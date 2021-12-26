Что вас ожидает

Экскурсия без скучных лекций

На прогулке помимо повествования я веду диалог с путешественниками, и мы вместе раскрываем загадки прошлого. Информации будет много, ведь Владимир — город с богатейшей историей, как самого места, так и его памятников архитектуры. При этом вы не запутаетесь в эпохах, стилях и именах князей: все хроники подаются увлекательно и систематизировано.

Владимир шаг за шагом

Мы встретимся рядом с Дмитриевским собором, шедевром белокаменного зодчества, рассмотрим его искусные барельефы и найдем на них Александра Македонского. У монументального Успенского собора вы узнаете о хранящихся здесь реликвиях и планах Андрея Боголюбского. Конечно, вы увидите Золотые ворота — образец домонгольской военной архитектуры.

За 2 часа вы побываете на 5 смотровых площадках: с них открываются виды на соборы, Патриаршие сады, муромаские леса. А еще погуляем по пешеходной владимирской улочке: обратим внимание на современные памятники и подробно поговорим о княжеских дворах, которые располагались здесь в старину.

Организационные детали