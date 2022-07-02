Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга

Увлекательное и познавательное путешествие по Золотому Кольцу России

Увлекательное и познавательное путешествие по Золотому Кольцу России.

Маршрут: Тверь – Сергиев Посад – Переславль- Залесский – Ростов Великий – Ярославль (теплоходная прогулка) – Кострома – Плес – Суздаль – Боголюбово – Владимир – Александров.
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
1
авг
15
авг
5
сен
19
сен
3
окт

Что вас ожидает 🤩

Неповторимый ансамбль Троице-Сергиевой лавры
Неповторимый ансамбль Троице-Сергиевой лавры
Побродим по территории этой великой православной обители и непременно наберем целебной воды из святых лаврских источников.
Теплоходная прогулка по р. Волга
Теплоходная прогулка по р. Волга
В теплое время года (с мая по сентябрь) нас ждет освежающая речная прогулка с великолепными видами
Колыбель династии Романовых
Колыбель династии Романовых
Посетим увлекательную экскурсию в Ипатьевский монастырь в Костроме
Пейзажи Плеса
Пейзажи Плеса
Поднимемся на крутой волжский утёс – Соборную гору, с которой вашему взору откроется грандиозная панорама
Александровская слобода
Александровская слобода
Познакомимся с архитектурным ансамблем и историей царского кремля Ивана Грозного

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Твери

06:30. Сбор группы: ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

07:00. Отъезд в Тверь.

13:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

14:00. Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.

16:00. Отъезд в Сергиев-Посад.

19:00. Размещение в гостинице «Посадский» 3*.

20:30. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Экскурсия по ТвериЭкскурсия по ТвериЭкскурсия по ТвериЭкскурсия по Твери
2 день

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский

08:00. Завтрак.

09:00. Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.

Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим.

В центре лавры – великолепный Троицкий собор.

Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой лавры.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.

Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.

Тут была написана и икона «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.

11:00. Отъезд в Переславль-Залесский.

12:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

13:30. Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.

Панорама Плещеева озера – в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.

16:00. Отъезд в Ростов Великий.

17:00. Размещение в гостинице «Азимут отель Ростов» 3*.

19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-ЗалесскийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-ЗалесскийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-ЗалесскийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский
3 день

Ростовский кремль. Озеро Неро. Ярославль. Теплоходная прогулка по р. Волга

08:00. Завтрак.

09:30. Экскурсия в ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади.

Пешеходная прогулка к озеру Неро.

12:00. Отъезд в Ярославль.

13:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

14:30. Экскурсия по Ярославлю: территория Спасо-Преображенского монастыря-музея, прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли, осмотр памятника 1000-летия Ярославля, посещение Успенского кафедрального собора, экстерьер ц. Ильи Пророка (шедевра древнерусской архитектуры и живописи и один из самых узнаваемых символов города).

Вы убедитесь, что облик всего города пронизан стариной и неповторимым обаянием – это одна «сплошная достопримечательность»!

Недаром центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

А ещё его охраняют сами ярославцы бережным отношением и заботой.

Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма… да, да… некоторые здания до сих пор имеют печное отопление.

17:30. Теплоходная прогулка по р. Волга (май-сентябрь).

19:00. Размещение в гостинице «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4*.

19:30. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Ростовский кремль. Озеро Неро. Ярославль. Теплоходная прогулка по р. ВолгаРостовский кремль. Озеро Неро. Ярославль. Теплоходная прогулка по р. ВолгаРостовский кремль. Озеро Неро. Ярославль. Теплоходная прогулка по р. ВолгаРостовский кремль. Озеро Неро. Ярославль. Теплоходная прогулка по р. Волга
4 день

Кострома. Плёс

08:00. Завтрак.

09:00. Отъезд в Кострому.

10:30. Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии.

Исторический центр вас поразит!

Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча.

Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).

Экскурсия в колыбель династии Романовых – Ипатьевский монастырь.

Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах.

Обзор архитектурного ансамбля монастыря, интерьер палат бояр Романовых, свободное посещение Троицкого собора.

13:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

14:30. Отъезд в Плес.

16:00. Обзорная экскурсия по Плесу – классическому провинциальному городку на Волге.

Вы поднимитесь на крутой волжский утёс – Соборную гору, с которой вашему взору откроется грандиозная панорама: величавая река Волга, Базарная площадь, на которой высится церковь Воскресения Христова (1817 г.), набережная Плёса – это вереница двухсотлетних домов – каменных купеческих владений, каждый со своей историей… Живописная местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей.

Плёс воистину «столица» русского пейзажа!

17:00. Отъезд во Владимир.

19:30. Размещение в гостинице«Левитан» 3*.

20:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Кострома. ПлёсКострома. ПлёсКострома. ПлёсКострома. Плёс
5 день

Владимир. Боголюбово. Суздаль

08:00. Завтрак.

09:00. Экскурсия по Владимиру – древней столице Руси: памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский кафедральный собор с раритетными фресками Андрея Рублева (свободное посещение), княжеский Дмитриевский собор с белокаменной резьбой, Золотые ворота – памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.

Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.

11.00. Отъезд в Боголюбово.

11.30. Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь – бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру - церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).

13.30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

14.30. Отъезд в Суздаль.

15:30. Экскурсия по Суздалю – городу-музею под открытым небом: архитектурный ансамбль белокаменного Кремля, территория Покровского монастыря. Экскурсия в Музей деревянного зодчества – интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.

