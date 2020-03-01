Исторические экскурсии в Самаре

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Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы погуляете по харизматичному рабочему кварталу Безымянка и услышите захватывающие истории его героев.

Заглянете в местные дворики, скрывающие множество сюрпризов, рассмотрите постконструктивистские дома и оцените размеры одного из самых длинных зданий Самары.
2000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Безымянка
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Неизведанная Самара
Неизведанная Самара

Что вас ожидает

Самарская Безымянка: история и легенды
Самара — не только культурный, но и крупный промышленный центр. Гуляя по рабочему району Безымянка, вы узнаете, как во время войны городу удалось принять около 300 тысяч эвакуированных и каким образом строительство трамвайных путей превратилось в задачу государственной важности. А еще: почему «Безымянлаг» считался одним из самых страшных лагерей в стране и чем город обязан его узникам, за что центральная газета «Правда» критиковала строителей местного ДК и в чем он выиграл состязание у Большого театра.

Секреты советской архитектуры
Вы услышите о местных субкультурах, чьи адепты давно стали взрослыми людьми, но слава о них все еще ходит среди горожан. Пройдете по кварталу, передающему атмосферу военного и послевоенного города, и узнаете, какие дома могли бы взять на себя роль укреплений. Рассмотрите необычную лепнину на зданиях в стиле «советский ампир», возведенных на парадной улице в послевоенное время. А еще отыщете примеры постконструктивистской архитектуры и раскроете, почему в Безымянке было сразу «два Шанхая».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не готов ограничиваться привычными маршрутами и хочет увидеть другой, не туристический, но очень колоритный город.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • При желании или неблагоприятных погодных условиях, можем сделать кофейную паузу в одном из местных кафе.
Неизведанная Самара
Неизведанная Самара
Неизведанная Самара
Неизведанная Самара
Неизведанная Самара
Неизведанная Самара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Безымянка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Привет! Меня зовут Татьяна, я профессиональный журналист, фанат своего города и автор нескольких пешеходных прогулок. Сразу скажу, что во всем виноваты мои друзья, в том числе, приезжающие погостить в наш город. Во время наших прогулок выяснилось, что им нравится меня слушать, а мне — рассказывать о Самаре. Я тайно влюблена в городские окраины, поскольку у них не только драматичная и интересная история, но и собственное удивительное очарование.
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Вы услышите о представителях известных самарских купеческих династий, рассмотрите причудливые особняки XIX-XX веков и оцените изысканный вкус их владельцев. А еще проследите за тем, как эффектно вплетается яркий колорит купеческой Самары в современный облик города.

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