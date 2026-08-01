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Экскурсии по Северной Осетии и городам

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Владикавказ

Индивидуальные экскурсии

Горные пейзажи Осетии: путешествие по Цейскому и Алагирскому ущельям
Горные пейзажи Осетии: путешествие по Цейскому и Алагирскому ущельям
5
1 отзыв
16950
за всё
Из Владикавказа - к древним святыням, невероятным видам и медитативным местам
Владикавказ
Аудиоэкскурсия по Владикавказу: город у подножия гор
Аудиоэкскурсия по Владикавказу: город у подножия гор
5
1 отзыв
620
за чел.
Без гида осмотреть must-see локации и узнать, как здесь переплелись судьбы целых народов
Владикавказ
Владикавказ: аудиоэкскурсия по городу у подножия Кавказа
Владикавказ: аудиоэкскурсия по городу у подножия Кавказа
620
за чел.
Эта аудиоэкскурсия посвящена истории, культуре и архитектуре Владикавказа — города на берегу Терека, где переплелись судьбы поэтов, военачальников, му...
Владикавказ
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
5
4 отзыва
5000
за всё
Узнать о дореволюционной, советской и современной жизни одного из красивейших городов Кавказа
Владикавказ
Из Владикавказа - к сердцу Алании
Из Владикавказа - к сердцу Алании
5
1 отзыв
от
17500
за всё
Увидеть и понять Южную Осетию изнутри - через историю и местную жизнь
Владикавказ
Северная Осетия в душевной компании
Северная Осетия в душевной компании
16000
за всё
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Владикавказ
Водопады и башни Ингушетии
Водопады и башни Ингушетии
5
9 отзывов
14500
за всё
На этой экскурсии мы увидим водопады с кристально чистой талой водой, величественные сторожевые башни, покинутые городища древних жителей, удивительны...
Владикавказ
По Южной Осетии с местным жителем: от древних стоянок до горных святынь
По Южной Осетии с местным жителем: от древних стоянок до горных святынь
28000
за всё
Из Владикавказа - к местам, где горы говорят, история дышит, а каждая тропа ведёт к открытию
Владикавказ
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ - первое свидание
5
132 отзыва
от
6000
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Владикавказ

Групповые экскурсии

Мамисон: от древности к современности - из Владикавказа
Мамисон: от древности к современности - из Владикавказа
3800
за чел.
Увидеть горное ущелье, старинные сёла и современный курорт за один день
Владикавказ
Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа
Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа
5
21 отзыв
3605
за чел.
От Аланского монастыря и арт-объектов до жемчужины Кассарского ущелья
Владикавказ
Горные пейзажи Осетии: путешествие по Цейскому и Алагирскому ущельям в мини-группе
Горные пейзажи Осетии: путешествие по Цейскому и Алагирскому ущельям в мини-группе
5
6 отзывов
5250
за чел.
Из Владикавказа - к древним святыням и заброшенным шахтёрским посёлкам
Владикавказ
Верхний Фиагдон и Архонский перевал с мини-походом - из Владикавказа
Верхний Фиагдон и Архонский перевал с мини-походом - из Владикавказа
2700
за чел.
Увидеть древнюю Осетию: Куртатинское ущелье, панорамы Кавказа, древние сёла и башни
Владикавказ
Из Владикавказа - в сердце горной Алании
Из Владикавказа - в сердце горной Алании
5
2 отзыва
3900
за чел.
Проехать нестандартным маршрутом по главным местам региона
Владикавказ
Красоты и святыни Цейского ущелья
Красоты и святыни Цейского ущелья
4.8
173 отзыва
2700
за чел.
Настоящий Кавказ находится за пределами городов! Приглашаем вас в путешествие к Цейскому ущелью. Это нетронутая девственная природа, которая поражает ...
Владикавказ
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Обзорная экскурсия по Владикавказу
5
214 отзывов
900
за чел.
Вас ждет знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами. Мы прогуляемся по уютным дворикам, старинным улочкам и тих...
Владикавказ
Золотое кольцо Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
Золотое кольцо Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
4.9
330 отзывов
2700
за чел.
Все самое интересное в Осетии находится за пределами Владикавказа. Мы отправимся в путешествие по горам. На один день мы покинем Владикавказ и посетим...
Владикавказ
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию
4.6
586 отзывов
2700
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по горам Ингушетии с невероятно живописными пейзажами и старинной архитектурой. Вы пройдетесь по лабиринтам древних селени...
Владикавказ

