Исторические экскурсии в Самаре

Что вас ожидает

Самарская Безымянка: история и легенды

Самара — не только культурный, но и крупный промышленный центр. Гуляя по рабочему району Безымянка, вы узнаете, как во время войны городу удалось принять около 300 тысяч эвакуированных и каким образом строительство трамвайных путей превратилось в задачу государственной важности. А еще: почему «Безымянлаг» считался одним из самых страшных лагерей в стране и чем город обязан его узникам, за что центральная газета «Правда» критиковала строителей местного ДК и в чем он выиграл состязание у Большого театра.

Секреты советской архитектуры

Вы услышите о местных субкультурах, чьи адепты давно стали взрослыми людьми, но слава о них все еще ходит среди горожан. Пройдете по кварталу, передающему атмосферу военного и послевоенного города, и узнаете, какие дома могли бы взять на себя роль укреплений. Рассмотрите необычную лепнину на зданиях в стиле «советский ампир», возведенных на парадной улице в послевоенное время. А еще отыщете примеры постконструктивистской архитектуры и раскроете, почему в Безымянке было сразу «два Шанхая».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не готов ограничиваться привычными маршрутами и хочет увидеть другой, не туристический, но очень колоритный город.