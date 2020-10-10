3 отзыва оставили туристы

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Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!

Изучить древние улицы и достопримечательности в самом нескучном формате

5
3 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Владимира
Тех, кому слово «экскурсия» навевает скуку, но много бегать на квесте тоже не хочется, приглашаю на Эксквест! На пару часов вы станете командой детективов: вооружитесь смекалкой и старинной картой, решите задачи, обсудите версии, будете удивляться и смеяться.

А попутно погрузитесь в историю 📖 Владимира, узнаете о князьях и зодчестве.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!

Что вас ожидает

Детективная игра с городом
Кто и как в древнем Владимире много лет воплощал свою мечту, но не успел насладиться ею? Вам предстоит найти ответы, составить картину произошедшего события и раскрыть одну фальсификацию из прошлого. Я буду рассказывать, показывать и давать вам задания — а решить их помогут старинная карта и княжеский змеевик.

Древности Владимира
Маршрут шаг за шагом проведет вас к знаковым достопримечательностям тысячелетнего города. Это величественный Успенский собор на высоком берегу Клязьмы, легендарные Золотые ворота и таинственный Княгинин монастырь. Слушая мои рассказы и решая задачи, вы сложите полную и красочную картину истории 📖 Владимира — через сюжеты о людях, которые им правили и его строили.

Организационные детали

  • Выберите подходящий для вашей компании формат, и я адаптирую эксквест для вас:
    — для детей от 7 лет
    — для всей семьи или друзей
    — для групп, заинтересованных в тимбилдинге
  • Возможны дополнительные расходы за вход в Успенский собор (взрослые — 70 руб., детям до 16 лет бесплатно)
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!
Квест-экскурсия — Шерлок в городе Владимир!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный гид. Но мое хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. У меня огромный опыт работы с детьми разного возраста. Своих детей у меня шестеро. Поэтому часто работаю с семьями, где есть путешественники от мала до велика. Со всеми найду общий язык. И расскажу о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает для себя много нового и неизведанного о Суздале.
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3 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Юлия провела для нас отличную экскурсию-квест. Такой формат наиболее интересен и эффективен для нас и наших детей, поскольку полностью вовлекает в рассказ, как в игру, и позволяет активно участвовать. Юлия прекрасный экскурсовод и рассказчик, отлично знает город и ни один наш вопрос не остался без ответа. Это была замечательная прогулка. Мы узнали много интереснейших фактов из истории города Владимир и насладились красивейшими видами. Юлия, спасибо!
17 августа 2020
Юлия - очень приятный и внимательный гид, любящий свое дело. Экскурсия была интересной и действительно имела формат квеста. Благодаря тому, что мы уже обладали определенными знаниями о городе, загадки разгадывались достаточно быстро, но при этом мы все равно узнавали от Юлии новые интересные факты о той или иной достопримечательности, а также увидели "секретные" места. Экскурсия подходит для туристов любого возраста. Единственное замечание - стоимость экскурсии. Было бы здорово, если бы экскурсия "адаптировалась" под каждую из команд в зависимости от возраста и предпочтений туристов. Несмотря на то, что формат экскурсии достаточно интересный, именно в рамках нашей туристической группы баланс "цена-ожидание-реальность" был не до конца соблюден.
19 июля 2020
Интересная экскурсия для детей и взрослых. Занимательные конкурсы и задания. Появилось желание приехать во Владимир ещё раз.

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