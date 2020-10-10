3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Детективная игра с городом

Кто и как в древнем Владимире много лет воплощал свою мечту, но не успел насладиться ею? Вам предстоит найти ответы, составить картину произошедшего события и раскрыть одну фальсификацию из прошлого. Я буду рассказывать, показывать и давать вам задания — а решить их помогут старинная карта и княжеский змеевик.

Древности Владимира

Маршрут шаг за шагом проведет вас к знаковым достопримечательностям тысячелетнего города. Это величественный Успенский собор на высоком берегу Клязьмы, легендарные Золотые ворота и таинственный Княгинин монастырь. Слушая мои рассказы и решая задачи, вы сложите полную и красочную картину истории 📖 Владимира — через сюжеты о людях, которые им правили и его строили.

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