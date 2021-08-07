Горная прогулка у Бирюзового озера

Увидеть Алушту с высоты 857 метров, услышать местные легенды и приятно отдохнуть

5
1 отзыв
Вас ждет несложный, но красивый маршрут: по пути будут меняться ландшафты — лавандовые поля, пологие подъемы и живописные скалы.

Вы покорите гору Парагильмен и насладитесь открывающимися с нее панорамами, услышите о крымских красотах и истории, а после отдохнете и насладитесь пейзажами вокруг озера.
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера
Горная прогулка у Бирюзового озера

Что вас ожидает

Гора с греческим именем

Этот маршрут отлично подойдет начинающим туристам. Первым пунктом станет гора Парагильмен — ее считают самым высоким отторженцем главной гряды, проходящей по всему южнобережью. Мы поднимемся на комфортную высоту в 857 метров, сделаем несколько снимков. Вы узнаете, что значит «Парагильмен», увидите главного «медведя» Крыма и услышите о ближайших природных достопримечательностях и локациях: «Красном камне», Крымском природном заповеднике и высочайшей горе региона — Роман-Кош.

Релакс на озере

Далее мы за час доберемся до озера Юбилейное (или Бирюзовое, как зовут его жители), художественно вписавшегося в горный пейзаж: я расскажу, почему его второе название отсылает к 30-летию Победы. Здесь вы отдохнете и при желании искупаетесь. Затем мы вернемся к остановке на трассе через поселок Запрудное (30 минут).

Организационные детали

  • Длительность маршрута — около 6 часов
  • До начала маршрута можно добраться общественным транспортом
  • Надевайте удобную обувь (рекомендую кроссовки с хорошим протектором). Шлепанцы, сандалии, кеды и тапочки не подходят для этого маршрута.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у остановки Малый маяк
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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1 реальный отзыв

А
7 авг 2021
Волшебно! Ходили с мужем и дочерью 8 лет.
Когда Илья озвучил расстояние в 12км, я испугалась, что не пройдем.
Однако, все справились с маршрутом. Местами было тяжеловато, но не настолько, чтобы расстраиваться, скорее радовались преодолеванию препятствий.
Маршрут очень красивый, а купание в озере как вишенка на торте.
Спасибо за чудесный день и компанию!
Рекомендую!

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