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Владикавказу
Обзорная экскурсия по Владикавказу
5
214 отзывов
900
за чел.
Вас ждет знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами. Мы прогуляемся по уютным дворикам, старинным улочкам и тих...
Владикавказ
Владикавказ: от крепости к городу
Владикавказ: от крепости к городу
1500
за чел.
Главное об истории, традициях и особенностях столицы на автобусно-пешеходной экскурсии
Владикавказ
Владикавказ: от тихих улочек до парадных проспектов
Владикавказ: от тихих улочек до парадных проспектов
5
49 отзывов
970
за чел.
Знакомство с городом через его архитектуру, истории и людей
Владикавказ
Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа
Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа
5
14 отзывов
4200
за чел.
Познакомитесь с историей и культурой Чеченской Республики во всех проявлениях
Владикавказ
Владикавказ: пространство памяти и скрытых историй
Владикавказ: пространство памяти и скрытых историй
5
25 отзывов
980
за чел.
Знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами. Это прогулка по уютным дворикам, старинным улочкам и тихим скверам,...
Владикавказ
«Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
«Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
4.6
295 отзывов
2600
за чел.
Хотите посетите настоящее осетинское застолье? Мы поможем вам воплотить ваше желание в реальность. Присоединяйтесь к нашей шоу-программе «Аланский веч...
Владикавказ
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ - первое свидание
5
132 отзыва
от
6000
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Владикавказ
Знакомьтесь, Владикавказ
Знакомьтесь, Владикавказ
5
4 отзыва
3500
за чел.
Нескучные рассказы об истории и традициях аланской столицы
Владикавказ
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
5
16 отзывов
2099
за чел.
Обзорная экскурсия-прогулка по знаковым локациям города
Владикавказ

Билеты

2 главных музея Владикавказа (билеты включены)
2 главных музея Владикавказа (билеты включены)
5
1 отзыв
6000
за чел.
Побывать в доме режиссёра Евгения Вахтангова и в Национальном музее Осетии
Владикавказ

Водные прогулки

Мини-тур по Осетии: Тоннели Бодрова, Город мертвых, Озеро Miyagi, Водопады
Мини-тур по Осетии: Тоннели Бодрова, Город мертвых, Озеро Miyagi, Водопады
5
38 отзывов
11000
за всё
Этот тур — отличный способ познакомиться с главными достопримечательностями Северной Осетии. Насыщенный маршрут проведет Вас по живописным ущельям, в ...
Владикавказ
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
4.9
44 отзыва
3000
за чел.
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Владикавказ
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
27990
за всё
Владикавказ
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
5
1 отзыв
21000
за всё
Самые яркие визитные карточки республики, секреты осетинских пирогов и мелодии дала-фандыра
Владикавказ
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
5
4 отзыва
26699
за всё
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Владикавказ
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
5
2 отзыва
39000
за всё
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Владикавказ
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
4.6
130 отзывов
2600
за чел.
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами во Владикавказе
Владикавказ

Туры на автомобиле

Горные пейзажи Осетии: путешествие по Цейскому и Алагирскому ущельям
Горные пейзажи Осетии: путешествие по Цейскому и Алагирскому ущельям
5
1 отзыв
16950
за всё
Из Владикавказа - к древним святыням, невероятным видам и медитативным местам
Владикавказ
Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа
Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа
5
21 отзыв
3605
за чел.
От Аланского монастыря и арт-объектов до жемчужины Кассарского ущелья
Владикавказ
Из Владикавказа - в сердце горной Алании
Из Владикавказа - в сердце горной Алании
5
2 отзыва
3900
за чел.
Проехать нестандартным маршрутом по главным местам региона
Владикавказ
Край тысячи водопадов: из Владикавказа - в Дигорию
Край тысячи водопадов: из Владикавказа - в Дигорию
5
23 отзыва
6990
за чел.
Исследовать один из самых живописных маршрутов нацпарка «Алания»
Владикавказ
Из Владикавказа - к сердцу Алании
Из Владикавказа - к сердцу Алании
5
1 отзыв
от
17500
за всё
Увидеть и понять Южную Осетию изнутри - через историю и местную жизнь
Владикавказ
Северная Осетия в душевной компании
Северная Осетия в душевной компании
16000
за всё
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Владикавказ
Два перевала: тайны ущелий и гор Алании (из Владикавказа)
Два перевала: тайны ущелий и гор Алании (из Владикавказа)
5
13 отзывов
5000
за чел.
Древние легенды, каменные крепости, город мёртвых и панорамы, от которых захватывает дух
Владикавказ
Невероятная Дигория - маршрут над облаками
Невероятная Дигория - маршрут над облаками
5
10 отзывов
6000
за чел.
Каньон Ахсинта, дом-музей Задалески Нана, руины бельгийской фабрики и арт-объекты - из Владикавказа
Владикавказ
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга
5
26 отзывов
4500
за чел.
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Владикавказ

