Маршрут

Мы прогуляемся по главным достопримечательностям нашего прекрасного города. Посмотрим Рождественский монастырь, памятник Александру Невскому, Дмитриевский и Успенский соборы. Полюбуемся на памятник крестителю Владимиру и Георгиевский храм. Посетим действующую кузницу, а также Жемчужину Золотого кольца — Золотые ворота.

Индивидуальный подход

Вы сами выбираете время экскурсии. Мы можем осмотреть величественный, полный жизни дневной Владимир, или устроить вечернюю экскурсию с тайнами, легендами и увлекательными историями. Мы можем изменить маршрут, ориентируясь на ваши интересы. Я отвечу на вопросы по программе экскурсии и обо всём, касающимся истории, культуры и жизни города!