3 отзыва оставили туристы

Детективная игра с городом Кто и как в древнем Владимире много лет воплощал свою мечту, но не успел насладиться ею? Вам предстоит найти ответы, составить картину произошедшего события и раскрыть одну фальсификацию из прошлого. Я буду рассказывать, показывать и давать вам задания — а решить их помогут старинная карта и княжеский змеевик.
Древности Владимира Маршрут шаг за шагом проведет вас к знаковым достопримечательностям тысячелетнего города. Это величественный Успенский собор на высоком берегу Клязьмы, легендарные Золотые ворота и таинственный Княгинин монастырь. Слушая мои рассказы и решая задачи, вы сложите полную и красочную картину истории 📖 Владимира — через сюжеты о людях, которые им правили и его строили.
Организационные детали
Выберите подходящий для вашей компании формат, и я адаптирую эксквест для вас: — для детей от 7 лет — для всей семьи или друзей — для групп, заинтересованных в тимбилдинге
Возможны дополнительные расходы за вход в Успенский собор (взрослые — 70 руб., детям до 16 лет бесплатно)
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный гид. Но мое хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. У меня огромный опыт работы с детьми разного возраста. Своих детей у меня шестеро. Поэтому часто работаю с семьями, где есть путешественники от мала до велика. Со всеми найду общий язык. И расскажу о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает для себя много нового и неизведанного о Суздале.
Юлия провела для нас отличную экскурсию-квест. Такой формат наиболее интересен и эффективен для нас и наших детей, поскольку полностью вовлекает в рассказ, как в игру, и позволяет активно участвовать. Юлия прекрасный экскурсовод и рассказчик, отлично знает город и ни один наш вопрос не остался без ответа. Это была замечательная прогулка. Мы узнали много интереснейших фактов из истории города Владимир и насладились красивейшими видами. Юлия, спасибо!
Maria
17 августа 2020
Юлия - очень приятный и внимательный гид, любящий свое дело. Экскурсия была интересной и действительно имела формат квеста. Благодаря тому, что мы уже обладали определенными знаниями о городе, загадки разгадывались достаточно быстро, но при этом мы все равно узнавали от Юлии новые интересные факты о той или иной достопримечательности, а также увидели "секретные" места. Экскурсия подходит для туристов любого возраста. Единственное замечание - стоимость экскурсии. Было бы здорово, если бы экскурсия "адаптировалась" под каждую из команд в зависимости от возраста и предпочтений туристов. Несмотря на то, что формат экскурсии достаточно интересный, именно в рамках нашей туристической группы баланс "цена-ожидание-реальность" был не до конца соблюден.
Сергей
19 июля 2020
Интересная экскурсия для детей и взрослых. Занимательные конкурсы и задания. Появилось желание приехать во Владимир ещё раз.