Групповая экскурсия в сердце Владимира

Познакомиться с древним городом во время прогулки-беседы

5
1 отзыв
В группе
до 20 чел.
Эта прогулка — способ познакомиться с Владимиром интересно, быстро и бюджетно, по выходным и праздничным дням.

Гуляя по центру города, вы узнаете о его становлении и развитии, об особенностях его архитектуры и о памятниках, которые не имеют аналогов в стране.

Будем вместе рассматривать детали соборов, открывать секреты старины и любоваться видами со смотровых.
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Групповая экскурсия в сердце Владимира
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экскурсия без скучных лекций

На прогулке помимо повествования я веду диалог с путешественниками, и мы вместе раскрываем загадки прошлого. Информации будет много, ведь Владимир — город с богатейшей историей, как самого места, так и его памятников архитектуры. При этом вы не запутаетесь в эпохах, стилях и именах князей: все хроники подаются увлекательно и систематизировано.

Владимир шаг за шагом

Мы встретимся рядом с Дмитриевским собором, шедевром белокаменного зодчества, рассмотрим его искусные барельефы и найдем на них Александра Македонского. У монументального Успенского собора вы узнаете о хранящихся здесь реликвиях и планах Андрея Боголюбского. Конечно, вы увидите Золотые ворота — образец домонгольской военной архитектуры.

За 2 часа вы побываете на 5 смотровых площадках: с них открываются виды на соборы, Патриаршие сады, муромаские леса. А еще погуляем по пешеходной владимирской улочке: обратим внимание на современные памятники и подробно поговорим о княжеских дворах, которые располагались здесь в старину.

Организационные детали

  • Это 2-часовая пешеходная экскурсия, поэтому, пожалуйста, учитывайте свои силы, чтобы не задерживать группу; если заказываете экскурсию зимой – одевайтесь как можно теплее!
  • Дополнительных расходов нет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Смотровая площадка у Дмитриевского Собора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
26 дек 2021
С подругами были на групповой экскурсии во Владимире в субботний предновогодний выходной день. Наш гид Николай отлично провел экскурсию. Два с лишним часа пролетели незаметно. Интересно, не занудно, со знанием материала (истории, архитектуры, мифов и легенд) Николай рассказывал, показывал, задавал нам наводящие вопросы для лучшего усвоения услышанного. Было весело, познавательно и очень легко. Мы влюбились в этот город. Спасибо большое Николаю.
Приедем еще. Обязательно возьмем гидом Николая для других экскурсий, ведь у него в арсенале есть много. И конечно же будем рекомендовать друзьям)))))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

👥Групповые👣Пешеходная🧒Можно с детьми🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений во Владимире

Новогодний Владимир: групповая экскурсия
В группе
до 20 чел.
1 100
за 1 чел.
Новогодний Владимир: групповая экскурсия
👣 Пешеходная
Дорогие друзья! В период новогодних праздников предлагаю вам прогулку по яркому и самобытному городу Владимиру
1 янв
3 янв
4 янв
ещё...
См. календарь
Легенды древнего Владимира
Индивидуально
для 5 чел.
3 500
за 1-5 чел.
Легенды древнего Владимира
👣 Пешеходная
Хотите за 2,5 часа познакомиться со столицей древней Руси, узнать о жизни, истории города
Ежедневно по договоренности
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
Входной билет
7 000
за 1-5 чел.
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
👣 Пешеходная
Приглашаю вас на прогулку по древним улочкам города
31 дек
ещё...
по договоренности
Обзорная экскурсия по Владимиру
Индивидуально
для 5 чел.
2ч 30м
2 400
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Владимиру
👣 Пешеходная
Вы познакомитесь с историей становления города, узнаете о том как сюда пришли первые славяне, как Владимир стал городом,
в любые дни, в праздники экскурсия становится сборной
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
Индивидуально
для 10 чел.
4.7
14
3 500
за 1-10 чел.
Домонгольская Русь - экскурсия по Владимиру
👣 Пешеходная
Владимир - город, жемчужина Золотого кольца России
Каждый день по договорённости
Из Владимира в Боголюбово
Индивидуально
для 5 чел.
6 000
за 1-5 чел.
Из Владимира в Боголюбово
👣 Пешеходная
Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней
Владимир - город с особой атмосферой
Индивидуально
для 5 чел.
3 500
за 1-5 чел.
Владимир - город с особой атмосферой
👣 Пешеходная
Владимир - сказочный провинциальный город, на который обязательно стоит обратить внимание
По договоренности
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
Индивидуально
для 10 чел.
5
14
7 000
за 1-10 чел.
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
Представить многоликую историю древней столицы Руси - город Владимир без посещения Боголюбово невозможно
Ежедневно
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
5 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
👣 Пешеходная
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города
Ежедневно
Прогулка по центру Владимира
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
108
4 550
за 1-5 чел.
Прогулка по центру Владимира
👣 Пешеходная
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
31 дек
1 янв
2 янв
ещё...
Пешеходная прогулка по центру Владимира
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
19
4 600
за 1-5 чел.
Пешеходная прогулка по центру Владимира
👣 Пешеходная
Владимир многоликий - город великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний и родной
31 дек
1 янв
ещё...
Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»
Индивидуально
для 10 чел.
5
6
6 500
за 1-10 чел.
Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»
👣 Пешеходная
Разгадайте загадки златоглавого Владимира
Каждый день по предварительной договорённости с гидом

Николай проводит ещё 3 экскурсии

Знакомьтесь, Владимир!
Индивидуально
для 10 чел.
4.7
189
2ч 30м
2 400
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Владимир!
👣 Пешеходная
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
31 дек
1 янв
2 янв
ещё...
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Индивидуально
для 10 чел.
4.8
150
3 600
за 1-10 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
🚗 На машине
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
31 дек
10 янв
11 янв
ещё...
Из Владимира — в сказочный Суздаль!
Индивидуально
для 6 чел.
5
2
3 750
за 1-6 чел.
Из Владимира — в сказочный Суздаль!
🚗 На машине
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
31 дек
4 янв
10 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владимире
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