Путешествие во времени по Владимиру

Приглашаю вас на прогулку по необыкновенному городу, «владеющему миром» ! Я расскажу вам о том, как...

5
7 отзывов
Приглашаю вас на прогулку по необыкновенному городу, «владеющему миром»! Я расскажу вам о том, как некогда процветающая столица со временем превратилась в уездный город, и о силе исторических мест, которую прочувствуете и вы.

Это не классическая экскурсия — скорее, прогулка по нестандартному маршруту с местным жителем, увлеченным историей родного города.
Путешествие во времени по Владимиру
Путешествие во времени по Владимиру
Путешествие во времени по Владимиру
Путешествие во времени по Владимиру
Путешествие во времени по Владимиру

Что вы увидите 🤩

  • Рождественский монастырь
  • Памятник Александру Невскому
  • Дмитриевский и Успенский соборы
  • Памятник крестителю Владимиру
  • Георгиевский храм
  • Золотые ворота
Маршрут
Мы прогуляемся по главным достопримечательностям нашего прекрасного города. Посмотрим Рождественский монастырь, памятник Александру Невскому, Дмитриевский и Успенский соборы. Полюбуемся на памятник крестителю Владимиру и Георгиевский храм. Посетим действующую кузницу, а также Жемчужину Золотого кольца — Золотые ворота.
Индивидуальный подход
Вы сами выбираете время экскурсии. Мы можем осмотреть величественный, полный жизни дневной Владимир, или устроить вечернюю экскурсию с тайнами, легендами и увлекательными историями. Мы можем изменить маршрут, ориентируясь на ваши интересы. Я отвечу на вопросы по программе экскурсии и обо всём, касающимся истории, культуры и жизни города!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: Владимир, ул. Большая Московская, д. 74 парковка
Завершение: Владимир, ул. Большая Московская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Анна Ф.
Анна Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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