знание истории,дополненные легендами-"ПЯТЬ" баллов. Крепко жму руку. Спасибо Тебе! Азамат и Оля
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии»
    Красивая и гостеприимная Осетия! Спасибо команде Давида и персонально Дзамболату за невероятно яркое и эмоциональное путешествие! Это не просто поездка по красотам Осетии, но ещё и невероятный заряд положительных эмоций, юмор, отличное настроение, самый вкусный кофе, осетинские пироги и профессиональные фото в подарок:)! Не буду раскрывать всех сюрпризов, которые Дзамболат готовит своим гостям, но они оооочень приятные))) Ребята, благодаря вам я прочувствовала счастье в горах!)) ❤️
  • Э
    Эльвира
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии»
    Наикрутейшая поездка. Помимо красивых видов, был увлекательный экскурс в историю от нашего суперского гида Аслана)
  • В
    Виктория
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Осетия - любовь с первого взгляда
    Ребята, благодарим вас за такой тёплый приём🙌 Атмосфера волшебная! Наш Гид Роберт чудесный заботливый человек! Рассказал нам много секретных мест, где наполняешься и отдыхаешь🙌 Потому, что мы готовились к поездке, читали информацию, поэтому и тем, кто хочет приехать в Северскую Осетию, не поленитесь, изучайте самостоятельно, за вас никто ничего не сделает!! Хотим приехать снова🙌
  • А
    Андрей
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По древней земле Ингушетии
    27 апреля ездили на экскурсию по горной Ингушетии с гидом Владом, организатор поездки Лиана. Всё очень понравилось! Хороший гид, машина, маршрут. Рекомендую всем!
  • Е
    Ева
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии»
    Потрясающее знакомство у нас произошло с Осетией несколько дней назад! Давид – очень хороший гид, который идеально знает направление. Рассказал очень много интересного, показал кучу красоты, ещё и фотографировал и снимал нас во время экскурсии! Однозначно вернёмся к нему в следующий раз за более глубоким и нестандартным маршрутом 😍
  • О
    Ольга
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
    Экскурсия в Кабардино- Балкарию с гидом Владимиром прошла необыкновенно! Отличный маршрут, содержательный рассказ, нескучная поездка. Владимир делает классные фотографии, рекомендует виды и места для сьемки. Безопасное вождение и чистота в автомобиле. В этим гидом интересно, время в пути летит быстро:) Мы много где были и поэтому, нам есть с чем сравнить:) Всем рекомендуем!
  • Е
    Елена
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
    Все было отлично! Приятно удивил пикник с видом на горы)) хорошая комфортная машина. Валерий хорошо знает регион, провёл прекрасную экскурсию для нас))
  • Д
    Дмитрий
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Северная Осетия по максимуму
    Очень понравилось, интересная насыщенная экскурсия, советуем всем. А если вы первый раз в Осетии, то тут вам расскажут и истории региона и проведут интересную экскурсию, посоветую другие интересные места для посещения.
  • К
    Ксения
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
    Хотели бы поблагодарить Лиану за организацию, а Магомеда за саму экскурсию! Такие красивые локации нам показали, мы в восторге ☺️ вся дорога сопровождалась интересными и жизненными историями для полного погружения в культуру Северного Кавказа🔥
  • О
    Ольга
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Владикавказ глазами местных жителей
    Экскурсия по старым кварталам Владикавказа! Очень интересный маршрут, если добавить больше исторических биографических данных о владельцах домов, о которых была речь на маршруте -было бы просто восхитительно! Роланду- большое спасибо!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Северная Осетия по максимуму
    С нами на маршруте был Вадим! Коммуникабельный и открытый гид! По его отношению к делу видно, на сколько он заинтересован показать Северную Осетию так, чтобы туристы влюбились в этот край! Показывает лучшие места,:) Отдельно хочу отметить идеальную чистоту в салоне автомобиля!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
    Остались довольны экскурсией! Мурад хорошо излагает материал, интересно составлен маршрут. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Понять загадочный мир Ингушетии
    Экскурсию советую всем, кто не ждёт чего либо кроме прекрасных гор и исторической архитектуры
  • Д
    Дмитрий
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Спасибо за отличную экскурсию! Экскурсию советую если вы хотите побывать в Грозном, и не ждёте чего то особенного.
  • И
    Игорь
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии»
    Осетия навсегда в сердце! Всего один день мы провели здесь, а впечатлений как будто ездили неделю! Наш гид Коба - замечательный ЧЕЛОВЕК! В тот момент, когда мы думали, что лучше быть уже не может, он удивлял нас снова и снова! От видов захватывает дух! Отдельное спасибо за организацию обеда! Домашняя осетинская кухня: ароматный суп и осетинские пироги!!! Замечательная хозяйка Марина все приготовила своими руками у нас на глазах! С пылу, с жару… Ни в одном ресторане мы так вкусно не ели! А ещё с видом на горы, под ласковым апрельский солнцем. Наш гид Коба не только возил нас на комфортном, идеально убранном автомобиле, но и угощал домашним ароматным вином, лучшим из того что мы когда-либо пробовали! Если Вы ещё думаете ехать или не ехать, то… Просто едте! Жалеть не придётся))) С уважением и благодарностью, Лена и Игорь из Санкт-Петербурга
ХОРОШО
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