Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Северной Осетии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
16950
₽
за всё
Из Владикавказа - к древним святыням, невероятным видам и медитативным местам
5
1 отзыв
620
₽
за чел.
Без гида осмотреть must-see локации и узнать, как здесь переплелись судьбы целых народов
620
₽
за чел.
Эта аудиоэкскурсия посвящена истории, культуре и архитектуре Владикавказа — города на берегу Терека, где переплелись судьбы поэтов, военачальников, му...
5
4 отзыва
5000
₽
за всё
Узнать о дореволюционной, советской и современной жизни одного из красивейших городов Кавказа
5
1 отзыв
от
17500
₽
за всё
Увидеть и понять Южную Осетию изнутри - через историю и местную жизнь
16000
₽
за всё
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
5
9 отзывов
14500
₽
за всё
На этой экскурсии мы увидим водопады с кристально чистой талой водой, величественные сторожевые башни, покинутые городища древних жителей, удивительны...
28000
₽
за всё
Из Владикавказа - к местам, где горы говорят, история дышит, а каждая тропа ведёт к открытию
5
132 отзыва
от
6000
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Групповые экскурсии
3800
₽
за чел.
Увидеть горное ущелье, старинные сёла и современный курорт за один день
5
21 отзыв
3605
₽
за чел.
От Аланского монастыря и арт-объектов до жемчужины Кассарского ущелья
5
6 отзывов
5250
₽
за чел.
Из Владикавказа - к древним святыням и заброшенным шахтёрским посёлкам
2700
₽
за чел.
Увидеть древнюю Осетию: Куртатинское ущелье, панорамы Кавказа, древние сёла и башни
5
2 отзыва
3900
₽
за чел.
Проехать нестандартным маршрутом по главным местам региона
4.8
173 отзыва
2700
₽
за чел.
Настоящий Кавказ находится за пределами городов! Приглашаем вас в путешествие к Цейскому ущелью. Это нетронутая девственная природа, которая поражает ...
5
214 отзывов
900
₽
за чел.
Вас ждет знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами. Мы прогуляемся по уютным дворикам, старинным улочкам и тих...
4.9
330 отзывов
2700
₽
за чел.
Все самое интересное в Осетии находится за пределами Владикавказа. Мы отправимся в путешествие по горам. На один день мы покинем Владикавказ и посетим...
4.6
586 отзывов
2700
₽
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по горам Ингушетии с невероятно живописными пейзажами и старинной архитектурой. Вы пройдетесь по лабиринтам древних селени...
Обзорные по городам
5
214 отзывов
900
₽
за чел.
Вас ждет знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами. Мы прогуляемся по уютным дворикам, старинным улочкам и тих...
1500
₽
за чел.
Главное об истории, традициях и особенностях столицы на автобусно-пешеходной экскурсии
5
49 отзывов
970
₽
за чел.
Знакомство с городом через его архитектуру, истории и людей
5
14 отзывов
4200
₽
за чел.
Познакомитесь с историей и культурой Чеченской Республики во всех проявлениях
5
25 отзывов
980
₽
за чел.
Знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами. Это прогулка по уютным дворикам, старинным улочкам и тихим скверам,...
4.6
295 отзывов
2600
₽
за чел.
Хотите посетите настоящее осетинское застолье? Мы поможем вам воплотить ваше желание в реальность. Присоединяйтесь к нашей шоу-программе «Аланский веч...
5
132 отзыва
от
6000
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
5
4 отзыва
3500
₽
за чел.
Нескучные рассказы об истории и традициях аланской столицы
5
16 отзывов
2099
₽
за чел.
Обзорная экскурсия-прогулка по знаковым локациям города
Билеты
5
1 отзыв
6000
₽
за чел.
Побывать в доме режиссёра Евгения Вахтангова и в Национальном музее Осетии
Водные прогулки
5
38 отзывов
11000
₽
за всё
Этот тур — отличный способ познакомиться с главными достопримечательностями Северной Осетии. Насыщенный маршрут проведет Вас по живописным ущельям, в ...
4.9
44 отзыва
3000
₽
за чел.
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
5
1 отзыв
21000
₽
за всё
Самые яркие визитные карточки республики, секреты осетинских пирогов и мелодии дала-фандыра
5
4 отзыва
26699
₽
за всё
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
5
2 отзыва
39000
₽
за всё
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
4.6
130 отзывов
2600
₽
за чел.
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами во Владикавказе
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
16950
₽
за всё
Из Владикавказа - к древним святыням, невероятным видам и медитативным местам
5
21 отзыв
3605
₽
за чел.