19:00. Возвращение во Владимир.

20:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Владимир. Боголюбово. СуздальВладимир. Боголюбово. СуздальВладимир. Боголюбово. СуздальВладимир. Боголюбово. СуздальВладимир. Боголюбово. Суздаль
6 день

Александров

07:00. Завтрак.

08:00. Отъезд в Александров.

10:00. Экскурсия в Александровскую слободу: знакомство с архитектурным ансамблем и историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель»).

11:30. Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге – свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург ~ 23:00).

АлександровАлександровАлександровАлександров

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

ПитаниеОдноместноеДвухместноеВзрослыйРебенокВзрослый
доп. место		Ребенок
доп. место
BB (завтрак)30 40022 95022 95022 10021 10020 250
HB (завтрак + обед или ужин)33 90026 45026 45025 60024 60023 750
FB (завтрак + обед + ужин)37 40029 95029 95029 10028 10027 250

Тариф комфорт, номер стандартный.

HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать в примечание. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).

Варианты проживания

Гостиница «Посадский» 3*

1 ночь

Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*Гостиница «Посадский» 3*

Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*

1 ночь

Гостиница АЗИМУТ Отель Ростов Великий расположена в историческом центре города Ростов Великий, в 600 метрах от Кремля. Во всех номерах имеются - ванная комната с туалетными принадлежностями, система кондиционирования воздуха, телефон, телевизор, мини-бар.

Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*Гостиница «Азимут отель Ростов» 3*

Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4*

1 ночь

В номерах предлагаются такие удобства, как бесплатный беспроводной высокоскоростной Интернет и телевизор с плоским экраном. Гости могут выбрать две кровати Twin или одну кровать King, чтобы сделать свое пребывание максимально комфортным

В номере: бесплатный Wi-Fi, чай и кофе, сейф в номере, кабельное телевидение, индивидуальная система кондиционирования, письменный стол, телефон, душ.

Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4*Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4*Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4*Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel» 4*

Гостиница «Левитан» 3*

2 ночи

Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.

Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*Гостиница «Левитан» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных номерах
  • Питание согласно выбранному типу
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург/Твери и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург или Тверь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание?

Типы питания:

  • BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак), 6 день (завтрак);
  • HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак+обед или ужин), 5 день (завтрак+обед или ужин), 6 день (завтрак);
  • B (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак+обед+ужин), 5 день (завтрак+обед+ужин), 6 день (завтрак);

При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.

При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.

HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать в примечание. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).

На чем будем передвигаться?

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;

Может ли измениться программа?

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;

Возможно ли присоединиться к группе в Твери?

Подсадка/высадка возможна в Твери.

Приблизительное время подсадки в 15:00 на площади Михаила Тверского, у памятника.

Приблизительное время высадки на заправке на объездной дороге около Твери в 15:30.

Скидка для туристов из Твери фиксированная - 5 000 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры6-дневные туры

Похожие туры во Владимире

Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.6
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
Вас ждёт насыщенное путешествие по красивейшим городам Золотого кольца - Суздалю, Владимиру и Боголюбово
от 10 000 за всё до 10 чел.
Владимир - первая столица России
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
2 отзыва
Владимир - первая столица России
Владимир - город с 1000-летней историей и тремя памятниками ЮНЕСКО, место, откуда началась современная Россия. Владимир
2 июля
3 июля
9 июля
10 июля
от 4 000 за всё до 5 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4.7
3 отзыва
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Погрузиться в историю Древней Руси и изучить храмовую архитектуру города святого Георгия
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
3 900 за всё до 8 чел.
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.7
14 отзывов
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
Владимир - город, жемчужина Золотого кольца России. Был заложен
4 000 за всё до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - родина современной России
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
1 отзыв
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно
2 июля
3 июля
9 июля
10 июля
от 7 000 за всё до 5 чел.
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
9 отзывов
Многоликий Владимир: групповая экскурсия
Владимир - один из городов Золотого кольца
2 июля
9 июля
23 июля
1 100 за 1 человека
Владимир. Путь сквозь века
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Larisa
Larisa
4.7
49 отзывов
Владимир. Путь сквозь века
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Сегодня
Завтра
1 июля
2 июля
от 2 800 за 1 человека
Экскурсия в Александров «Русь царская»
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Турбюро
Турбюро
Нет отзывов
Экскурсия в Александров «Русь царская»
Предлагаем вам прикоснуться к тайнам и легендам опричной столицы России
1 июля
4 июля
8 июля
11 июля
от 1 200 за 1 человека
Старый Владимир за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
72 отзыва
Старый Владимир за 2 часа
Владимир - один из самых посещаемых городов этого маршрута и один из самых древних городов России
от 4 300 за всё до 5 чел.
Путешествие во времени по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
38 отзывов
Путешествие во времени по Владимиру
Приглашаю вас на прогулку по необыкновенному городу, «владеющему миром»! Я расскажу вам о том, как некогда процветающая
1 100 за 1 человека
Владимирское Ополье: путешествие во времени
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Таня
Таня
5
2 отзыва
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Завтра
2 июля
3 июля
4 июля
8 900 за всё до 4 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
43 отзыва
Владимир - средневековая столица Руси
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
Сегодня
Завтра
1 июля
2 июля
7 150 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владимире
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