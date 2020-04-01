Индивидуальные экскурсии в Саратове

Основные вехи истории Саратова Вы посетите место основания города и увидите старейший саратовский храм и знаменитый мост через Волгу. Силой воображения разглядите следы саратовской крепости и повстречаете в одном дворе отважных стрельцов. А также рассмотрите шедевры деревянного зодчества, купеческие усадьбы и особняки в стиле модерн. Услышите о немцах Поволжья и о том, как европейские колонисты изменили облик Саратова.
Главные достопримечательности и местные легенды Гуляя по Саратову, вы увидите самый длинный мост в Европе и узнаете, в каком знаменитом русском фильме он был показан. Рассмотрите похожую на романтический замок консерваторию в неоготическом стиле и пройдете по уютной пешеходной улице с многочисленными кофейнями и пекарнями. Я раскрою, где жил и учился архитектор Шехтель, какой дом на Музейной площади принадлежал предку оскаровского лауреата и официантов какого кафе преследует призрак бывшего владельца здания.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на набережной Космонавтов, 7а.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, друзья! Буду рада провести для вас экскурсию по Саратову. Я люблю путешествовать по миру, но, изучая новые города и страны, я начинаю всё больше любить и узнавать родной город. Больше пяти лет занимаюсь организацией туристических поездок и экскурсий — то, что начиналось как хобби и занятие для себя и друзей, стало главной и любимой работой. В 2017 году закончила курс «Экскурсии как бизнес» школы «Вектор» консалтингового бюро «Стрелка», разработала несколько авторских экскурсий, которые и предлагаю вашему вниманию.
Обзорная экскурсия с увлеченным краеведом по главным вехам и достопримечательностям города
Один из древнейших городов России, центр Ногайской Орды во времена монголо-татарского ига, кладезь архитектуры эпохи модерна, крупнейший торговый, индустриальный и культурный центр Поволжья - все это о Саратове. На обзорной прогулке вы окунетесь в атмосферу города, исследуете его живописный центр, узнаете о культуре и быте народов Поволжья, услышите городские легенды Саратова и старинные предания о монголо-татарских сокровищах.
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
Эта экскурсия познакомит вас с миром немцев Поволжья, которому культура региона обязана своей уникальностью. Я проведу вас мимо готических церквей и современных храмов, покажу немецкие фабрики и особняки, похожие на замки. Вы услышите о приключениях необыкновенных людей, привнесших что-то значимое в историю Саратова, и сложите целостный образ европейского города, где веками уживались две культуры.
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
Вы увидите не только «визитные карточки», но и тайные уголки Саратова. Посмотрите на город глазами местного жителя и услышите легенды, байки и предания нашего края. Поймете, чем отличается Саратов от Самары и других русских городов, и раскроете его красоту и доброжелательный нрав.
Разобраться, как провинциальный город стал столицей модерна, и пройти по следам великого зодчего
На прогулке вы увидите тот Саратов, который в начале 20 века стал центром русского модерна. Мы отыщем работы знаменитого зодчего Федора Шехтеля, разберемся в разновидностях стиля модерн и его философии. И, конечно, приправим архитектурные тонкости городскими легендами и историями людей, живших в старинных особняках Саратова.
Пройти по следам золотой эпохи «столицы Поволжья» и услышать о судьбах людей, строивших город
На рубеже XIX и XX веков Саратов сумел достичь пика своего расцвета. Я покажу связанные с этим временем места и расскажу об экономических толчках и людях, которые помогли бывшей пограничной заставе превратиться в интенсивно развивающийся промышленный, торговый и культурный центр.
Погрузиться в мир старинных сюжетов и разглядеть таинственную грань города
Как и у любого города с древними корнями, у Саратова две стороны: официальная, с памятниками классицизма и модерна, и призрачная, порой неподдающаяся логике. Прогуливаясь по улицам и любуясь старинными особняками, вы откроете их предания. Узнаете о привидениях, здесь обитающих, а еще познакомитесь с мистическими традициями горожан.