Гастрономические туры

"Напитки с историей": тур по пивоваренному заводу "Бавария" с дегустацией
"Напитки с историей": тур по пивоваренному заводу "Бавария" с дегустацией
4.9
17 отзывов
1200
за чел.
Откройте для себя секреты производства на крупнейшем пивзаводе Осетии! Вы увидите, как создаются напитки и как варят крафтовое пиво, а еще узнаете ист...
Владикавказ
Северная Осетия в душевной компании
Северная Осетия в душевной компании
16000
за всё
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Владикавказ
«Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
«Аланский вечер»: этно-программа с ужином и обзорной экскурсией (на выбор)
4.6
295 отзывов
2600
за чел.
Хотите посетите настоящее осетинское застолье? Мы поможем вам воплотить ваше желание в реальность. Присоединяйтесь к нашей шоу-программе «Аланский веч...
Владикавказ
Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
5
52 отзыва
1500
за чел.
Побывать с экскурсией на крупном производстве, увидеть изготовление напитков и попробовать их
Владикавказ
Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
4.7
44 отзыва
1300
за чел.
Постичь таинства производства пива и попробовать лучшие сорта
Владикавказ
Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор в мини-группе
Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор в мини-группе
5
53 отзыва
3500
за чел.
Вдохновиться красотой Северной Осетии, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Владикавказ
Вкусная прогулка по Владикавказу
Вкусная прогулка по Владикавказу
5
6 отзывов
5000
за чел.
Познакомиться с городом через его блюда в самых антуражных заведениях
Владикавказ
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
5
8 отзывов
15500
за всё
Увидеть лучшее в Северной Осетии за 1 день
Владикавказ
Горная Дигория: тайные уголки и вкусы Северной Осетии
Горная Дигория: тайные уголки и вкусы Северной Осетии
5
16 отзывов
15200
за всё
Увидеть величественные горы и хрустальные водопады и пообедать на природе
Владикавказ

Последние отзывы об экскурсиях по Северной Осетии

С
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Дата посещения: 31 июл 2026
Отличная экскурсия!!!
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А
Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
Дата посещения: 31 июл 2026
Великолепная экскурсия, прекрасный экскурсовод Георгий, рассказал много как об истории Республики, так и непосредственно о посещаемых местах; постарался сделать "путешествие"
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для всех участников как можно более комфортным и красочным✨ Виды по всему маршруту тоже более чем прекрасные! Трудно описать словами, и даже фотографии не полностью передают красоту. Ещё раз большое спасибо за экскурсию, за впечатления, за возможность увидеть всё это своими глазами☺✨

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Б
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Дата посещения: 26 июл 2026
Все было отлично! Нашим экскурсоводом был Тимур. Большое ему спасибо за вдумчивый рассказ о городе и народе. Узнали много нового о нашей общей истории.
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Д
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
Дата посещения: 14 июн 2026
Спасибо большое организатору.все в восторге. Экскурсия замечательная. До сих пор с открытыми ртами от замечательной экскурсии. Огромное спасибо экскурсоводу Давиду,замечательному человеку.
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Ю
Джип-приключение «В сердце Осетии»
Дата посещения: 14 июн 2026
Все прошло прекрасно!
Замечательная поездка, комфортная машина, красивые виды.
Экскурсовод, который знает историю, и любит свою республику.
Ребята ничего не навязывают и подстраиваются под вас. Нет жестких временных рамок на локациях.
Спасибо ребятам и нашему сопровождающему Денису за прекрасно организованную поездку.
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Е
Из Владикавказа - к термальным источникам (билеты включены)
Дата посещения: 27 мая 2026
Все прошло замечательно! Были на термальном источнике 27 мая, очень повезло с погодой. Насладились прекрасным видом на горы, оздоровились в источниках и просто получили большое удовольствие от всего происходящего
Все прошло замечательно! Были на термальном источнике 27 мая, очень повезло с погодой. Насладились прекрасным видом
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М
Мини-путешествие по Северной Осетии
Дата посещения: 13 мая 2026
Огромное спасибо Людмиле и Ольге и, конечно, Вячеславу, организовавшему две экскурсии. Людмила с безграничной эрудицией и легкой манерой подачи информации
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открыла нам город, в который невозможно не влюбиться. Ольга же, твердой рукой мастерски ведя машину по сложным дорогам открыла суровую прелесть осетинской природы

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Н
Осетия - любовь с первого взгляда
Дата посещения: 7 мая 2026
Отлично👍😊. Гид Давид великолепен. Спасибо большое.
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С
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга
Дата посещения: 17 апр 2026
Огромная благодарность гиду Армену за экскурсию в Ущелье Цей ! Это было потрясающее путешествие, с подробным рассказом обо всем, что было по пути следования, это очень интересно и познавательно, спасибо вам Армен, я была в полном восторге.
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Щ
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Дата посещения: 25 апр 2026
Спасибо прекрасному экскурсоводу Марату за такой подробный рассказ об Осетии. Я в восторге!
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