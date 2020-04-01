Индивидуальные экскурсии в Саратове

Что вас ожидает

Основные вехи истории Саратова

Вы посетите место основания города и увидите старейший саратовский храм и знаменитый мост через Волгу. Силой воображения разглядите следы саратовской крепости и повстречаете в одном дворе отважных стрельцов. А также рассмотрите шедевры деревянного зодчества, купеческие усадьбы и особняки в стиле модерн. Услышите о немцах Поволжья и о том, как европейские колонисты изменили облик Саратова.

Главные достопримечательности и местные легенды

Гуляя по Саратову, вы увидите самый длинный мост в Европе и узнаете, в каком знаменитом русском фильме он был показан. Рассмотрите похожую на романтический замок консерваторию в неоготическом стиле и пройдете по уютной пешеходной улице с многочисленными кофейнями и пекарнями. Я раскрою, где жил и учился архитектор Шехтель, какой дом на Музейной площади принадлежал предку оскаровского лауреата и официантов какого кафе преследует призрак бывшего владельца здания.