От Аланского монастыря и арт-объектов до жемчужины Кассарского ущелья
5
2 отзыва
3900
₽
за чел.
Проехать нестандартным маршрутом по главным местам региона
5
23 отзыва
6990
₽
за чел.
Исследовать один из самых живописных маршрутов нацпарка «Алания»
5
1 отзыв
от
17500
₽
за всё
Увидеть и понять Южную Осетию изнутри - через историю и местную жизнь
16000
₽
за всё
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
5
13 отзывов
5000
₽
за чел.
Древние легенды, каменные крепости, город мёртвых и панорамы, от которых захватывает дух
5
10 отзывов
6000
₽
за чел.
Каньон Ахсинта, дом-музей Задалески Нана, руины бельгийской фабрики и арт-объекты - из Владикавказа
5
26 отзывов
4500
₽
за чел.
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Гастрономические туры
4.9
17 отзывов
1200
₽
за чел.
Откройте для себя секреты производства на крупнейшем пивзаводе Осетии! Вы увидите, как создаются напитки и как варят крафтовое пиво, а еще узнаете ист...
16000
₽
за всё
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
4.6
295 отзывов
2600
₽
за чел.
Хотите посетите настоящее осетинское застолье? Мы поможем вам воплотить ваше желание в реальность. Присоединяйтесь к нашей шоу-программе «Аланский веч...
5
52 отзыва
1500
₽
за чел.
Побывать с экскурсией на крупном производстве, увидеть изготовление напитков и попробовать их
4.7
44 отзыва
1300
₽
за чел.
Постичь таинства производства пива и попробовать лучшие сорта
5
53 отзыва
3500
₽
за чел.
Вдохновиться красотой Северной Осетии, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
5
6 отзывов
5000
₽
за чел.
Познакомиться с городом через его блюда в самых антуражных заведениях
5
8 отзывов
15500
₽
за всё
Увидеть лучшее в Северной Осетии за 1 день
5
16 отзывов
15200
₽
за всё
Увидеть величественные горы и хрустальные водопады и пообедать на природе
Последние отзывы об экскурсиях по Северной Осетии
С
Дата посещения: 31 июл 2026
Отличная экскурсия!!!
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А
Дата посещения: 31 июл 2026
Великолепная экскурсия, прекрасный экскурсовод Георгий, рассказал много как об истории Республики, так и непосредственно о посещаемых местах; постарался сделать "путешествие"
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Б
Дата посещения: 26 июл 2026
Все было отлично! Нашим экскурсоводом был Тимур. Большое ему спасибо за вдумчивый рассказ о городе и народе. Узнали много нового о нашей общей истории.
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Д
Дата посещения: 14 июн 2026
Спасибо большое организатору.все в восторге. Экскурсия замечательная. До сих пор с открытыми ртами от замечательной экскурсии. Огромное спасибо экскурсоводу Давиду,замечательному человеку.
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Ю
Дата посещения: 14 июн 2026
Все прошло прекрасно!
Замечательная поездка, комфортная машина, красивые виды.
Экскурсовод, который знает историю, и любит свою республику.
Ребята ничего не навязывают и подстраиваются под вас. Нет жестких временных рамок на локациях.
Спасибо ребятам и нашему сопровождающему Денису за прекрасно организованную поездку.
Замечательная поездка, комфортная машина, красивые виды.
Экскурсовод, который знает историю, и любит свою республику.
Ребята ничего не навязывают и подстраиваются под вас. Нет жестких временных рамок на локациях.
Спасибо ребятам и нашему сопровождающему Денису за прекрасно организованную поездку.
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Е
Дата посещения: 27 мая 2026
Все прошло замечательно! Были на термальном источнике 27 мая, очень повезло с погодой. Насладились прекрасным видом на горы, оздоровились в источниках и просто получили большое удовольствие от всего происходящего
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М
Дата посещения: 13 мая 2026
Огромное спасибо Людмиле и Ольге и, конечно, Вячеславу, организовавшему две экскурсии. Людмила с безграничной эрудицией и легкой манерой подачи информации
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Н
Дата посещения: 7 мая 2026
Отлично👍😊. Гид Давид великолепен. Спасибо большое.
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С
Дата посещения: 17 апр 2026
Огромная благодарность гиду Армену за экскурсию в Ущелье Цей ! Это было потрясающее путешествие, с подробным рассказом обо всем, что было по пути следования, это очень интересно и познавательно, спасибо вам Армен, я была в полном восторге.
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Щ
Дата посещения: 25 апр 2026
Спасибо прекрасному экскурсоводу Марату за такой подробный рассказ об Осетии. Я в восторге!
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